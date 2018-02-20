ÝÁ ¼îÆ®Æ®·¢ Á¤±¤¹ü, ÇÑ °æ±â¿¡ 2¹øÀÌ³ª ³Ñ¾îÁö¸ç ºÒ¿î¡¦Æä³ÎÆ¼·Î ¿¹¼± Å»¶ô

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ºÏÇÑ ¼îÆ®Æ®·¢ÀÇ ±â´ëÁÖ Á¤±¤¹ü(17)ÀÌ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ Ã¹ °æ±â¿¡¼ ½Ç°Ý ÆÇÁ¤À» ¹Þ°í ¿¹¼± Å»¶ôÇß´Ù.
Á¤±¤¹üÀº 20ÀÏ ¿ÀÈÄ °¸ª ¾ÆÀÌ½º¾Æ·¹³ª¿¡¼ ¿¸° ¼îÆ®Æ®·¢ ³²ÀÚ 500m ¿¹¼± 7Á¶¿¡¼ ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ÆÀ È²´ëÇå(ºÎÈï°í)¿Í ÇÔ²² ÃâÀüÇß´Ù.
1¹ø ¶óÀÎ¿¡ ¼± Á¤±¤¹üÀº Ãâ¹ß ÃÑ¼º°ú ÇÔ²² ÈûÂ÷°Ô ¶ÙÃÄ³ª°¬À¸³ª Ã¹ ÄÚ³Ê¸¦ µ¹±â Àü ³Ñ¾îÁö¸ç °á±¹ ÀçÃâ¹ßÀ» ÇÏ°Ô µÆ´Ù. ÀÌ¾îÁø ÀçÃâ¹ß¿¡¼ Á¤±¤¹üÀº Ã¹ ÄÚ³Ê¸¦ ¹«»çÈ÷ µ¹¾ÒÀ¸³ª ÀÏº» ¼±¼ö¿Í 2À§ ½Î¿òÀ» ÇÏ´ø Áß °á±¹ Áß½ÉÀ» ÀÒ°í ´Ù½Ã ³Ñ¾îÁ³´Ù.
½ÉÆÇÁøÀº ºñµð¿À ÆÇµ¶À» ÅëÇØ Á¤±¤¹ü¿¡°Ô ½Ç°ÝÆÇÁ¤À» ³»·È´Ù.
Á¤±¤¹üÀº ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀü±ÇÀ» È¹µæÇÏÁø ¸øÇßÀ¸³ª ±¹Á¦¿Ã¸²ÇÈÀ§¿øÈ¸(IOC)ÀÇ °áÁ¤¿¡ µû¶ó ÃÖÀº¼º(26)°ú ÇÔ²² ¿ÍÀÏµåÄ«µå¸¦ ¹Þ°í ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ÃâÀüÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
ÇÑÆí Á¤±¤¹üÀÇ Å»¶ô¿¡ µû¶ó ºÏÇÑ ¼îÆ®Æ®·¢ ´ëÇ¥ÆÀÀº ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ °æ±â¸¦ ¸ðµÎ ¸¶ÃÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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