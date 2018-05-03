ÀÛ»ç°¡ È²ÁöÈ¿, ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¾Ù¹ü ¡®THE MUSE No.3¡¯ ¹ß¸Å.. °¡¼ö ÇÏÀÌµð, ÀÌÀçÀº Âü¿©

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ÀÛ»ç°¡ ¹× ÇÁ·Îµà¼·Î È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Â ‘È²ÁöÈ¿’ÀÇ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¾Ù¹ü ‘THE MUSE No.3’°¡ ¹ß¸ÅÇß´Ù.
´õ¹ÂÁî ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â ´Ù¾çÇÑ Àå¸£¿Í ÀÌ¾ß±â¸¦ °´¿ø º¸ÄÃ°ú ÇÔ²² ²Ù·Á°¡´Â ¾Ù¹üÀ¸·Î, ¼¼¹øÂ° ¹ÂÁî·Î´Â ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ÇÏÀÌµð¿Í ÇÎÅ©ÆþÀÇ ±Í¿©¿î Ã¼Á¶¸ðµ¨ ÀÌÀçÀºÀÌ Âü¿©Çß´Ù.
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ÆúÄ«¸®µëÀ» »ç¿ëÇØ ¹ß¶öÇÏ°í ½Å³ª´Â ´í½º°îÀÇ ºÐÀ§±â¸¦ ¿¬ÃâÇßÀ¸¸ç, ±âº» ¹êµå±¸¼º¿¡ ´Ù¾çÇÑ ÇÇ¾Æ³ë ¼Ò¸®¸¦ ´õÇØ ¸¶Ä¡ Æ®·£Áö½ºÅÍ¶óµð¿À¿¡¼ Èê·¯³ª¿À´Â ºóÆ¼ÁöÇÑ »ç¿îµå°¡ µ¸º¸ÀÎ´Ù.
‘°í¾çÀÌ¾ß ³ª¶û ³îÀÚ’¶ó´Â ±Í¿©¿î ÈÅ °¡»ç°¡ °îÀÇ ¸Å·ÂÀ» ´õÇÏ°í ½ÇÁ¦·Î ÇÏÀÌµð¿Í ÀÌÀçÀºÀÌ ³»´Â °í¾çÀÌ ¿ïÀ½ ¼Ò¸® ‘¾ß¿Ë’Àº µè´Â »ç¶÷¿¡°Ô ¼Ò¼ÒÇÑ ¿ôÀ½À» ÁÖ´Â °ÍÀÌ Æ÷ÀÎÆ®´Ù.
°¡¼ö ÇÏÀÌµð¿Í ÀÌÀçÀºÀÌ Âü¿©ÇÑ ‘THE MUSE No.3’ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¾Ù¹üÀº 5¿ù 3ÀÏ °¢Á¾ À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡¼ ¹ß¸ÅÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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