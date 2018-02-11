ÇÏÅÂ°æ ¡°°¡¸éÀÀ¿ø ±ÝÁöÁ¶Ä¡ ÇÏ¶ó¡±¡¦ÅëÀÏºÎ ¡°ÝÁ ¡®¹Ì³² °¡¸é¡¯ÀÌ¶ó ºÎ¸¥´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.11 ÀÏ 20:08
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½ÂÀÎ 2018.02.11  
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¡ã ºÏÇÑ ÀÀ¿ø´ÜÀÌ Áö³­ 10ÀÏ ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ¿©ÀÚ¾ÆÀÌ½ºÇÏÅ° ³²ºÏ ´ÜÀÏÆÀ Ã¹ °æ±â¿¡¼­ ÀÀ¿ø¿¡ ÀÌ¿ëÇÑ °¡¸éÀÌ ±èÀÏ¼º ¾ó±¼À» ÀÌ¿ëÇØ ¸¸µç °¡¸éÀÎÁö ¿©ºÎ¸¦ µÎ°í 11ÀÏ Á¤Ä¡±Ç¿¡¼­µµ °ø¹æÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

ºÏÇÑ ÀÀ¿ø´ÜÀÌ µç °¡¸éÀ» µÎ°í ¿©¾ß°¡ °©·ÐÀ»¹ÚÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù.

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³ë·¡°¡ ³¡³­ Á÷ÈÄ °¡¸éÀº ´õ ÀÌ»ó ÀÀ¿ø¿¡ ÀÌ¿ëµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ±×·¯³ª ÀÌÈÄ ÇÑ ¸ÅÃ¼°¡ ÇØ´ç °¡¸éÀ» ‘±èÀÏ¼º °¡¸é’ÀÌ¶ó°í ºÒ·¶°í ÀÌ°°Àº ¼Ò½ÄÀÌ SNS¿Í ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ºü¸£°Ô ÆÛÁö¸ç ³í¶õÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Ä×´Ù.

ÀÌÈÄ ÅëÀÏºÎ´Â 11ÀÏ º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “‘±èÀÏ¼º °¡¸éÀ» ¾²°í ÀÀ¿øÇÏ´Â ºÏÇÑÀÀ¿ø´Ü’ Á¦ÇÏ º¸µµ´Â Àß¸øµÈ ÃßÁ¤ÀÓÀ» ¾Ë·Áµå¸°´Ù”¸ç “ÇöÀå¿¡ ÀÖ´Â ºÏÃø °ü°èÀÚ È®ÀÎ °á°ú, º¸µµ¿¡¼­ ÃßÁ¤ÇÑ ±×·± ÀÇ¹Ì´Â ÀüÇô ¾øÀ¸¸ç ºÏÃø ½º½º·Î°¡ ±×·± ½ÄÀ¸·Î Àý´ë Ç¥ÇöÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í È®ÀÎÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¶Ç ÅëÀÏºÎ´Â “ºÏÇÑ ÀÀ¿ø´ÜÀÌ »ç¿ëÇÑ °¡¸éÀº ‘¹Ì³² °¡¸é’À¸·Î ºÒ¸°´Ù. ¹Ì³² °¡¸éÀº ÈÖÆÄ¶÷ ³ë·¡¸¦ ÇÒ ¶§ ³²ÀÚ ¿ªÇÒ ´ë¿ëÀ¸·Î »ç¿ëµÆ´Ù°í ÇÑ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

±×·¯³ª Á¤Ä¡±Ç¿¡¼± ÀÌ °¡¸éÀ» µÎ°í °ø¹æÀÌ ¿À°¬´Ù.

´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç°ú ¹ÎÁÖÆòÈ­´çÀº ‘±èÀÏ¼º °¡¸é’ º¸µµ¸¦ °¡Â¥´º½º¶ó°í ±ÔÁ¤ÇÏ°í “º¼½é»ç³ª¿î Æ®ÁýÀâ±â”¸¦ ÀÚÁ¦ÇÒ °ÍÀ» ÃË±¸ÇßÀ¸³ª, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç°ú ±¹¹ÎÀÇ´ç, ¹Ù¸¥Á¤´çÀº “ºÎÀûÀýÇÑ ÀÀ¿ø”ÀÌ¶ó¸ç Á¤ºÎÀÇ »ç°ú¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù.

Æ¯È÷ ¹Ù¸¥Á¤´ç ÇÏÅÂ°æ ÀÇ¿øÀº ÆäÀÌ½ººÏ ±Û¿¡ ÀÌ¾î ±¹È¸ ºê¸®ÇÎ±îÁö ¿­¾î “°¡Àå Áß¿äÇÑ º»ÁúÀº ‘±èÀÏ¼ºÀ» ¿¬»ó½ÃÅ°´Â °¡¸éÀ» ÀÀ¿øµµ±¸·Î ¾´ °ÍÀÌ ÀûÀýÇß´À³Ä’¶ó´Â °Í”ÀÌ¶ó¸ç “ÅëÀÏºÎ ¹ßÇ¥Ã³·³ ¹è¿ì ¾ó±¼¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù°í ÇØµµ, ±× ¾ó±¼ÀÌ ±èÀÏ¼ºÀ» ¿¬»ó½ÃÅ²´Ù´Â Á¡Àº ´©±¸µµ ºÎÀÎ ¸øÇÑ´Ù”¸é¼­ °¡¸éÀÀ¿ø ±ÝÁöÁ¶Ä¡¸¦ Á¤ºÎ¿¡ ÃË±¸ÇÏ±âµµ Çß´Ù.

¹Ý¸é ¹ÎÁÖ´ç ¹éÇý·Ã ´ëº¯ÀÎÀº ÀÌ³¯ ¼­¸é³íÆò¿¡¼­ ‘±èÀÏ¼º °¡¸é’ ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ “ºÏÇÑ¿¡¼­ ÃÖ°í Á¸¾öÀ¸·Î ¿©°ÜÁö´Â ±èÀÏ¼º ÁÖ¼®ÀÇ ¾ó±¼À» ÀÀ¿ø µµ±¸·Î »ç¿ëÇÑ´Ù´Â °ÍÀº ºÏÇÑ Ã¼Á¦¿Í ¹®È­¸¦ °¨¾ÈÇÏ¸é Àý´ë ºÒ°¡´ÉÇÑ ÀÏ”ÀÌ¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.

ºÏÇÑ Àü¹®°¡ Â÷µÎÇö ¾Æ»êÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø ¿¬±¸¿ø ¿ª½Ã “ºÏÇÑ¿¡¼­ ½ÅÀû Á¸ÀçÀÎ ±èÀÏ¼ºÀÇ ¾ó±¼ ±×°Íµµ ÀþÀº ½ÃÀý ¾ó±¼À» °¡¸éÀ¸·Î ¸¸µé¾î ÀÀ¿øÇÏ´Â °æ¿ì´Â »ó»óÇÏ±â Èûµé´Ù”¸ç “±èÁ¤Àº ¾ó±¼·Îµµ ÀÀ¿øÀ» ¾È ÇÏ´Âµ¥ ±èÀÏ¼º ÀþÀº ½ÃÀý·Î ÀÀ¿øÇÒ ÀÏÀº »ó½ÄÀûÀ¸·Î ¾ø´Ù. °¡¸éÀ» ¸¸µç´Ù´Â °Í ÀÚÃ¼°¡ ½Å¼º¸ðµ¶ÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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