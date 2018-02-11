ÃÖ´Ùºó, ¿©ÀÚ ½Ì±Û ¼îÆ® 65.73Á¡ °³ÀÎ º£½ºÆ®¡¦±è¿¬¾Æ ÃÖ°íÁ¡¼ö´Â?

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±è¿¬¾Æ´Â 2010³â º¥Äí¹ö µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼ ½Ì±Û ¼îÆ®ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ ±â¼úÁ¡¼ö(TES) 44.70Á¡, ¿¹¼úÁ¡¼ö(PCS) 33.80Á¡À» ±â·ÏÇØ ÇÕ°è 78.50Á¡À» ±â·ÏÇß´Ù. ÀÌ¾î ÇÁ¸®½ºÄÉÀÌÆÃ¿¡¼ 150.06Á¡À» ±â·ÏÇØ ÇÕ°è 228.56Á¡À¸·Î ±Ý¸Þ´ÞÀ» Â÷ÁöÇß´Ù.
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