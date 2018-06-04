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ÃÖ±Ù ¹è¿ì ¼µµ¿µÀÌ ±è½Â¿ì, ±è³²ÁÖ, ±èÁ¤ÅÂ µîÀÌ ¼Ò¼ÓµÇ¾î ÀÖ´Â ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® ´õÄýAMC¢ß¿Í Àü¼Ó °è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
Áö³ 2003³â ÆÐ¼Ç ¸ðµ¨·Î µ¥ºßÇÑ ¼µµ¿µÀº 187cmÀÇ ÈÍÄ¥ÇÑ Å°¿Í ¼±¸ÀûÀÎ ¿Ü¸ð·Î ¼¿ïÄÃ·º¼Ç, SFAA, ÇØ¿Ü ¸íÇ° ºê·£µå ÆÐ¼Ç¼î µî ´ëÇü ÆÐ¼Ç¼î ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ó ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌÈÄ ±×´Â 2004³â KBS 2TV ‘ÇØ½Å’À¸·Î ¾È¹æ±ØÀå¿¡ µ¥ºß, ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô ´«µµÀåÀ» ÂïÀ¸¸ç º»°ÝÀûÀÎ ¿¬±â È°µ¿¿¡ ³ª¼¹´Ù.
Æ¯È÷ 2006³â KBS 2TV µå¶ó¸¶ ‘º½ÀÇ ¿ÐÃ÷’¸¦ ÅëÇØ Ã¹ ÁÖ¿¬¿¡ µµÀü ±×´Â ·Î¸ÇÆ½ÇÑ ´«ºû°ú ¸á·Î ¿¬±â·Î ÇÑ±¹Àº ¹°·Ð ÀÏº» ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¿©½É±îÁö »ç·Î ÀâÀ¸¸ç, »õ·Î¿î ÇÑ·ù ½ºÅ¸·Î ¶°¿Ã¶ú´Ù.
±×´Â ÀÌÈÄ µå¶ó¸¶ ‘¸ø ¸»¸®´Â °áÈ¥’, ‘ÃµÇÏ¹«Àû ÀÌÆò°’, ‘¾ßÂ÷’, ‘°¡½Ã³ª¹« »õ’, ‘°¡½Ã²É’, ‘È²È¦ÇÑ ÀÌ¿ô’ µî ´Ù¾çÇÑ ÀÛÇ°¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ°í ÅºÅºÇÑ ¿¬±â·Â°ú ÈÆÈÆÇÑ ¸¶½ºÅ©·Î »ç¶û ¹Þ¾Ò´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÃÖ±Ù Á¾¿µÇÑ MBC µå¶ó¸¶ ‘¿ª·ù’¿¡¼´Â ½Ã°¢ Àå¾ÖÀÎ °ÁØÈñ ¿ªÀ¸·Î Ãâ¿¬, »ç¶ûÇÏ´Â ¿¬ÀÎ°ú °¡Á·À¸·Î ÀÎÇÑ ¾ÆÇÄ°ú »óÃ³¸¦ ¼¶¼¼ÇÏ°Ô Ç¥ÇöÇÏ¸ç È£ÆòÀ» ¹Þ±âµµ Çß´Ù.
¼µµ¿µ°ú Àü¼Ó °è¾àÀ» Ã¼°áÇÑ ´õÄýAMC´Â “¼µµ¿µ ¹è¿ì¿Í ÇÔ²² ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ±â»Ú´Ù. ±×°¡ ¾ÕÀ¸·Îµµ ´Ù¾çÇÑ ÀÛÇ°À» ÅëÇØ ²ÙÁØÈ÷ È°µ¿ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀüÆøÀûÀÎ Áö¿øÀ» ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ´õÄýAMC¿Í ÇÔ²² »õ·Î¿î ½ÃÀÛÀ» ¾ÕµÐ ¼µµ¿µ ¹è¿ìÀÇ Çàº¸¿¡ ¸¹Àº ±â´ë ºÎÅ¹ µå¸°´Ù”¶ó°í ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ¼µµ¿µÀÌ Àü¼Ó °è¾àÀ» Ã¼°áÇÑ ¼Ò¼Ó»ç ´õÄýAMC´Â ¹è¿ì ±è½Â¿ì, ±è³²ÁÖ, ±èÁ¤ÅÂ, °í¼öÈñ, ÀÌÅÂ¼º, À±´Ù¿µ, ½Å°¿ì µîÀÌ ¼Ò¼ÓµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, ±×´Â ÇöÀç MBC µå¶ó¸¶ ‘¿ª·ù’ Á¾¿µ ÈÄ ÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÏ¸ç Â÷±âÀÛÀ» °ËÅäÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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