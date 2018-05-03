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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.5.3 ¸ñ 19:53
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ÀÛ»ç°¡ È²ÁöÈ¿, ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¾Ù¹ü ¡®THE MUSE No.3¡¯ ¹ß¸Å.. °¡¼ö ÇÏÀÌµð, ÀÌÀçÀº Âü¿©
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.05.03  
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¡ã ÀÛ»ç°¡ ¹× ÇÁ·Îµà¼­·Î È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Â ‘È²ÁöÈ¿’ÀÇ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¾Ù¹ü ‘THE MUSE No.3’°¡ ¹ß¸ÅÇß´Ù.

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ÀÛ»ç°¡ ¹× ÇÁ·Îµà¼­·Î È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Â ‘È²ÁöÈ¿’ÀÇ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¾Ù¹ü ‘THE MUSE No.3’°¡ ¹ß¸ÅÇß´Ù.

´õ¹ÂÁî ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â ´Ù¾çÇÑ Àå¸£¿Í ÀÌ¾ß±â¸¦ °´¿ø º¸ÄÃ°ú ÇÔ²² ²Ù·Á°¡´Â ¾Ù¹üÀ¸·Î, ¼¼¹øÂ° ¹ÂÁî·Î´Â ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ÇÏÀÌµð¿Í ÇÎÅ©ÆþÀÇ ±Í¿©¿î Ã¼Á¶¸ðµ¨ ÀÌÀçÀºÀÌ Âü¿©Çß´Ù.

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¡ã ‘THE MUSE No.3’ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¾Ù¹ü¿¡ Âü¿©ÇÑ °¡¼ö ÇÏÀÌµð¿Í ÀÌÀçÀº / »çÁøÁ¦°ø ¹ÂÁî¿Àµð¼¼ÀÌ

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°¡¼ö ÇÏÀÌµð¿Í ÀÌÀçÀºÀÌ Âü¿©ÇÑ ‘THE MUSE No.3’ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¾Ù¹üÀº 5¿ù 3ÀÏ °¢Á¾ À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡¼­ ¹ß¸ÅÇß´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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