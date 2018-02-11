¡®±èÀÏ¼º °¡¸é¡¯ ³í¶õ¿¡ ºÏÇÑ Àü¹®°¡ ºÐ¼®Àº?¡¦¡°»ó½ÄÀûÀ¸·Î ºÒ°¡´É¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.11 ÀÏ 20:08
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½ÂÀÎ 2018.02.11  
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¡ã ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ¿©ÀÚ¾ÆÀÌ½ºÇÏÅ° ³²ºÏ ´ÜÀÏÆÀ Ã¹ °æ±â¿¡¼­ ºÏÇÑ ÀÀ¿ø´ÜÀÌ ¾´ ¾ó±¼ °¡¸éÀÌ ±èÀÏ¼ºÀÇ ¾ó±¼·Î ¸¸µç °¡¸éÀÌ³Ä ¾Æ´Ï³Ä¸¦ µÎ°í ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼ Ä¸Ã³.

 

ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ¿©ÀÚ¾ÆÀÌ½ºÇÏÅ° ³²ºÏ ´ÜÀÏÆÀ Ã¹ °æ±â¿¡¼­ ºÏÇÑ ÀÀ¿ø´ÜÀÌ ¾´ ¾ó±¼ °¡¸éÀÌ ³í¶õÀÇ Áß½É¿¡ ¼¹´Ù.

10ÀÏ ¿­¸° ¿©ÀÚ¾ÆÀÌ½ºÇÏÅ° BÁ¶ Á¶º°¸®±× 1Â÷Àü ³²ºÏ ´ÜÀÏÆÀ°ú ½ºÀ§½ºÀÇ °æ±â¿¡¼­ ºÏÇÑ ÀÀ¿ø´ÜÀº ³²¼º ¾ó±¼ÀÌ ±×·ÁÁø °¡¸éÀ» ¾²°í ³ª¿Í ÀÀ¿øÀüÀ» ÆîÃÆ´Ù. ÀÌ ÀÚ¸®¿¡´Â ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É°ú ±è¿µ³² ºÏÇÑ ÃÖ°íÀÎ¹ÎÈ¸ÀÇ »óÀÓÀ§¿øÀå, ±è¿©Á¤ ³ëµ¿´ç ¼±Àü¼±µ¿ºÎ Á¦1ºÎºÎÀåÀÌ Âü¼®Çß´Ù.

ÀÌÈÄ ÇÑ ¾ð·ÐÀº ÇØ´ç °¡¸éÀ» ‘±èÀÏ¼º °¡¸é’ÀÌ¶ó°í ¼Ò°³Çß°í ÇØ´ç »çÁø°ú ±â»ç°¡ SNS¿Í ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ºü¸£°Ô ÆÛÁö¸ç ³í¶õÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Ä×´Ù. ¿Â¶óÀÎ¿¡¼­´Â ÇØ´ç °¡¸éÀÌ ±èÀÏ¼ºÀÇ ¾ó±¼ÀÌ ¸Â´Ù´Â ÁÖÀå°ú ±èÀÏ¼ºÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ºÏÇÑ ÀÎ±â½ºÅ¸ÀÇ ¾ó±¼ÀÌ¶õ ÁÖÀåÀÌ ÆØÆØÈ÷ ¸Â¼¹´Ù.

¹Ù¸¥Á¤´çÀÇ ÇÏÅÂ°æ ÀÇ¿øÀº “ºÏÇÑ ÀÀ¿ø´ÜÀÌ ´ë³õ°í ±èÀÏ¼º °¡¸éÀ» ¾²°í ÀÀ¿øÇÑ´Ù. ¿©±â´Â Æò¾ç¿Ã¸²ÇÈÀÌ¶ó »ý°¢ÇÏ´Â °Å´Ù. ÇÑ±¹ ´ëÅë·ÉÀÌ ¾ó¸¶³ª ¿ì½º¿üÀ¸¸é ±èÀÏ¼º °¡¸éÀ» ¾µ±î”¶ó¸ç “ºÏ ÀÀ¿ø´ÜÀÌ ±èÀÏ¼º °¡¸éÀ» µé¾î ³­Ã³ÇØÁö´Ï ÅëÀÏºÎ°¡ ±èÀÏ¼º ¾Æ´Ï¶ó°í ¹æ¾îÇØÁØ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

±×·¯³ª ºÏÇÑ Àü¹®°¡ Â÷µÎÇö ¾Æ»êÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø ¿¬±¸¿øÀº “ºÏÇÑ¿¡¼­ ½ÅÀû Á¸ÀçÀÎ ±èÀÏ¼ºÀÇ ¾ó±¼ ±×°Íµµ ÀþÀº ½ÃÀý ¾ó±¼À» °¡¸éÀ¸·Î ¸¸µé¾î ÀÀ¿øÇÏ´Â °æ¿ì´Â »ó»óÇÏ±â Èûµé´Ù”¸ç “±èÁ¤Àº ¾ó±¼·Îµµ ÀÀ¿øÀ» ¾È ÇÏ´Âµ¥ ±èÀÏ¼º ÀþÀº ½ÃÀý·Î ÀÀ¿øÇÒ ÀÏÀº »ó½ÄÀûÀ¸·Î ¾ø´Ù. °¡¸éÀ» ¸¸µç´Ù´Â °Í ÀÚÃ¼°¡ ½Å¼º¸ðµ¶ÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

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ÇÑÆí ³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ ÅëÀÏºÎ´Â 11ÀÏ º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “‘±èÀÏ¼º °¡¸éÀ» ¾²°í ÀÀ¿øÇÏ´Â ºÏÇÑÀÀ¿ø´Ü’ Á¦ÇÏ º¸µµ´Â Àß¸øµÈ ÃßÁ¤ÀÓÀ» ¾Ë·Áµå¸°´Ù”¸ç “ÇöÀå¿¡ ÀÖ´Â ºÏÃø °ü°èÀÚ È®ÀÎ °á°ú, º¸µµ¿¡¼­ ÃßÁ¤ÇÑ ±×·± ÀÇ¹Ì´Â ÀüÇô ¾øÀ¸¸ç ºÏÃø ½º½º·Î°¡ ±×·± ½ÄÀ¸·Î Àý´ë Ç¥ÇöÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í È®ÀÎÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¶Ç ÅëÀÏºÎ´Â “ºÏÇÑ ÀÀ¿ø´ÜÀÌ »ç¿ëÇÑ °¡¸éÀº ‘¹Ì³² °¡¸é’À¸·Î ºÒ¸°´Ù. ¹Ì³² °¡¸éÀº ÈÖÆÄ¶÷ ³ë·¡¸¦ ÇÒ ¶§ ³²ÀÚ ¿ªÇÒ ´ë¿ëÀ¸·Î »ç¿ëµÆ´Ù°í ÇÑ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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