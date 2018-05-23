'°Ë¹ý³²³à' ¹è¿ì ¹ÚÀº¼®, ÈÆÈÆ °¨¼º°ú ³ÃÁ¤ ÀÌ¼º... Á¸Àç°¨ »ó½Â

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Áö³ 22ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ¿ùÈµå¶ó¸¶ '°Ë¹ý³²³à'¿¡¼´Â ¼ö¼®°Ë»ç °Çö(¹ÚÀº¼® ºÐ)ÀÇ »õ·Î¿î ¸é¸ð°¡ ¿³º¸ÀÌ´Â ´ëÇÐ ½ÃÀýÀÌ °ø°³µÇ¸é¼ ÇöÀç ¸ð½À°ú »ç¹µ´Ù¸¥ ¸Å·ÂÀ¸·Î ½Ã¼±À» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù.
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