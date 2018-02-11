OAR ¸Þµåº£µ¥¹Ù, ½Ì±Û ¼îÆ® ¶Ç ¼¼°è ½Å±â·Ï¡¦¼îÆ®¡¤ÇÁ¸®¡¤ÃÑÁ¡ ÀüºÎ ¼¼°è±â·Ï º¸À¯ÇØ

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¿¹ºê°Ô´Ï¾Æ ¸Þµåº£µ¥¹Ù(19·OAR)°¡ ‘2018 ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ’ ÇÇ°Ü½ºÄÉÀÌÆÃ ÆÀ ÀÌº¥Æ®(´ÜÃ¼Àü)¿¡¼ ¶Ç´Ù½Ã ¼¼°è ½Å±â·ÏÀ» °æ½ÅÇß´Ù.
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ÀÌ·Î½á ¸Þµåº£µ¥¹Ù´Â Áö³ 2017³â ¿ùµå ÆÀ Æ®·ÎÇÇ¿¡¼ ¼¼¿î ¼îÆ®ÇÁ·Î±×·¥ ¼¼°è ½Å±â·Ï 80.85Á¡À» ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø °æ½ÅÇß´Ù.
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ÇÑÆí ¸Þµåº£µ¥¹Ù´Â ÀÌ³¯ °æ±â¸¦ Æ÷ÇÔÇØ ¿©ÀÚ ½Ì±Û ¼îÆ®(80.85Á¡), ÇÁ¸®(160.46Á¡) ÃÑÁ¡(241.31Á¡)±îÁö ¸ðµÎ ¼¼°è±â·ÏÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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