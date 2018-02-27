¹Ú±ÙÇý, 30³â ¼±°íµÇ¸é Ãâ¼Ò ¶§ ³ªÀÌ´Â? ¡®96¼¼¡¯¡¦¡°±³µµ¼Ò°¡ »çÀú µÉ ÆÇ¡±

|
|
|
|¡ã °ËÂûÀÌ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É(66)¿¡°Ô 30³âÇüÀ» ±¸ÇüÇÑ °¡¿îµ¥ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ³ªÀÌ°¡ ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½ºTVÄ¸Ã³.
°ËÂûÀÌ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É(66)¿¡°Ô 30³âÇüÀ» ±¸ÇüÇß´Ù.
¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ22ºÎ(±è¼¼À± ºÎÀåÆÇ»ç)´Â 27ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É¿¡ ´ëÇÑ 1½É °á½É °øÆÇÀÌ ¿¾ú´Ù. ÀÌ³¯ °ËÂûÀº ÃÖÁ¾ ÀÇ°ß Áø¼ú°ú ÇÔ²² ¹Ú Àü ´ëÅë·É¿¡°Ô Â¡¿ª 30³âÇü°ú ¹ú±Ý 1185¾ï¿øÀ» ±¸ÇüÇß´Ù.
¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀº ´ë±â¾÷¿¡ ¹Ì¸£·K½ºÆ÷Ã÷Àç´ÜÀÇ Ãâ¿¬±ÝÀ» °Á¦Çß´Ù´Â Çü¹ý»ó Á÷±Ç³²¿ë ±Ç¸®Çà»ç¹æÇØ·°¿ä, »ï¼º¿¡ ½Â¸¶Áö¿ø±Ý µîÀ» ¿ä±¸Çß´Ù´Â Æ¯Á¤¹üÁË °¡ÁßÃ³¹ú¹ý»ó ³ú¹°¼ö¼ö µî 18°³ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆ´Ù.
¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀº ÀÌ¹ø °á½É°øÆÇ¿¡µµ Âü¼®ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¸¸¾à 1½É ±¸Çü´ë·Î ÇüÀÌ È®Á¤µÉ °æ¿ì, ÇöÀç ³ªÀÌ ¸¸ 66¼¼ÀÇ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀº ¸¸ 96¼¼±îÁö ¼ö°¨»ýÈ°À» ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
ÇÑÆí ±¹Á¤³ó´ÜÀÇ ºñ¼±½Ç¼¼ ÃÖ¼ø½Ç(62)Àº 1½É¿¡¼ Â¡¿ª 25³âÀ» ±¸Çü¹Þ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >