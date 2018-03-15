¶óµð¿À½ºÅ¸ ÀÓÈ¿ÁØ¼±¼ö, "³ªÀÇ ÀÌ»óÇüÀº '·¹µåº§ºª'ÀÇ 'Á¶ÀÌ'´Ù...±×·±µ¥"

|
|
|
|¡ã ¶óµð¿À½ºÅ¸ ¹æ¼ÛÈ¸é Ä¸Ã³
¶óµð¿À½ºÅ¸¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ½ºÆ®Æ®·º ¼±¼ö ÀÓÈ¿ÁØÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÌ»óÇüÀº ·¹µåº§ºªÀÇ Á¶ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÇÏÁö¸¸ °ú°Å ¹æ¼Û¿¡¼ 'Á¶ÀÌ'°¡ ÀÌ»óÇüÀÌ¶ó°í ¹àÈ÷°í ¶Ç ´Ù¸¥ ¹æ¼Û¿¡¼´Â 'Á¦´Ï'¸¦ ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù°í ÀÌ¾ß±âÇß´Âµ¥ Ã³À½ 'Á¶ÀÌ'¶ó°í ÀÌ¾ß±â ÇßÀ»¶§ ·¹µåº§ºªÀÇ ÆÒµéÀÌ "¿Àºü ¸ÚÀÖ¾î¿ä~~" µîÀÇ ´ñ±ÛÀ» ´Þ¾Ò´Âµ¥ ´Ù¸¥ ÀÌ»óÇüÀ» ÀÌ¾ß±âÇßÀ»¶§´Â ¾ÇÇÃÀÌ ¼ö¾øÀÌ ´Þ¸®´õ¶ó¸ç ÇÏ¼Ò¿¬Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÚ½ÅÀº ÆÒÀ¸·Î ¸ðµÎ¸¦ ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù¸é "Àú ±×·± »ç¶÷ ¾Æ´Ï¿¡¿ä. ÁøÂ¥"¶ó¸ç ÆÒµéÀÇ ÀÌÇØ¸¦ ±¸Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡´Â ÀÌ»óÈ¼±¼ö, °ûÀ±±â¼±¼ö, ÀÓÈ¿ÁØ¼±¼ö, ÀÌ½ÂÈÆ¼±¼öµîÀÌ Ãâ¿¬ÇØ ½ºÄÉÀÌÆ® ½Ç·Â ¸øÁö¾ÊÀº ÀÔ´ãÀ» °ú½ÃÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >