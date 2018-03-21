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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.3.21 ¼ö 20:44
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½ÂÀÎ 2018.03.21  20:44:43
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Á¶±¹ ¼ö¼®Àº ÀÌ³¯ ºê¸®ÇÎ¿¡¼­ ¡°Áö¹æºÐ±Ç °­È­´Â ¡®¼­¿ï¡¤¼öµµ±Ç ´ë Áö¹æ¡¯ ¡®È¿À² ´ë ÇüÆò¼º¡¯ÀÇ ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ï¸ç ¡®Áö¹æ¼Ò¸ê¡¯Àº ¼­¿ï°ú ¼öµµ±ÇÀÇ ºÎ´ã °¡ÁßÀ¸·Î ÀÌ¾îÁ® ±Ã±ØÀûÀ¸·Î ¡®±¹°¡¼Ò¸ê¡¯·Î ÀÌ¾îÁú ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. Áö¹æÀÚÄ¡Á¦µµ°¡ ºÎÈ°ÇÑÁö 20¿©³âÀÌ Áö³µÀ½¿¡µµ »ó´ëÀûÀ¸·Î º¸¸é ¿ÀÈ÷·Á Áö¹æ¹ßÀü°ú ±¹°¡±ÕÇü¹ßÀüÀº µÞ°ÉÀ½ÁúÇØ¿Â °ÍÀÌ³ª ´Ù¸§ ¾ø¾ú´Ù. ÀÌ³¯ Á¶¼ö¼®ÀÌ ¹àÈù ¹®´ëÅë·ÉÀÇ ¸»´ë·Î ¡°¼öµµ±ÇÀÌ »ç¶÷°ú µ·À» »¡¾ÆµéÀÌ´Â ºí·¢È¦¡±ÀÌ µÇ¾î Áö¹æÀº ¸»ÇÒ °Íµµ ¾ø°í ±¹°¡¸¦ ¸ÁÄ¡´Â ±æ·Î °¡°í ÀÖ¾ú´Ù. ¸¸½ÃÁöÅºÀÌ±ä ÇÏÁö¸¸ Áö±ÝÀÌ¶óµµ Áö¹æºÐ±ÇÀ» Çå¹ýÀ» ÅëÇØ ¸í½ÃÇÑ °ÍÀº ´ÙÇàÀÌ´Ù.

¿ì¼± Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼¸¦ ¡®Áö¹æÁ¤ºÎ¡¯·Î ¹Ù²Ù°í ÁýÇà±â°üÀ» ¡®Áö¹æÇàÁ¤ºÎ¡¯·Î ¹Ù²Û °ÍÀº ¸ðÈ£ÇÑ ¸íÄªÀ» ¾ø¾Ý´Ù´Â Á¡¿¡¼­ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏ´Ù. Á¤¸í(ïÒÙ£)Àº °¡Ä¡Á¤¸³ÀÇ ½ÃÀÛÀÌ´Ù. Áö¹æÀÇÈ¸¿Í Áö¹æÇàÁ¤ºÎÀÇ Á¶Á÷±¸¼º°ú ¿î¿µ¿¡ °üÇÑ ±¸Ã¼Àû ³»¿ëÀ» Áö¹æÁ¤ºÎ°¡ Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÚÁÖ±ÇÀ» ºÎ¿©ÇÑ °Íµµ Áö¹æµµ½ÃÀÇ À§»óÀ» °­È­ÇÏ´Â Àü±â°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ½ÇÁúÀûÀ¸·Î Áö¹æÀÇ ¹ßÀüÀ» ±â´ëÇÏ·Á¸é ±¹°¡ÀÇ ±ÇÇÑ ÀÌ¾çÀÌ ´õ Æø³Ð°Ô ÀÌ·ïÁ®¾ß ÇÑ´Ù. ´ëÅë·ÉÀÇ °³Á¤¾ÈÀº Á¶·ÊÁ¦Á¤°ú °ü·ÃÇØ ¡®¹ý·ÉÀÇ ¹üÀ§ ¾È¿¡¼­¡¯¸¦ ¡®¹ý·ü¿¡ À§¹ÝµÇÁö ¾Ê´Â ¹üÀ§ ³»¿¡¼­¡¯·Î ¹Ù²ÞÀ¸·Î½á ÀÚÄ¡ÀÔ¹ý±Ç¿¡ °üÇÑ ³»¿ëÀÌ ¸Å¿ì Çù¼ÒÇÏ°Ô º¸ÀåµÅ ÀÖ´Ù. Áö¹æµµ½Ã°¡ °¡Àå Àý½ÇÇÏ°Ô ±â´ëÇÏ´Â ÀÚÄ¡ÀçÁ¤±Çµµ ¹ý·ü À§ÀÓ ¾øÀÌ Áö¹æ¼¼ ½Å¼³À» ºÒ°¡´ÉÇÏµµ·Ï ÇØ³õÀ½À¸·Î½á ³í¶õÀÇ ¿©Áö°¡ ³²¾Æ ÀÖ´Ù.

ÀÌ³¯ Áö¹æµµ½ÃµéÀº ÇÑ°á°°ÀÌ ÀÚÄ¡ÀÔ¹ý¡¤ÀçÁ¤±ÇÀÌ ¹ÌÈíÇÏ´Ù°í ºÒ¸¸ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù. ¿ï»ê½Ã´Â ÀÚÄ¡ÀÔ¹ý±Ç¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ¡°¿©ÀüÈ÷ ¹ý·ü·Î Á¶·Ê Á¦Á¤ÀÇ ¹üÀ§°¡ Á¦ÇÑµÇ´Â ÇÑ°è°¡ ÀÖ´Ù¡±¸é¼­ ¡®ÀÚÄ¡ÀÔ¹ý±ÇÀÇ ÈÄÅð¡¯¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù. ¶Ç ÀÚÄ¡ÀçÁ¤±Ç°ú °ü·ÃÇØ¼­´Â ¡°Á¶·Ê·Î Áö¹æ¼¼ÀÇ Á¾¸ñ°ú ¼¼À², Â¡¼ö¹æ¹ý µîÀ» Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±ÇÇÑÀ» Çå¹ýÀ¸·Î º¸ÀåÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù.

¹°·Ð °úµµÇÑ ÀÚÄ¡ÀÔ¹ý±Ç°ú ÀçÁ¤±ÇÀÌ ¹æ¸¸ÇÏ°í ¹«Ã¥ÀÓÇÑ ÇàÁ¤À¸·Î ÀÌ¾îÁö´Â ÆóÇØ°¡ ¿ì·ÁµÇÁö ¾Ê´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ È¹±âÀûÀÎ º¯È­ ¾øÀÌ´Â ¼­¿ï¿¡ ½ò·Á ÀÖ´Â ±¹°¡Áß½ÉÀ» Áö¹æÀ¸·Î ³ª´©±â°¡ ¾î·Á¿î °Íµµ »ç½ÇÀÌ´Ù. Áö¹æÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¿¡ ´õ ±Í¸¦ ±â¿ïÀÏ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù.< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

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