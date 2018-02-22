È«¼±ÁÖ, ÀÛ½É Æø·Î¿¡ µå·¯³­ Ãß¾ÇÇÑ ½ÇÃ¼¡¦¡°±è¼ÒÈñ°¡ ÀÌÀ±ÅÃ ÆÄÆ®³Êµµ Á÷Á¢ °ñ¶óÁà¡±

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±Ø´Ü ¿¬Èñ´Ü°Å¸®ÆÐ Ãâ½ÅÀÇ ¹è¿ìÀÌÀÚ ±Ø´Ü ³¢¸®ÀÇ È«¼±ÁÖ ´ëÇ¥°¡ ÀÌÀ±ÅÃ ¿¬Ãâ°¡ÀÇ ¼ºÆøÇàÀ» Æø·ÎÇÑµ¥ ÀÌ¾î ¿¬Èñ´Ü°Å¸®ÆÐÀÇ ±è¼ÒÈñ ´ëÇ¥ ¿ª½Ã ÀÌÀ±ÅÃÀÇ ¼ºÃßÇà¿¡ °¡´ãÇß´Ù°í Æø·ÎÇØ ÆÄ¹®ÀÌ È®»êµÇ°í ÀÖ´Ù.
±è ´ëÇ¥´Â 1994³â ¿¬±Ø ‘¹ÌÄ£µ¿¹°ÀÇ ¿ª»ç’·Î µ¥ºßÇÑ ÀÌ·¡ 20³âÀÌ ³Ñ´Â ½Ã°£ µ¿¾È 50¿©ÆíÀÇ ÀÛÇ°À» ³²±ä Áß°ß ¿¬±ØÀÎÀÌ´Ù. ÀÌÀ±ÅÃ »êÇÏ¿¡¼ ¿¬Ãâ°¡·Îµµ È°µ¿ÇßÀ¸¸ç ÀÌÀ±ÅÃÀÇ Æä¸£¼Ò³ª¶ó°íµµ ºÒ¸°´Ù.
¾Õ¼ È« ´ëÇ¥´Â JTBC¿ÍÀÇ ÀüÈ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ÀÍ¸íÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇØ “2004³â°ú 2005³â ¼ºÃßÇàÀ» ´çÇß°í, ´Ù¸¥ ´Ü¿øÀÌ ÀÌÀ±ÅÃ ¿¬Ãâ·ÎºÎÅÍ ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇÏ´Â °É ¸ñ°ÝÇß´Ù”¸ç “Æ¯È÷ ¿¬Èñ´Ü °Å¸®ÆÐÀÇ ±è¼ÒÈñ ´ëÇ¥°¡ Á¶·ÂÀÚ·Î ÈÄ¹è¸¦ ‘ÃÊÀÌ½º’ ÇØ ¾È¸¶¸¦ ±ÇÀ¯Çß´Ù”°í Æø·ÎÇß´Ù.
ÀÌ¾î È« ´ëÇ¥´Â “°úÀÏÀÌ µç Àï¹ÝÀ» ¾È±â¸é¼ ÀÌÀ±ÅÃ ¹æ¿¡ °¡¼ ¾È¸¶¸¦ ÇÏ·¯ °¡¶ó°í ÇÏ´õ¶ó. °ÅºÎÇÏÀÚ °¡½¿ÆÅÀ» Ä¡¸é¼ ‘¿Ö ÀÌ·¸°Ô ÀÌ±âÀûÀÌ³Ä, ³Ê¸¸ Èñ»ýÇÏ¸é µÈ´Ù’°í ¸»Çß´Ù”°í Æø·ÎÇØ Ãæ°ÝÀ» ¾È°ÜÁá´Ù.
ÀÌÈÄ ±è¼ÒÈñ ´ëÇ¥°¡ SNS¸¦ ÅëÇØ ÀÌ °°Àº Æø·Î¸¦ Àü¸é ºÎÀÎÇÏ¸ç “ÀÍ¸íÀÇ Á¦º¸ÀÚ°¡ ´©±ºÁö ¾Ë°í ½Í´Ù”°í ÀÎÅÍºä¿¡ ´ëÇÑ ºÒÄèÇÑ ±â»öÀ» µå·¯³»ÀÚ, È« ´ëÇ¥°¡ ÀÍ¸íÀ» ¹ö¸®°í Á÷Á¢ ¾ÕÀ¸·Î ³ª¼± °Í.
È« ´ëÇ¥´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “Á¢´Ï´Ù. JTBC ´º½º·ë¿¡¼ ÀüÈÀÎÅÍºäÇÏ°í ¿µ»óÀÎÅÍºäÇÑ »ç¶÷ÀÌ Á¢´Ï´Ù. ±è¼ÒÈñ ¼±¹è´Ô, Àú Ã£À¸¼Ì´Ù±¸¿ä? ÇØ¸íÇÏ°í ½ÍÀ¸½Ã´Ù±¸¿ä? Ã£À¸¼ÌÀ¸´Ï ÇÏ¼¼¿ä. ÁöÇöÀÌ ¿Ü ´Ù¸¥ »ç¶÷µé JTBC¿¡ ¿¬°á½ÃÄÑÁØ °Íµµ Á¢´Ï´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí È« ´ëÇ¥°¡ ¾ÕÀ¸·Î ³ª¼ÀÚ ±è ´ëÇ¥´Â “±× ½ÃÀý ¾î¶»°Ô »ì¾Ò´ÂÁö ±â¾ïÀÌ ¾È ³ª¼ ¹ú¾îÁø ½Ç¼ö”¶ó¸ç “´ç½Ã È« ¾¾¿¡°Ô »óÃ³¸¦ ÁØ »ç½ÇÀÌ ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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