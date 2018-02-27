ÀÌÆÈ¼º Àü ¿ì¸®±ÝÀ¶ È¸Àå, MBÃø¿¡ ¼ö½Ê¾ï °Ç³Ù Á¤È²¡¦ÀÎ»çÃ»Å¹ ¸ñÀûÀ¸·Î ÀÇ½É

|
|
|
|¡ã ÀÌÆÈ¼º Àü ¿ì¸®±ÝÀ¶ÁöÁÖ È¸ÀåÀÌ ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É Ãø¿¡ ¼ö½Ê¾ï¿ø´ë ±ÝÇ°À» °Ç³Ù Á¤È²À» °ËÂûÀÌ Æ÷ÂøÇØ Á¶»çÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
ÀÌÆÈ¼º Àü ¿ì¸®±ÝÀ¶ÁöÁÖ È¸ÀåÀÌ ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É Ãø¿¡ ¼ö½Ê¾ï¿ø´ë ±ÝÇ°À» °Ç³Ù Á¤È²À» °ËÂûÀÌ Æ÷ÂøÇØ Á¶»çÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
27ÀÏ °ËÂû ¼¿ïÁß¾ÓÁö°Ë Æ¯¼ö2ºÎ(¼Û°æÈ£ ºÎÀå°Ë»ç)´Â ÃÖ±Ù ÀÌ Àü È¸ÀåÀ» ÇÇÀÇÀÚ ½ÅºÐÀ¸·Î ºÒ·¯ ÀÌ Àü ´ëÅë·É Ãø¿¡ 20¾ï¿ø´ë ±ÝÇ°À» Àü´ÞÇÑ ÀÇÈ¤À» ÁýÁß Ãß±ÃÇß´Ù.
°ËÂûÀº ÀÌ Àü È¸ÀåÀÌ 2008³â ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ÃëÀÓÀ» ÀüÈÄ·Î ÀÌ»óÁÖ(48) »ï¼ºÀüÀÚ Àü¹«¿¡°Ô ¼ö¾ï¿øÀÇ ±ÝÇ°À» ¿©·¯ Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ Àü´ÞÇÑ Á¤È²À» Æ÷ÂøÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ÀÌ»óÁÖ »ï¼ºÀüÀÚ Àü¹«´Â ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ »çÀ§´Ù.
°ËÂûÀº ÀÌ Àü È¸ÀåÀÌ ÀÌ¸í¹Ú Á¤ºÎ ÃÊ±â Á¤ºÎ°¡ ÃÖ´ë ÁÖÁÖ¿´´ø ¿ì¸®±ÝÀ¶ÁöÁÖÀÇ È¸ÀåÀ¸·Î ³«Á¡µÈ Á¡ µîÀ» °í·ÁÇØ ÀÌ Àü È¸ÀåÀÌ °Ç³Ù µ·ÀÌ ÀÎ»çÃ»Å¹ÀÇ ´ë°¡ÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀÇ½É ÁßÀÌ´Ù.
°ËÂûÀº ÀÌ Àü È¸ÀåÀ» »ó´ë·Î ÇÑ Á¶»ç ³»¿ëÀ» Åä´ë·Î 26ÀÏ ÀÌ Àü¹«ÀÇ ÁÖ°ÅÁö¿Í »ç¹«½ÇÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇß´Ù.
°ËÂûÀº ¶Ç ÀÌ Àü¹«°¡ ÀÌ ÀÚ±ÝÀ» ¹Þ¾Æ ÀÌ Àü ´ëÅë·É Ãø¿¡ Àü´ÞÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀÇ½É ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >