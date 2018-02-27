³ëÈñÁö, ´ëÇÐ±³ Á¹¾÷»çÁø ±ôÂ¦ °ø°³¡¦¡°´ç´çÇÑ ±âÇ°ÀÇ ¡®²¿¸¶¿ä¸®»ç¡¯¡±

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‘²¿¸¶¿ä¸®»ç’·Î Àß ¾Ë·ÁÁø ¾Æ¿ª ¹è¿ì Ãâ½Å ³ëÈñÁö°¡ ‘¶óµð¿À½ºÅ¸’¸¦ ÅëÇØ ¿À·£¸¸¿¡ ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÈÁ¦´Ù.
³ëÈñÁö´Â ¿À´Â 28ÀÏ ¹æ¼ÛµÇ´Â MBC ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘¶óµð¿À½ºÅ¸’¿¡ Ãâ¿¬ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ‘¶óµð¿À½ºÅ¸’¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ´Â ³ëÈñÁö´Â ¿¬¿¹°è¸¦ ¶°³ª Æò¹üÇÑ »îÀ» »ì°Ô µÈ ÀÌ¾ß±â´Â ¹°·Ð ³²Æí°ú ¸¸³ª°Ô µÈ ·¯ºê½ºÅä¸®µµ °ø°³ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
³ëÈñÁö°¡ ´Ù½Ã ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³»ÀÚ ³ëÈñÁöÀÇ °ú°Å »çÁø ¿ª½Ã SNS¿Í ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ÀçÁ¶¸íµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ‘³ëÈñÁö ´ëÇÐ±³ Á¹¾÷»çÁø’ÀÌ¶õ Á¦¸ñÀ¸·Î ³ëÈñÁöÀÇ ´ëÇÐ±³ Á¹¾÷»çÁøÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù. ÇØ´ç »çÁøÀº °ú°Å ³ëÈñÁö°¡ Á÷Á¢ SNS¿¡ °ø°³Çß´ø »çÁøÀ¸·Î, ³ëÈñÁö´Â “ÇÑ¾ç´ë Á¹¾÷. ³ªµµ ÀÌÁ¦ »çÈ¸ÀÎ~”ÀÌ¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² »çÁøÀ» °ø°³Çß´Ù.
»çÁø ¼Ó¿¡¼ ³ëÈñÁö°¡ ´ç´çÇÏ°í ´çÂù Ç¥Á¤À¸·Î Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÀÀ½ÃÇÏ°í ÀÖ´Â ¸ð½À¿¡¼± ±âÇ°¸¶Àú ´À²¸Áø´Ù.
³ëÈñÁö´Â 1993³â MBC ‘»Ç»Ç»Ç’¸¦ ÅëÇØ µ¥ºßÇßÀ¸¸ç ÀÌµëÇØÀÎ 1994³â EBS TV ‘³ëÈñÁöÀÇ ²¿¸¶¿ä¸®’¿¡¼ ‘²¿¸¶¿ä¸®»ç’·Î Å« »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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