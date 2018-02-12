ÀÚ±âÅä¹Ù ´ë ¸Þµåº£µ¥¹Ù, ÇÇ°Ü ½Ì±Û °³ÀÎÀü ´ë°á ½ÂÀÚ´Â?¡¦µÑ ´Ù °­·ÂÇÑ ±Ý¸Þ´Þ ÈÄº¸

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|¡ã 2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼ ¡®Àº¹ÝÀÇ ¿©¿Õ¡¯ ÀÚ¸®¸¦ µÎ°í ·¯½Ã¾Æ Ãâ½Å ÇÇ°Ü ¼±¼öµéÀÌ 21ÀÏ ½Ì±Û °³ÀÎÀü¿¡¼ ºÒ²É Æ¢´Â ´ë°áÀ» ¹úÀÎ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼ ‘Àº¹ÝÀÇ ¿©¿Õ’ ÀÚ¸®¸¦ µÎ°í ·¯½Ã¾Æ Ãâ½Å ÇÇ°Ü ¼±¼öµéÀÌ 21ÀÏ ½Ì±Û °³ÀÎÀü¿¡¼ ºÒ²É Æ¢´Â ´ë°áÀ» ¹úÀÎ´Ù.
¿¡ºê°Ô´Ï¾Æ ¸Þµåº£µ¥¹Ù(19)¿Í ¾Ë¸®³ª ÀÚ±âÅä¹Ù(16)´Â 11~12ÀÏ °¸ª ¾ÆÀÌ½º¾Æ·¹³ª¿¡¼ ¿¸° ÇÇ°Ü ÆÀÀÌº¥Æ®(´ÜÃ¼Àü)¿¡ ¿Ã¸²ÇÈ Ãâ½Å ·¯½Ã¾Æ ¼±¼ö(OAR) ¼Ò¼ÓÀ¸·Î ÃâÀüÇØ ¿©ÀÚ ½Ì±Û ¼îÆ®ÇÁ·Î±×·¥°ú ÇÁ¸®½ºÄÉÀÌÆÃ¿¡¼ °¢°¢ 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.
¸Þµåº£µ¥¹Ù´Â 11ÀÏ ¿¸° ¼îÆ®ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ 81.06Á¡ÀÇ ¼¼°è½Å±â·ÏÀ» ±â·ÏÇß°í, 12ÀÏ ¿¸° ÇÁ¸®½ºÄÉÀÌÆÃ¿¡¼´Â ÀÚ±âÅä¹Ù°¡ 150.08Á¡À» ¹ÞÀ¸¸ç °³ÀÎ ÃÖ°í±â·ÏÀ» °»½ÅÇß´Ù.
¸Þµåº£µ¥¹Ù¿Í ÀÚ±âÅä¹Ù´Â ¿Ã¸²ÇÈ ½ÃÀÛ ÀüºÎÅÍ °·ÂÇÑ ±Ý¸Þ´Þ ÈÄº¸·Î ¼Õ²ÅÇû´Ù. ½Ì±Û °³ÀÎÀüÀº 21ÀÏ ½ÃÀÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÚ±âÅä¹Ù´Â “´ÜÃ¼Àü Ã¹ °æ±â¿¡¼ ¾Ð¹Ú°¨À» ´À²¸ Á¶±Ý ¼Ò½ÉÇØÁ³Áö¸¸ ÁÁÀº °æÇèÀ» Çß´Ù”¸ç “¾ÆÁ÷ ³» ½Ç·ÂÀ» Áõ¸íÇß´Ù°í »ý°¢ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. °³ÀÎÀü¿¡¼ Áõ¸íÇÒ °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¸Þµåº£µ¥¹Ù´Â ¼îÆ®ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ ¼¼°è ½Å±â·ÏÀ» ´Ù½Ã ¼¼¿î Á÷ÈÄ “°¢Á¾ ½ºÆ®·¹½º¿Í ºÎ»óÀ» ÀÌ°Ü³»°í ´õ ´Ü´ÜÇØÁú ¼ö ÀÖ¾ú´Ù”°í ÀÚ½Å°¨À» µå·¯³Â´Ù.
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