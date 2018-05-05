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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.5.5 Åä 01:39
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G¸¶ÄÏ, »õ¾ó±¼ ¡®¿ö³Ê¿ø¡¯ Ã¹ TV CF °ø°³¡°½º¸¶ÀÏ¹è¼ÛÇÏ¸é ¿ö³Ê¿øÀÌ ¿ì¸® ÁýÀ¸·Î!¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.05.05  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

¿ö³Ê¿ø, G¸¶ÄÏ ‘½º¸¶ÀÏ ¼­ºñ½º’ Æ¯ÀåÁ¡ ½ÃÁ¶·Î ÀüÇÏ´Â TV CF ¿Â¿¡¾î
±âÁ¸¿¡ º¼ ¼ö ¾ø¾ú´ø Â÷ºÐÇÏ°í Æí¾ÈÇÑ ¸ð½À…»ö´Ù¸¥ ¸Å·Â ¹ß»ê
G¸¶ÄÏ, ‘½º¸¶ÀÏ Ä·ÆäÀÎ’ ÅëÇØ ÀÚ»ç Àü¿ë ¼­ºñ½º¿¡ ¿ª´ë±Þ ÇýÅÃ Á¦°ø…
±âÁ¸ °í°´ Ãæ¼ºµµ ³ôÀÌ°í ½Å±Ô °í°´ ¸ð°´ È¿°ú ²ÒÇØ

¿ö³Ê¿ø(Wanna One) ¸â¹öµéÀÇ »õ·Î¿î ¸Å·ÂÀ» º¼ ¼ö ÀÖ´Â CF°¡ °ø°³µÆ´Ù.

1À§ ¿Â¶óÀÎ¼îÇÎ»çÀÌÆ® G¸¶ÄÏÀº ‘¼îÇÎÀ» ¹Ù²Ù´Â ¼îÇÎ’ÀÌ¶ó´Â ½½·Î°ÇÀ¸·Î ´ë¼¼ ¾ÆÀÌµ¹ ‘¿ö³Ê¿ø’ÀÌ µîÀåÇÏ´Â CF¸¦ ¼±º¸ÀÌ¸ç, ÀÚ»ç Àü¿ë ½º¸¶ÀÏ ¼­ºñ½º¿¡ ¿ª´ë±Þ ÇýÅÃÀ» Á¦°øÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ‘½º¸¶ÀÏ Ä·ÆäÀÎ’À» Àü°³ÇÑ´Ù.

ÀÌ¹ø CF´Â G¸¶ÄÏÀ» ¿î¿µÇÏ´Â ÀÌº£ÀÌÄÚ¸®¾Æ Àü¿ë ¼­ºñ½ºÀÇ Æ¯ÀåÁ¡À» ¸¶Ä¡ ½ÃÁ¶¸¦ À¼Á¶¸®µí ¼Ò°³ÇÏ°í, ¿ö³Ê¿ø ¸â¹öµéÀº ÀÌ ³ª·¹ÀÌ¼Ç¿¡ ¸ÂÃç ÇÑ ÆøÀÇ µ¿¾çÈ­¸¦ ¿¬»ó½ÃÅ°´Â Àå¸éÀ» ¿¬ÃâÇß´Ù. Æ¯È÷ °Ý·ÄÇÑ ÃãÀ» Ãß°Å³ª ³ë·¡¸¦ ºÎ¸£´Â µî ±×µ¿¾È ¿ö³Ê¿øÀÌ º¸¿©Áá´ø ÅëÅë Æ¢´Â ¸ð½ÀÀÌ ¾Æ´Ñ Â÷ºÐÇÏ°í Æí¾ÈÇÑ ¸ð½ÀÀÌ ´ã°ÜÁ® °¢ ¸â¹öµéÀÇ »õ·Î¿î ¸Å·ÂÀ» ¿³º¼ ¼ö ÀÖ¾î ´«±æÀ» ²ö´Ù.

¿ö³Ê¿øÀÌ ±¤°í¸¦ ÅëÇØ ¿­¿¬ÇÑ G¸¶ÄÏÀÇ ÀÌ¹ø ‘½º¸¶ÀÏ Ä·ÆäÀÎ’Àº ¿À´Â 20ÀÏ±îÁö ¡ã¸â¹ö½Ê ¼­ºñ½º ‘½º¸¶ÀÏÅ¬·´’ ¡ã°£Æí °áÁ¦ ¼­ºñ½º ‘½º¸¶ÀÏÆäÀÌ’ ¡ãÀÍÀÏ ¹è¼Û ¼­ºñ½º ‘½º¸¶ÀÏ ¹è¼Û’ µî ÀÚ»ç Àü¿ë ¼­ºñ½º¿¡ ¿ª´ë±Þ ÇýÅÃÀ» Á¦°øÇÏ±â À§ÇØ ±âÈ¹µÈ ´ë±Ô¸ð Ä·ÆäÀÎÀÌ´Ù. ¸ÕÀú, 5¿ù15ÀÏ 23½Ã59ºÐ±îÁö ‘½º¸¶ÀÏÅ¬·´’ Àü¿ëµô »óÇ°À» ±¸¸ÅÇÑ °í°´ Áß ÃßÃ·À» ÅëÇØ ¿À´Â 8¿ù¿¡ ¿­¸®´Â ÄÜ¼­Æ® Æ¼ÄÏÀ» ÁõÁ¤ÇÑ´Ù. ÇØ´ç ÄÜ¼­Æ®´Â ¿ö³Ê¿ø µî ÀÎ±â °¡¼öµéÀÌ Ãâ¿¬ÇÒ ¿¹Á¤À¸·Î, ÀÌº¥Æ®¸¦ ÅëÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â ¼öÀÍ±ÝÀº Àü¾× Çª¸£¸ÞÀç´ÜÀÇ Àå¾ÖÃ»³â ÀÚ¸³±â¹Ý ¸¶·Ã ‘ÇÑ°ÉÀ½´õ’ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¿¡ ±âºÎµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¿À´Â 20ÀÏ±îÁö ½º¸¶ÀÏÅ¬·´ ¸â¹ö¸¦ ´ë»óÀ¸·Î 1¸¸¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã 5Ãµ¿ø±îÁö ÇÒÀÎ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ‘15% ÇÒÀÎ ÄíÆù’À» Áö±ÞÇÑ´Ù. °£Æí°áÁ¦ ¼­ºñ½ºÀÎ ‘½º¸¶ÀÏÆäÀÌ’´Â Ä«µå»ç ÇÒÀÎ µîÀÇ ÇýÅÃÀÌ Á¦°øµÇ´Âµ¥, ¿À´Â 20ÀÏ±îÁö 6´ë Ä«µå»ç(½ÅÇÑ/Çö´ë/KB±¹¹Î/·Ôµ¥/NH³óÇù/BC)¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ½º¸¶ÀÏÆäÀÌ Ä«µå»ç Àü¿ë 12% ÄíÆù 2ÀåÀ» ÇÒÀÎ ÇýÅÃÀ» Á¦°øÇÑ´Ù.

ÀÌ¿Ü¿¡µµ 5¿ù 4ÀÏºÎÅÍ ‘½º¸¶ÀÏ¹è¼Û’À» ÀÌ¿ëÇÏ´Â °í°´À» ´ë»óÀ¸·Î ¿ö³Ê¿ø ¸â¹öÀÇ ÀÌ¹ÌÁö·Î ²Ù¸çÁø ÅÃ¹è¹Ú½º¸¦ ·£´ýÀ¸·Î ¹è¼ÛÇÏ´Â ‘¿ö³Ê¿ø ½º¸¶ÀÏ¹è¼Û ÇÁ·ÎÁ§Æ®’¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù. ÇØ´ç ÅÃ¹è ¹Ú½º´Â ¿ö³Ê¿ø ÀüÃ¼ ¸â¹ö°¡ ÇÔ²² ÃÔ¿µÇÑ ´ÜÃ¼ ÀÌ¹ÌÁöÄÆ1Àå°ú °¢ ¸â¹ö º° °³ÀÎÄÆ 1ÀåÀÌ ¾ç¸éÀ¸·Î µé¾î°£ µðÀÚÀÎÀ¸·Î, ¸â¹ö ¼ö¿¡ ¸ÂÃç ÃÑ 11°¡Áö µðÀÚÀÎÀÇ ÅÃ¹è¹Ú½º¸¦ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇØ´ç ÅÃ¹è¹Ú½º´Â 22¸¸°³ÀÇ ¹°·®ÀÌ ¸ðµÎ ¼ÒÁøµÉ ¶§±îÁö ÁøÇàµÈ´Ù. 

±ôÂ¦ ÀÌº¥Æ®µµ ¸¶·ÃÇß´Ù. ÅÃ¹è ¹Ú½º ÀÌ¹ÌÁö ¼Ó¿¡ ¼û°ÜÁø ‘½º¸¶ÀÏ ·Î°í’ÀÇ °³¼ö¸¦ G¸¶ÄÏ °ø½Ä ÆäÀÌ½ººÏ ÀÌº¥Æ®¿¡ ´ñ±Û·Î ³²±â¸é, ÃßÃ·À» ÅëÇØ ÃÑ 11¸í(1ÀÎ1¸Å)¿¡°Ô ¿ö³Ê¿ø°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â ‘G¸¶ÄÏ ½º¸¶ÀÏÅ¬·´ ÄÜ¼­Æ®’ ÃÊÃ»±ÇÀ» ÁõÁ¤ÇÑ´Ù. ÀÌº¥Æ®´Â ¿À´Â 5¿ù 8ÀÏºÎÅÍ 5¿ù 20ÀÏ±îÁö ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÀÌº£ÀÌÄÚ¸®¾Æ ±è¼ÒÁ¤ ÅëÇÕ¸¶ÄÉÆÃº»ºÎÀåÀº “½º¸¶ÀÏ Ä·ÆäÀÎÀº °í°´µéÀÌ °áÁ¦, ¹è¼Û µî ±âº» ¼­ºñ½º ¿µ¿ª¿¡¼­ Â÷º°È­µÈ ¼îÇÎ ÆíÀÇ¼ºÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ°íÀÇ ÇýÅÃÀ» ¼±»çÇÏ´Â ³»¿ëÀ» ´ã°í ÀÖ´Ù” ¸ç “º¸´Â °Í¸¸À¸·Îµµ ´«°ú ±Í°¡ Èú¸µ µÇ´Â ÀÌ¹ø ¿ö³Ê¿øÀÇ CFÃ³·³ G¸¶ÄÏÀ» ÀÌ¿ëÇÏ´Â °í°´µéÀÌ ¼îÇÎÀ» Áñ±â´Â µ¿¾È ºÒÆíÇÔ ¾øÀÌ Æí¾ÈÇÏ°í »ö´Ù¸¥ °æÇèÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
 µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

 

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    2
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    ¿ï»êºû´ã»çÁøµ¿¿ìÈ¸ 7~13ÀÏ Áß±¸¹®È­ÀÇÀü´ç¼­ »çÁøÀü
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 5¿ù 4ÀÏ~)
    °¡Á·°ú ÇÔ²² ¹®È­·Î Ç³¿ä·Î¿î 5¿ù
    3ÀÎ3»ö ¡®³ª´Â »çÁø°¡´Ù¡¯, ÀÌ¼Ò°¶·¯¸® 31ÀÏ±îÁö ±èºØÇå¡¤¹Îº´...

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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