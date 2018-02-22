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22ÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã21ºÐ²² °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ¼Çö¿ª ÀÎ±Ù¿¡¼ ³¹æ¹è°üÀÌ Æø¹ßÇÏ´Â »ç°í°¡ ¹ß»ýÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼º³²½Ã´Â °ø½Ä Æ®À§ÅÍ ‘Çàº¹¼ÒÅë’À» ÅëÇØ “Áö¿ª³¹æ°ø»ç ³¹æ¹è°üÀÌ ÆÄ¼ÕµÇ¾î ÇöÀç º¸È£Á¶Ä¡°¡ ÀÌ·ç¾îÁö°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ´Ùµé ÁÖÀÇÇÏ½Ã°í ±ÙÃ³¿¡ °¡½Ã¸é ¾ÈµË´Ï´Ù”°í ¾Ë·È´Ù.
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ÀÌ¿Í ÇÔ²² ³¹æ¹è°ü ÆÄ¼ÕÀ¸·Î ¿¬±â°¡ ÀÎµµ¿Í Â÷µµ¸¦ µÚµ¤Àº ¿µ»óÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
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