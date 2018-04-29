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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.4.29 ÀÏ 16:50
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½ÂÀÎ 2018.04.29  
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°­ Àå°üÀº ¶Ç ÀÌ¹ø ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ãÀÇ ¼º°ú°¡ ºÏ¹ÌÁ¤»óÈ¸´ãÀÇ ¼º°øÀ¸·Î ÀÌ¾îÁú ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÑ¹Ì ¾çÃøÀÌ ¿Ü±³¿ª·®À» ÁýÁßÇØ¾ß ÇÒ ¶§ÀÓÀ» °­Á¶ÇÏ°í, ÀÌ¸¦ À§ÇØ Á¶¸¸°£ »óÈ£ Æí¸®ÇÑ ½Ã±â¿¡ ¾ç±¹ Á¤»ó °£ È¸´ãÀ» ÇÏ´Â ¹æ¾È¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ÀÇ°ßÀ» ³ª´³´Ù.

ÆûÆäÀÌ¿À Àå°üÀº ºñÇÙÈ­ ¹®Á¦ µî°ú °ü·ÃÇÑ ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ãÀÇ °á°ú°¡ °í¹«ÀûÀÌ¶ó°í ÇÏ¸é¼­, ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ãÀÇ ¼º°ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ºÏ¹ÌÁ¤»óÈ¸´ãÀÇ ¼º°øÀû °³ÃÖ¸¦ ÅëÇØ ºÏÇÙ¹®Á¦ ÇØ°áÀÇ ½ÇÁúÀû ÁøÀüÀ» ÀÌ·ê ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÑ¹Ì °£ ±ä¹ÐÈ÷ °øÁ¶ÇØ ³ª°¡°Ú´Ù´Â °­ÇÑ ÀÇÁö¸¦ Ç¥¸íÇß´Ù°í ¿Ü±³ºÎ´Â ÀüÇß´Ù.

¾Æ¿ï·¯ µÎ Àå°üÀº ¾ÕÀ¸·Îµµ ¿Ü±³´ç±¹°£ ±ä¹ÐÇÑ ¼ÒÅë ¹× °øÁ¶°¡ Áß¿äÇÏ´Ù´Â Á¡¿¡ °ø°¨ÇÏ¸é¼­, ÇÑ¹Ì°£ ÁÖ¿ä ¿Ü±³ÀÏÁ¤À» º¸¾Æ°¡¸ç ÀûÀýÇÑ ½ÃÁ¡¿¡ Àå°ü °£ È¸´ãÀ» ÃßÁøÅ°·Î Çß´Ù.

¿Ü±³ºÎ´Â ÇöÀç À¯·´ ¹× Áßµ¿ ÃâÀåÁßÀÎ ÆûÆäÀÌ¿À Àå°ü Ãø°ú ÀÏÁ¤À» Á¶À² ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ÀÌ¸£¸é 5¿ù ÃÊ¼ø °­ Àå°üÀÌ ¿ö½ÌÅÏÀ» ¹æ¹®ÇØ ÆûÆäÀÌ¿À Àå°ü°ú ¿Ü±³Àå°üÈ¸´ãÀ» °³ÃÖÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù°í ÇÑ ¼Ò½ÄÅëÀÌ ÀüÇß´Ù.

ÇÑÆí °­ Àå°üÀº Áö³­ 26ÀÏÀÚ·Î ÀÌ·ïÁø ÆûÆäÀÌ¿À Àå°üÀÇ ÃëÀÓÀ» ÃàÇÏÇÏ°í Àü¼¼°èÀÇ ÀÌ¸ñÀÌ ÇÑ¹Ýµµ¿¡ ÁýÁßµÈ »óÈ²¿¡¼­ ºÏÇÑ ¹®Á¦¸¦ Á÷Á¢ ´Ù·ç¾î¿Â ÆûÆäÀÌ¿À Àå°ü°ú ÇÔ²² È£ÈíÀ» ¸ÂÃß°í Çù·ÂÇÏ°Ô µÇ¾î ±â»Ú°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÆûÆäÀÌ¿À Àå°üÀº »çÀÇ¸¦ Ç¥ÇÏ¸ç, ÀÚ½ÅÀÌ ÇöÀç ÃëÀÓ Á÷ÈÄ Ã¹ ÃâÀåÁßÀÌ³ª, ÇÑ¹Ýµµ ¹®Á¦ÀÇ Áß¿ä¼ºÀ» °í·ÁÇÏ¿© ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î °­ Àå°ü°ú ÅëÈ­ÇÏ°Ô µÆ´Ù¸é¼­, ¾ÕÀ¸·Î ±ä¹ÐÈ÷ Çù·ÂÇØ ³ª°¡ÀÚ°í Çß´Ù°í ¿Ü±³ºÎ´Â ¼Ò°³Çß´Ù.   ¿¬ÇÕ´º½º

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