ÀÀ´äÇÏ¶ó1997 ¹è¿ì '½Å¼ÒÀ²', ±èÁöÃ¶°ú ¿­¾Ö 'ÀÀ´ä'

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¹è¿ì ½Å¼ÒÀ²Àº ÀÀ´äÇÏ¶ó1997¿¡¼ ¸ðÀ¯Á¤ ¿ªÀ¸·Î ÀºÁö¿ø°ú Ä¿ÇÃ·Î Ãâ¿¬ÇÏ¸é¼ ´õ¿í ¿ì¸®µé¿¡°Ô ¾Ë·ÁÁ³´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ
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