½ºº¥ Å©¶ó¸Ó, ÇÑ±¹¾î »ç°ú¹® °ÔÀçÇÑ ÀÌÀ¯´Â?¡¦³×´ú¶õµå, »óÆÐ ´øÁö°í °³°í±â ¹ß¾ð±îÁö

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|¡ã ³×´ú¶õµå ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃÀÇ °£ÆÇ½ºÅ¸ ½ºº¥ Å©¶ó¸Ó°¡ È¦¶õµå ÇÏÀÌ³×ÄË ÇÏ¿ì½º¿¡¼ ÀÖ¾ú´ø »ç°í·Î ºÎ»ó ´çÇÑ ÇÑ±¹ÀÎ °ü°´¿¡°Ô »ç°úÇß´Ù. SNSÄ¸Ã³.
³×´ú¶õµå ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃÀÇ °£ÆÇ½ºÅ¸ ½ºº¥ Å©¶ó¸Ó°¡ È¦¶õµå ÇÏÀÌ³×ÄË ÇÏ¿ì½º¿¡¼ ÀÖ¾ú´ø »ç°í·Î ºÎ»ó ´çÇÑ ÇÑ±¹ÀÎ °ü°´¿¡°Ô »ç°úÇß´Ù.
22ÀÏ ¿¸° ÆÀÃß¿ù¿¡¼ µ¿¸Þ´ÞÀ» È¹µæÇÑ ³×´ú¶õµå ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ´ëÇ¥ÆÀÀº °æ±â Á÷ÈÄ È¦¶õµå ÇÏÀÌ³×ÄË ÇÏ¿ì½º¿¡¼ ¿¸° Çà»ç¿¡ Âü¼®Çß´Ù. ÀÌµéÀº ÁÖÃÖ ÃøÀÌ ÁØºñÇÑ ¸Þ´Þ ¸ð¾çÀÇ »óÆÐ¸¦ °ü°´¼®À¸·Î ´øÁ³°í ³¯¾Æµç »óÆÐ¿¡ °ü°´ÀÌ ¸Â¾Æ ºÎ»óÀ» ´çÇß´Ù.
ÀÌµéÀÌ ´øÁø »óÆÐ¿¡ ¸ÂÀº °ü°´ ÇÑ ¸íÀº ÀÀ±Þ½Ç·Î ½Ç·Á °¬°í, ´Ù¸¥ ÇÑ ¸í ¿ª½Ã ÇöÀå¿¡¼ ÀÀ±ÞÁ¶Ä¡¸¦ ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
½ºº¥ Å©¶ó¸Ó´Â ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ ÇÑ±¹¾î·Î “¾îÁ¦ Àú³á ÇÏÀÌ³×ÄË ÇÏ¿ì½º¿¡¼ ¿ì¸®ÆÀÀ» ´ëÇ¥ÇÏ¿© ºÎ»ó ´çÇÏ½Å ÆÒºÐµé²² Áø½ÉÀ¸·Î »ç°úµå¸°´Ù. ³×´ú¶õµå ºù»óÆÀ°ú Àú¸¦ ÀÀ¿øÇØÁÖ½Ã±â À§ÇØ ¿À¼Ì´Âµ¥ ºÒ¹Ì½º·¯¿î »ç°í°¡ »ý°Ü¼ Áø½ÉÀ¸·Î »ç°úµå¸®¸ç ºÎ»ó´çÇÑ ºÐµéÀÇ ºü¸¥ ÄèÀ¯¸¦ ºó´Ù”°í »ç°úÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ³×´ú¶õµå ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ´ëÇ¥ÆÀ¿¡ ´ëÇÑ ½Î´ÃÇÑ ½Ã¼±Àº °è¼ÓµÇ°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ´ëÇ¥ÆÀ Áß ÇÑ ¸íÀÎ ¾á ºí·ÏÈÞÀÌ¼¾Àº ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ “ÀÌ ³ª¶ó´Â °³µéÀ» Á» ´õ Àß ´ëÁ¢ÇØÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù”´Â ¹ß¾ðÀ» ÇØ °³°í±â ¹®È¸¦ Á¶·ÕÇß´Ù´Â ³í¶õÀ» ÀÏÀ¸Å² ¹Ù ÀÖ´Ù.
ºÒ°ú ÇÏ·í¹ã »çÀÌ¿¡ ¹ú¾îÁø ¿¬ÀÌÀº ¼Òµ¿¿¡ ³×´ú¶õµå ¼±¼öÆÀÀº ´çÈ¤½º·¯¿òÀ» °¨ÃßÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
³×´ú¶õµå ¹ÙÈå ¼±¼ö´ÜÀåÀº 22ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í “³×´ú¶õµå ´ëÇ¥ÆÀÀ» ´ëÇ¥ÇØ¼ ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼ »ç°úÀÇ ¸»¾¸À» µå¸°´Ù. ¿ì¸®´Â ÇÑ±¹ ¹®È¸¦ Á¸ÁßÇÏ°í »ï ÁÖ µ¿¾È ¿ì¸®¿¡°Ô ¸Å¿ì ÁÁÀº È¯´ë¸¦ º¸³»ÁÖ¼Å¼ °¨»çÈ÷ »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç “¾á ºí·ÏÈÞÀÌ¼¾ ¼±¼ö¿Í ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´³°í ±× ¿ª½Ã »ç°úÇÏ±â¸¦ ¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
¶Ç ¹ÙÈå ¼±¼ö´ÜÀåÀº ³×´ú¶õµå NOC ÀÚÃ¼ Â¡°è °èÈ¹¿¡ ´ëÇØ “ÀÌ»çµé°ú ÀÇ³íÇØ ±× ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ °áÁ¤ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ºí·ÏÈÞÀÌ¼¾Àº ±²ÀåÈ÷ ¹Ì¾ÈÇÔÀ» ´À³¢°í ÀÖ´Ù”°í ´äº¯Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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