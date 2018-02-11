Æ÷Ç× ÁöÁø¿¡ 36¸í ºÎ»ó¡¦´ëºÎºÐ ÁöÁø¿¡ ³î¶ó ´ëÇÇÇÏ´Ù ´ÙÃÄ

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|¡ã 11ÀÏ »õº® °æºÏ Æ÷Ç×¿¡¼ ÀÏ¾î³ ±Ô¸ð 4.6 ÁöÁøÀ¸·Î 36¸íÀÇ ºÎ»óÀÚ°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â µî ÇÇÇØ°¡ ÀÕµû¶ú´Ù. ÁöÁø¿¡ ³î¶ó Â÷¸¦ Å¸°í ´ëÇÇÇÏ´Â Æ÷Ç× ÁÖ¹ÎµéÀÇ ¸ð½À. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
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ÁöÁøÀº 11ÀÏ »õº® 5½Ã3ºÐ²² °æºÏ Æ÷Ç×½Ã ºÏ±¸ ºÏºÏ¼ÂÊ 5km Áö¿ª¿¡¼ ¹ß»ýÇß´Ù. ÀÌ³¯ ÁöÁøÀº Áö³ÇØ 11¿ù 15ÀÏ Æ÷Ç×¿¡¼ ÀÏ¾î³ ±Ô¸ð 5.4 ÁöÁøÀÇ ¿©ÁøÀÌ´Ù.
Æ÷Ç×½Ã´Â ÁöÁø ¹ß»ý Á÷ÈÄ Àç³¾ÈÀü´ëÃ¥º»ºÎ¸¦ °¡µ¿ÇÏ´Â µî ºñ»ó ±Ù¹«Ã¼Á¦¿¡ µé¾î°¬´Ù. Æ÷Ç×½Ã Àç³¾ÈÀü´ëÃ¥º»ºÎ¿¡ µû¸£¸é ÀÌ¹ø ÁöÁøÀ¸·Î ¿ÀÈÄ 4½Ã ÇöÀç ½Ã¹Î 36¸íÀÌ ºÎ»óÇß´Ù.
ºÎ»óÀ» ´çÇÑ ½Ã¹Î ´ëºÎºÐÀÌ ´ëÇÇ¸¦ ÇÏ´Ù°¡ ³Ñ¾îÁö°Å³ª Áøµ¿¿¡ ³Ñ¾îÁö¸ç ºÎ»óÀ» ÀÔÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ºÎ»óÀÚ 36¸í Áß 3¸íÀº º´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇØ Ä¡·á ÁßÀÌ°í ³ª¸ÓÁö 33¸íÀº °æ¹ÌÇÑ ºÎ»óÀ» ÀÔ¾î ÀÚ·ÂÀ¸·Î º´¿øÀ» Ã£¾Ò´Ù°¡ ±Í°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.
Àç³ ´ç±¹Àº ÇÇÇØ ½Å°í°¡ Ãß°¡·Î µé¾î¿Ã °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø ÁöÁøÀ¸·Î °Ç¹° µî ÇÇÇØµµ ¼ÓÃâÇß´Ù. ÁöÁø Á÷ÈÄ ºÏ±¸ Á×µµµ¿ ÇÑ °¡Á¤Áý¿¡¼ ´ãÀÌ ¹«³ÊÁ® ¼¼¿ö³õÀº Â÷°¡ ºÎ¼Á³´Ù´Â ½Å°í°¡, Á×µµµ¿ ½ÃÆ¼¿ä¾çº´¿ø¿¡¼ ¼öµµ¹è°üÀÌ ÆÄ¼ÕµÆ´Ù´Â ½Å°í°¡ µé¾î¿Ô´Ù.
½Ã´Â µÎÈ£µ¿ ÇÑ ºô¶ó ¿Üº®ÀÌ ¶³¾îÁö·Á°í ÇÑ´Ù´Â ½Å°í¿Í µÎÈ£µ¿ ¶Ç ´Ù¸¥ ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ 4Ãþ º®Å¸ÀÏÀÌ ¶³¾îÁ³´Ù´Â ½Å°í¸¦ ¹Þ°í¼ ¼Ò¹æ´ç±¹°ú ÇùÁ¶ÇØ Á¶Ä¡¿¡ ³ª¼¹´Ù.
ºÏ±¸ Àå¼ºµ¿°ú ¿ìÇöµ¿ ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼ ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ°¡ °íÀå ³µ´Ù°Å³ª ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ¿¡ °¤Çû´Ù°í ÁÖ¹ÎÀÌ ½Å°íÇß´Ù. ÁöÁøÀ¸·Î Çö°ü¹®ÀÌ ¿¸®Áö ¾Ê´Â´Ù´Â ½Å°íµµ ÀÕµû¶ú´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ¹ø ÁöÁøÀ¸·Î ±×µ¿¾È 300¿© ¸íÀÇ ÀÌÀç¹ÎÀÌ ¸Ó¹°·¯¿Â ÈïÇØ½Ç³»Ã¼À°°ü¿¡´Â ÇÑ¶§ 200¿© ¸íÀÇ ½Ã¹ÎÀÌ Ãß°¡·Î ´ëÇÇÇÏ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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