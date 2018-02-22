¡®¹æÇÑ¡¯ ÀÌ¹æÄ«, ¡°Å»ºÏ åü ¸¸³ª°í ½Í´Ù¡± ¸é´ã ÃßÁø?...¡°ºÎÁ¤È®ÇÑ º¸µµ¡±

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|¡ã µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÇ Àå³à ÀÌ¹æÄ« ¹é¾Ç°ü ¼±ÀÓ°í¹®ÀÌ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ Æó¸·½ÄÀÌ ¿¸®´Â 23ÀÏ ÇÑ±¹À» ¹æ¹®ÇÑ´Ù.
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¹Ì±¹ ¹é¾Ç°üÀº 21ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÀÌ¹æÄ« ¼±ÀÓ°í¹®ÀÌ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ Æó¸·½Ä Âü¼®À» À§ÇØ ¹æÇÑ °èÈ¹À» °ø½Ä ¹àÇû´Ù.
¹Ì °íÀ§ °ü¸®´Â ÀÌ³¯ ºê¸®ÇÎ¿¡¼ “ÀÌ¹ø ¹æÇÑ ¸ñÀûÀº ¹Ì±¹ ´ëÇ¥ÆÀÀ» °Ý·ÁÇÏ°í µ¿¸ÍÀ» ÀçÈ®ÀÎ, ¿Ã¸²ÇÈÀÇ ¼º°øÀû °³ÃÖ¸¦ ÃàÇÏÇÏ±â À§ÇØ¼´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ¹æÄ«°¡ Å»ºÏ ¿©¼ºµé ¸é´ãÀ» ÃßÁøÇÑ´Ù´Â º¸µµ¿¡ ´ëÇØ¼´Â “ºÎÁ¤È®ÇÑ º¸µµ”¶ó°í ºÎÀÎÇß´Ù.
¾Õ¼ ÀÏºÎ ¾ð·Ð¿¡¼´Â ¹Ì±¹ Á¤ºÎ¿Í ÁÖÇÑ ¹Ì ´ë»ç°üÀÌ ÀÌ¹æÄ«¿Í ¸é´ãÇÒ ÀþÀº ¿©¼º Å»ºÏÀÚµé Á¢ÃËÀ» ½ÃµµÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÇØ´ç ¸ÅÃ¼´Â ºÏÀÎ±Ç´ÜÃ¼ °ü°èÀÚÀÇ ¸»À» ºô·Á ÀÌ¹æÄ«°¡ “ÃÖ±Ù¿¡ ³Ñ¾î¿Â 10´ë, 20´ëÀÇ Å»ºÏ ¿©¼ºµéÀ» ¸¸³ª°í ½Í´Ù”´Â ¶æÀ» ÀüÇØ ±â´ë°¨À» ¸ðÀº ¹Ù ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª »ç½Ç°ú ´Ù¸¥ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
ÀÌ¹æÄ«ÀÇ ¹æÇÑ ÀÏÁ¤Àº 23ÀÏ ¼¿ï¿¡ µµÂøÇØ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É°ú Ã»¿Í´ë¿¡¼ ¸¸ÂùÀ» ÇÑ ÈÄ 24~25ÀÏÀº ÆòÃ¢¿¡¼ ¹Ì±¹ ´ëÇ¥ÆÀ °æ±â¸¦ °ü¶÷ÇÏ°í Æó¸·½Ä¿¡ Âü¼®ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ±×·¯³ª ±¸Ã¼ÀûÀÎ ¹Ì±¹ °æ±â °ü¶÷ ÀÏÁ¤Àº ÇÑ±¹ µµÂø ÀÌÈÄ °áÁ¤ÇÒ °ÍÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ °ø½Ä ¹ßÇ¥ ÈÄ ÀÌ¹æÄ«´Â ¹é¾Ç°ü ¼º¸íÀ» ÅëÇØ “2018³â ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈ Æó¸·½Ä¿¡ ¹Ì±¹ ´ëÇ¥´ÜÀ» ÀÌ²ø°Ô µÅ ¿µ±¤”ÀÌ¶ó¸ç ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “¿ì¸®´Â ¹Ì±¹ ´ëÇ¥ÆÀÀÇ ´Þ¼ºÇÑ ¸ðµç ¼º°ú¸¦ ÃàÇÏÇÏ±â¸¦ °í´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “±×µéÀÇ Àç´É°ú ÃßÁø·Â, ÅõÁö¿Í Á¤½ÅÀº ¹Ì±¹ÀÎÀÇ ¿ì¼ö¼ºÀ» º¸¿©Áá°í ¿ì¸® ¸ðµÎ¿¡ ¿µ°¨À» ºÒ¾î ³Ö¾îÁá´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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