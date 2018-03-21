¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ 26ÀÏ ¹ßÀÇÇÒ °³Çå¾È¿¡´Â ¡®Áö¹æºÐ±Ç±¹°¡¡¯ ¼±¾ðÀÌ ´ã°å´Ù. Á¶±¹ Ã»¿Í´ë ¹ÎÁ¤¼ö¼®ÀÌ 21ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÑ ´ëÅë·É °³Çå¾ÈÀº Àü¹®¿¡¼ ÀÚÄ¡¿Í ºÐ±ÇÀ» °ÈÇÏ´Â ÇÑÆí Á¦1Á¶ Á¦3Ç×¿¡ ¡®´ëÇÑ¹Î±¹Àº Áö¹æºÐ±Ç±¹°¡¸¦ ÁöÇâÇÑ´Ù¡¯´Â Á¶Ç×À» Ãß°¡Çß´Ù. °¢·Ð¿¡¼ ³í¶õÀÇ ¿©Áö°¡ ³²¾Æ ÀÖ±ä ÇÏÁö¸¸ ¿ï»êÀ» ºñ·ÔÇÑ Áö¹æµµ½ÃµéÀÇ °£ÀýÇÑ ¹Ù¶÷À» °³Çå¾È¿¡ ¸í½ÃÇÑ °ÍÀº ºÐ¸í È¯¿µÇÒ ¸¸ÇÑ ÀÏÀÌ´Ù.
Á¶±¹ ¼ö¼®Àº ÀÌ³¯ ºê¸®ÇÎ¿¡¼ ¡°Áö¹æºÐ±Ç °È´Â ¡®¼¿ï¡¤¼öµµ±Ç ´ë Áö¹æ¡¯ ¡®È¿À² ´ë ÇüÆò¼º¡¯ÀÇ ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ï¸ç ¡®Áö¹æ¼Ò¸ê¡¯Àº ¼¿ï°ú ¼öµµ±ÇÀÇ ºÎ´ã °¡ÁßÀ¸·Î ÀÌ¾îÁ® ±Ã±ØÀûÀ¸·Î ¡®±¹°¡¼Ò¸ê¡¯·Î ÀÌ¾îÁú ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. Áö¹æÀÚÄ¡Á¦µµ°¡ ºÎÈ°ÇÑÁö 20¿©³âÀÌ Áö³µÀ½¿¡µµ »ó´ëÀûÀ¸·Î º¸¸é ¿ÀÈ÷·Á Áö¹æ¹ßÀü°ú ±¹°¡±ÕÇü¹ßÀüÀº µÞ°ÉÀ½ÁúÇØ¿Â °ÍÀÌ³ª ´Ù¸§ ¾ø¾ú´Ù. ÀÌ³¯ Á¶¼ö¼®ÀÌ ¹àÈù ¹®´ëÅë·ÉÀÇ ¸»´ë·Î ¡°¼öµµ±ÇÀÌ »ç¶÷°ú µ·À» »¡¾ÆµéÀÌ´Â ºí·¢È¦¡±ÀÌ µÇ¾î Áö¹æÀº ¸»ÇÒ °Íµµ ¾ø°í ±¹°¡¸¦ ¸ÁÄ¡´Â ±æ·Î °¡°í ÀÖ¾ú´Ù. ¸¸½ÃÁöÅºÀÌ±ä ÇÏÁö¸¸ Áö±ÝÀÌ¶óµµ Áö¹æºÐ±ÇÀ» Çå¹ýÀ» ÅëÇØ ¸í½ÃÇÑ °ÍÀº ´ÙÇàÀÌ´Ù.
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ÇÏÁö¸¸ ½ÇÁúÀûÀ¸·Î Áö¹æÀÇ ¹ßÀüÀ» ±â´ëÇÏ·Á¸é ±¹°¡ÀÇ ±ÇÇÑ ÀÌ¾çÀÌ ´õ Æø³Ð°Ô ÀÌ·ïÁ®¾ß ÇÑ´Ù. ´ëÅë·ÉÀÇ °³Á¤¾ÈÀº Á¶·ÊÁ¦Á¤°ú °ü·ÃÇØ ¡®¹ý·ÉÀÇ ¹üÀ§ ¾È¿¡¼¡¯¸¦ ¡®¹ý·ü¿¡ À§¹ÝµÇÁö ¾Ê´Â ¹üÀ§ ³»¿¡¼¡¯·Î ¹Ù²ÞÀ¸·Î½á ÀÚÄ¡ÀÔ¹ý±Ç¿¡ °üÇÑ ³»¿ëÀÌ ¸Å¿ì Çù¼ÒÇÏ°Ô º¸ÀåµÅ ÀÖ´Ù. Áö¹æµµ½Ã°¡ °¡Àå Àý½ÇÇÏ°Ô ±â´ëÇÏ´Â ÀÚÄ¡ÀçÁ¤±Çµµ ¹ý·ü À§ÀÓ ¾øÀÌ Áö¹æ¼¼ ½Å¼³À» ºÒ°¡´ÉÇÏµµ·Ï ÇØ³õÀ½À¸·Î½á ³í¶õÀÇ ¿©Áö°¡ ³²¾Æ ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ Áö¹æµµ½ÃµéÀº ÇÑ°á°°ÀÌ ÀÚÄ¡ÀÔ¹ý¡¤ÀçÁ¤±ÇÀÌ ¹ÌÈíÇÏ´Ù°í ºÒ¸¸ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù. ¿ï»ê½Ã´Â ÀÚÄ¡ÀÔ¹ý±Ç¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¡°¿©ÀüÈ÷ ¹ý·ü·Î Á¶·Ê Á¦Á¤ÀÇ ¹üÀ§°¡ Á¦ÇÑµÇ´Â ÇÑ°è°¡ ÀÖ´Ù¡±¸é¼ ¡®ÀÚÄ¡ÀÔ¹ý±ÇÀÇ ÈÄÅð¡¯¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù. ¶Ç ÀÚÄ¡ÀçÁ¤±Ç°ú °ü·ÃÇØ¼´Â ¡°Á¶·Ê·Î Áö¹æ¼¼ÀÇ Á¾¸ñ°ú ¼¼À², Â¡¼ö¹æ¹ý µîÀ» Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±ÇÇÑÀ» Çå¹ýÀ¸·Î º¸ÀåÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¹°·Ð °úµµÇÑ ÀÚÄ¡ÀÔ¹ý±Ç°ú ÀçÁ¤±ÇÀÌ ¹æ¸¸ÇÏ°í ¹«Ã¥ÀÓÇÑ ÇàÁ¤À¸·Î ÀÌ¾îÁö´Â ÆóÇØ°¡ ¿ì·ÁµÇÁö ¾Ê´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ È¹±âÀûÀÎ º¯È ¾øÀÌ´Â ¼¿ï¿¡ ½ò·Á ÀÖ´Â ±¹°¡Áß½ÉÀ» Áö¹æÀ¸·Î ³ª´©±â°¡ ¾î·Á¿î °Íµµ »ç½ÇÀÌ´Ù. Áö¹æÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¿¡ ´õ ±Í¸¦ ±â¿ïÀÏ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù.< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >