SNS ½ºÅ¸ °í¸»¼÷, ¡°¾Æµ¿ ¼º¹üÁË ¿¹¹æ¡± ±¹¹ÎÃ»¿ø¿¡ ³ª¼± ÀÌÀ¯´Â?

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.4.18 ¼ö 17:43
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½ÂÀÎ 2018.04.18  
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https://www1.president.go.kr/petitions/194976?navigation=best-petitions(Ã»¿ø»çÀÌÆ®)

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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