SNS ½ºÅ¸ °í¸»¼÷, ¡°¾Æµ¿ ¼º¹üÁË ¿¹¹æ¡± ±¹¹ÎÃ»¿ø¿¡ ³ª¼± ÀÌÀ¯´Â?

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SNS ½ºÅ¸·Î ÀÎ±â¸¦ ²ø°í ÀÖ´Â °í¸»¼÷(º»¸í ÀåÇÏ´Ã)ÀÌ ¾Æµ¿ ¼º¹üÁË ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ ±¹¹ÎÃ»¿ø¿¡ ³ª¼ ÈÁ¦´Ù.
35¸¸ ÆÈ·Î¿ö¸¦ º¸À¯ÇÑ ÆäºÏ ½ºÅ¸ÀÌÀÚ ÆÐ¼Ç¸ðµ¨·Î È°¾àÇÏ´Â °í¸»¼÷ÀÌ #WeChange¸¦ ¾´ ½ºÄÉÄ¡ºÏÀ» µé°í È¸é¿¡ ³ª¿Í ÆÒµéÀ» ³î¶ó°Ô ÇÏ¿´´Ù.
´Ù¸§ ¾Æ´Ñ #WeChange¶ó´Â ¾Æµ¿¾ÈÀüÀ§¿øÈ¸(ÀÌÁ¦º¹ À§¿øÀå)°¡ ÁøÇàÁßÀÎ “¼º¹üÁË·ÎºÎÅÍ ¾Æµ¿ÀÌ ¾ÈÀüÇÑ ³ª¶ó¸¦ ¸¸µå´Â ±¹¹Î°³Á¤¾È” ±¹¹ÎÃ»¿ø Ä·ÆäÀÎ¿¡ È«º¸À§¿øÀ¸·Î¼ °í¸»¼÷ÀÌ ½ºÅ¸ÀÏµðÀÇ ¾Æ¿ÇÀÌ ±è¹Î¿µ, ±èÂü°ú ÇÔ²² È°¾àÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
ÀÌµéÀº “¾Æµ¿ ¼º¹üÁË°¡ ½É°¢ÇÑ »óÈ²¿¡¼ ¿ì¸®°¡ ÆÒµé¿¡°Ô ¹ÞÀº »ç¶ûÀ» µ¹·ÁÁÖ´Â ´ç¿¬ÇÑ ÀÏ”ÀÌ¶ó¸ç ¸ðµÎ ³ë°³·±Æ¼·Î Âü¿©ÇÏ¿´´Ù. ÀÌ¿¡ ÆÒµéÀº “°í¸»¼÷ °³³äµµ ¿¹»Ú´Ù”, “¸»¼÷¾ð´Ï°¡ ÇÏ¸é Àúµµ Âü¿©ÇÒ·¡¿ä” ¶ó¸ç °ø°¨À» Ç¥Çß´Ù.
https://www1.president.go.kr/petitions/194976?navigation=best-petitions(Ã»¿ø»çÀÌÆ®)
ÇÑÆí ¾Æµ¿¾ÈÀüÀ§¿øÈ¸ÀÇ #WeChange Ä·ÆäÀÎÀº ÀÌ´ÙÇý »ç¹«±¹ÀåÀÌ ÁÖ°üÇÏ°í ÇÑ±¹ÀÎÇÃ·ç¾ð¼ÇùÈ¸¿Í ´ãÀÌ ÇÁ·Î´ö¼ÇÀÌ ÈÄ¿øÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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