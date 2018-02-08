±èÇÑÀÏ, ñé ¿Àµð¼Ç ÇÁ·Î¿¡¼­ 22¸¸¸í Á¦Ä¡°í ¿ì½Â¡¦ÁÖ°É·û°úÀÇ ÀÎ¿¬Àº? ¡°°î ¼±¹°µµ ¹Þ¾Æ

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°¡¼ö °â ¹è¿ì ±èÇÑÀÏÀÌ µ¹¹ß¼º Áúº´À¸·Î ±ÞÀÛ½º·¹ ¼¼»óÀ» ¶°³µ´Ù. Çâ³â 27¼¼.
ÀçÁßµ¿Æ÷·Î Áß±¹¿¡¼ °¡¼ö °â ¹è¿ì·Î È°µ¿ÇÏ´ø ±èÇÑÀÏÀº Áö³ 6ÀÏ µ¹¹ß¼º Áúº´À¸·Î Á¦ÁÖµµ¿¡¼ »ç¸ÁÇß´Ù.
±èÇÑÀÏÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀº 7ÀÏ °ø½Ä ¿þÀÌº¸¸¦ ÅëÇØ “2¿ù 6ÀÏ °¡¼ö ±èÇÑÀÏÀÌ µ¹¹ß¼º Áúº´À¸·Î ÀÎÇØ Á¦ÁÖµµ¿¡¼ ¼¼»óÀ» ¶°³µ´Ù. °©ÀÛ½º·¯¿î ºÏ°í¸¦ ÀüÇÏ°Ô µÇ¾î ¸¶À½ÀÌ ¾ÆÇÁ°í ¾Ö¼®ÇÏ´Ù”¸ç “»ýÀü Áñ°Ì°í ¼±·®ÇÏ°í Ä£ÀýÇßÀ» »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó À½¾ÇÀ» »ç¶ûÇÏ°í Àç´ÉÀÌ ¶Ù¾î³ »ç¶÷ÀÌ¾ú´Ù”°í »ç¸Á¼Ò½ÄÀ» ÀüÇß´Ù.
±èÇÑÀÏÀº Áö³ 2009³â ºÒ°ú 19¼¼ÀÇ ³ªÀÌ·Î Áß±¹ ¼¹ÙÀÌ¹ú ¿Àµð¼Ç ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ ‘Àý´ëÃ¢Çâ’¿¡¼ ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇß´Ù. ´ç½Ã ‘Àý´ëÃ¢Çâ’¿¡´Â 22¸¸¸íÀÇ Áß±¹ÀÎµéÀÌ Âü°¡Çß°í º»¼±¿¡´Â 20¿©°³ ÆÀÀÌ ÁøÃâÇß´Ù. °á¼± ÁøÃâ±îÁö 2´ÞÀÌ ³Ñ´Â ½Ã°£ÀÌ °É·ÈÀ» Á¤µµ·Î °æÀïÀÌ Ä¡¿Çß´Ù.
Ãâ¿¬ÇØ Áß±¹ ³»·ú ¿Àµð¼Ç ÇÁ·Î±×·¥ ¿ª»ç»ó ¿Ü±¹ÀÎÀ¸·Î¼´Â ÃÖÃÊ·Î ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇß´Ù.
ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ ¿Ü±¹ÀÎÀÌ ¿ì½ÂÀ» °Å¸ÓÁå °Ç ±èÇÑÀÏÀÌ Ã³À½ÀÌ´Ù.
´ç½Ã ±èÇÑÀÏÀº 4°¿¡¼ ´ë¸¸ ÀÎ±â°¡¼ö ÁÖ°É·ûÀÇ ‘¾ÈÂ¡’À» ÇÑ±¹¾î·Î Æí°îÇÑ ¹öÀüÀ» ¼±º¸¿´À¸¸ç, °á¼± ¹«´ë¿¡¼´Â ¿þ½ºÆ®¶óÀÌÇÁÀÇ ‘You raise me up’À» ¿Ã¢Çß´Ù.
ÀÌÈÄ ÁÖ°É·ûÀº ½Ã»ó½Ä¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÌ ÀÛ»ç·ÀÛ°îÇÑ °îÀ» ±èÇÑÀÏ¿¡°Ô ¼±¹°Çß°í ¹ÂÁ÷ºñµð¿À¿¡ Ãâ¿¬ÇÒ ±âÈ¸µµ ¾à¼ÓÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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