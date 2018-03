±×µéÀÌ ¿Â´Ù, '2018 ½ÅÇÑÀºÇà MY CAR KBO¸®±× °³¸·'

▲ 그들이 온다, '2018 신한은행 MY CAR KBO리그 개막' 프로야구 중계화면 대한민국 최고의 인기 스포츠 프로야구가 개막했다. 이번 '2018년 신한은행 MY CAR KBO리그'는 10개팀이 팀당 144경기, 6개월의 대장정이다 개막전은 한화:넥센(고척), 삼성:두산(잠실), 롯데:SK(문학), KT:기아(광주), LG:NC(마산) 전으로 2시부터 시작됐다. 개막전 선발투수는 외국인 용병들의 대결로 관심을 모았지만 삼성의 경우 유일하게 토종 한국인 윤성환이 선발투수로 경기에 나섰다. 프로야구 중계는 SBS, KBS, MBC, MBC SPORTS+, KBSN SPORTS에 생중계로 방송한다. 한편 '2018년 신한은행 MY CAR KBO리그' 올스타전은 처음으로 울산 문수야구장에서 개최된다고 발표해 울산지역 프로야구 활성화에 큰 도움이 될것으로 보인다. 배정환 디지털 뉴스부 기자 < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet