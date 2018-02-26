ÃÖÀÏÈ­, ¼ºÃßÇà ÀÚÁø °í¹é ¡°°Ì³ª¼­ »ç°ú ¸øÇØ¡±¡¦ºÒ°ú ¾ó¸¶ Àü ±³¼ö ÀÓ¿ë, ¼¼Á¾´ë ÀÔÀåÀº?

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ÃÖÀÏÇÏ´Â 25ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “Á¶±ÝÀÌ¶óµµ ³ª¿Í ¿¬·çµÈ ÀÏÀÌ ÀÖ´Ù¸é ÀÚÁø ½Å°íÇÏ°í ´Þ°Ô ÁË¸¦ ¹Þ°Ú´Ù. ±×Àú ÁË½º·¯¿î ¸¶À½ »ÓÀÌ´Ù”¶ó°í »ç°úÇß´Ù.
ÃÖÀÏÈ´Â ¼ö³â Àü ¿¬±Ø ÀÛ¾÷ Áß ¼ºÃß¹®¿¡ ÈÛ½Î¿´¾ú´Ù°í ÀÚÁø °í¹éÇÏ¸ç “Áø½ÉÀ¸·Î ÁË¼ÛÇÏ´Ù. »çÅÂ°¡ ÅÍÁ³À» ´ç½Ã¿¡ ¹Ù·Î »ç°úÇÏ°í ½Í¾úÁö¸¸ °ÌÀÌ ³ª´Â ¸¶À½ÀÌ ÄÇ´Ù. ´Ê¾úÁö¸¸ ´ç»çÀÚµé¿¡°Ô Áø½ÉÀ¸·Î »ç°úÇÏ°í ½Í´Ù”°í ¹àÇô´Ù.
ÇöÀç ÇÑ±¹¿¬±Ø¹è¿ìÇùÈ¸ ÀÌ»çÀåÀÌ±âµµ ÇÑ ÃÖÀÏÈ´Â ÇùÈ¸Àå ÀÚ¸®µµ ³»·Á³õ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÃÖÀÏÈ´Â ºÒ°ú ¾ó¸¶ Àü ¼¼Á¾´ëÇÐ±³ ±Û·Î¹úÁö½ÄÆò»ý±³À°¿ø Áöµµ ±³¼ö·Î ÀÓ¿ëµÆ´Ù. ±×´Â ÇÑ±¹¿¬±Ø¹è¿ìÇùÈ¸ ÇùÈ¸Àå ÀÚ¸®¿¡¼ ¹°·¯³ª°Ú´Ù°í ¹àÇûÀ¸³ª ¼¼Á¾´ë Áöµµ ±³¼öÁ÷ »çÀÓ¿¡ ´ëÇØ¼± ¾ð±ÞÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
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