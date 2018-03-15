°ûÀ±±â ¼±¼ö, ÀÌ»óÈ­ ¼±¼ö¿¡°Ô "´©³ª´Â Áö±ÝÀÌ Á¦ÀÏ ¿¹»µ¿ä"

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¶óµð¿À ½ºÅ¸¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ °ûÀ±±â ¼±¼ö°¡ ÀÌ»óÈ ¼±¼öÀÇ ¹Ì¸ð¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ´Â ¸»À» Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÌ»óÈ ¼±¼ö´Â ÀÚ½ÅÀÌ "³ª´Â Å¬¼ö·Ï ÀÌ»óÇÏ´Ù"¶ó°í ÇÏ¸ç Á¡Á¡ ÀÌ»µÁö°í ÀÖ´Ù´Â ½ÄÀÇ ¸»À» Çß´Ù.
ÀÌ¶§ MCµéÀº ÇöÀç ¹Ì¸ð¿Í °ú°Å ¹Ì¸ð Áß ¾ðÁ¦°¡ ÀÌ»ÛÁö¸¦ °ËÁõÇÏ±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
Ãâ¿¬ÇÑ ¼±¼öµéµµ ÀÌ»óÈ ¼±¼ö´Â ÁßÇÐ±³¶§ ÀÎ±â°¡ ¾öÃ» ¸¹¾Ò´Ù¸é ¹Ì¸ð¿¡ ´ëÇÑ ¹ß¾ðÀ» ´ë½ÅÇÏ´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ Çß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÀÌ³¯ Ãâ¿¬ÇÑ °ûÀ±±â ¼±¼ö´Â ÀÌ»óÈ ¼±¼ö¿¡°Ô "´©³ª´Â Áö±ÝÀÌ ¿¹»µ¿ä"¶ó¸ç ¸»À»ÇØ ´ÞÄÞÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ ¸¸µé¾ú´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ÀÌ»óÈ ¼±¼ö, °ûÀ±±â ¼±¼ö, ÀÌ½ÂÈÆ ¼±¼ö, ÀÓÈ¿ÁØ ¼±¼ö µîÀº ³×ÀÌ¹ö ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î »óÀ§¸¦ Àå¾ÇÇÏ¸é¼ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈÀÌÈÄ ÀÎ±â¸¦ ½Ç°¨ÄÉ Çß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ
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