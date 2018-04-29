°°æÈ ¿Ü±³ºÎ Àå°üÀº 28ÀÏ ¸¶ÀÌÅ© ÆûÆäÀÌ¿À ½ÅÀÓ ¹Ì±¹ ±¹¹«Àå°ü°úÀÇ Ã¹ ÀüÈ ÅëÈ¿¡¼ ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã °á°ú¸¦ °øÀ¯ÇÏ°í ºÏ¹ÌÁ¤»óÈ¸´ã °ü·Ã °øÁ¶ ¹æ¾ÈÀ» ³íÀÇÇß´Ù°í ¿Ü±³ºÎ°¡ 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
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ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÆûÆäÀÌ¿À Àå°üÀº »çÀÇ¸¦ Ç¥ÇÏ¸ç, ÀÚ½ÅÀÌ ÇöÀç ÃëÀÓ Á÷ÈÄ Ã¹ ÃâÀåÁßÀÌ³ª, ÇÑ¹Ýµµ ¹®Á¦ÀÇ Áß¿ä¼ºÀ» °í·ÁÇÏ¿© ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î ° Àå°ü°ú ÅëÈÇÏ°Ô µÆ´Ù¸é¼, ¾ÕÀ¸·Î ±ä¹ÐÈ÷ Çù·ÂÇØ ³ª°¡ÀÚ°í Çß´Ù°í ¿Ü±³ºÎ´Â ¼Ò°³Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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