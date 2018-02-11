¡®±èÀÏ¼º °¡¸é¡¯ ³í¶õ¿¡ ºÏÇÑ Àü¹®°¡ ºÐ¼®Àº?¡¦¡°»ó½ÄÀûÀ¸·Î ºÒ°¡´É¡±

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ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ¿©ÀÚ¾ÆÀÌ½ºÇÏÅ° ³²ºÏ ´ÜÀÏÆÀ Ã¹ °æ±â¿¡¼ ºÏÇÑ ÀÀ¿ø´ÜÀÌ ¾´ ¾ó±¼ °¡¸éÀÌ ³í¶õÀÇ Áß½É¿¡ ¼¹´Ù.
10ÀÏ ¿¸° ¿©ÀÚ¾ÆÀÌ½ºÇÏÅ° BÁ¶ Á¶º°¸®±× 1Â÷Àü ³²ºÏ ´ÜÀÏÆÀ°ú ½ºÀ§½ºÀÇ °æ±â¿¡¼ ºÏÇÑ ÀÀ¿ø´ÜÀº ³²¼º ¾ó±¼ÀÌ ±×·ÁÁø °¡¸éÀ» ¾²°í ³ª¿Í ÀÀ¿øÀüÀ» ÆîÃÆ´Ù. ÀÌ ÀÚ¸®¿¡´Â ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É°ú ±è¿µ³² ºÏÇÑ ÃÖ°íÀÎ¹ÎÈ¸ÀÇ »óÀÓÀ§¿øÀå, ±è¿©Á¤ ³ëµ¿´ç ¼±Àü¼±µ¿ºÎ Á¦1ºÎºÎÀåÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
ÀÌÈÄ ÇÑ ¾ð·ÐÀº ÇØ´ç °¡¸éÀ» ‘±èÀÏ¼º °¡¸é’ÀÌ¶ó°í ¼Ò°³Çß°í ÇØ´ç »çÁø°ú ±â»ç°¡ SNS¿Í ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ºü¸£°Ô ÆÛÁö¸ç ³í¶õÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Ä×´Ù. ¿Â¶óÀÎ¿¡¼´Â ÇØ´ç °¡¸éÀÌ ±èÀÏ¼ºÀÇ ¾ó±¼ÀÌ ¸Â´Ù´Â ÁÖÀå°ú ±èÀÏ¼ºÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ºÏÇÑ ÀÎ±â½ºÅ¸ÀÇ ¾ó±¼ÀÌ¶õ ÁÖÀåÀÌ ÆØÆØÈ÷ ¸Â¼¹´Ù.
¹Ù¸¥Á¤´çÀÇ ÇÏÅÂ°æ ÀÇ¿øÀº “ºÏÇÑ ÀÀ¿ø´ÜÀÌ ´ë³õ°í ±èÀÏ¼º °¡¸éÀ» ¾²°í ÀÀ¿øÇÑ´Ù. ¿©±â´Â Æò¾ç¿Ã¸²ÇÈÀÌ¶ó »ý°¢ÇÏ´Â °Å´Ù. ÇÑ±¹ ´ëÅë·ÉÀÌ ¾ó¸¶³ª ¿ì½º¿üÀ¸¸é ±èÀÏ¼º °¡¸éÀ» ¾µ±î”¶ó¸ç “ºÏ ÀÀ¿ø´ÜÀÌ ±èÀÏ¼º °¡¸éÀ» µé¾î ³Ã³ÇØÁö´Ï ÅëÀÏºÎ°¡ ±èÀÏ¼º ¾Æ´Ï¶ó°í ¹æ¾îÇØÁØ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
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¶Ç Â÷ ¿¬±¸¿øÀº “¸¸¾à Àú°Ô ÁøÂ¥ ±èÀÏ¼º ¾ó±¼ÀÌ¸é ÀÀ¿ø´ÜÀÌ °¡¸éÀ» ¹«¸ À§¿¡ ±×³É ¿Ã·Á³õÁöµµ ¸øÇÑ´Ù. ¹Ýµå½Ã Á¤°¥ÇÑ ¼ö°Ç °°Àº °ÍÀ» ±ò °ÍÀÌ´Ù”¶ó¸ç “»çÁø ¼Ó °¡¸é ¾ó±¼Àº ºÏÇÑÆÇ ¾ÆÀÌµ¹ ½ºÅ¸ÀÏ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù. ¸®¿µÈ£¿Í ±× ÀÌ¹ÌÁö°¡ ºñ½ÁÇÏ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
ÇÑÆí ³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ ÅëÀÏºÎ´Â 11ÀÏ º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “‘±èÀÏ¼º °¡¸éÀ» ¾²°í ÀÀ¿øÇÏ´Â ºÏÇÑÀÀ¿ø´Ü’ Á¦ÇÏ º¸µµ´Â Àß¸øµÈ ÃßÁ¤ÀÓÀ» ¾Ë·Áµå¸°´Ù”¸ç “ÇöÀå¿¡ ÀÖ´Â ºÏÃø °ü°èÀÚ È®ÀÎ °á°ú, º¸µµ¿¡¼ ÃßÁ¤ÇÑ ±×·± ÀÇ¹Ì´Â ÀüÇô ¾øÀ¸¸ç ºÏÃø ½º½º·Î°¡ ±×·± ½ÄÀ¸·Î Àý´ë Ç¥ÇöÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í È®ÀÎÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¶Ç ÅëÀÏºÎ´Â “ºÏÇÑ ÀÀ¿ø´ÜÀÌ »ç¿ëÇÑ °¡¸éÀº ‘¹Ì³² °¡¸é’À¸·Î ºÒ¸°´Ù. ¹Ì³² °¡¸éÀº ÈÖÆÄ¶÷ ³ë·¡¸¦ ÇÒ ¶§ ³²ÀÚ ¿ªÇÒ ´ë¿ëÀ¸·Î »ç¿ëµÆ´Ù°í ÇÑ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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