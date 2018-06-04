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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.6.4 ¿ù 15:54
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½ÂÀÎ 2018.06.04  
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Áö³­ 2003³â ÆÐ¼Ç ¸ðµ¨·Î µ¥ºßÇÑ ¼­µµ¿µÀº 187cmÀÇ ÈÍÄ¥ÇÑ Å°¿Í ¼­±¸ÀûÀÎ ¿Ü¸ð·Î ¼­¿ïÄÃ·º¼Ç, SFAA, ÇØ¿Ü ¸íÇ° ºê·£µå ÆÐ¼Ç¼î µî ´ëÇü ÆÐ¼Ç¼î ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ó ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌÈÄ ±×´Â 2004³â KBS 2TV ‘ÇØ½Å’À¸·Î ¾È¹æ±ØÀå¿¡ µ¥ºß, ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô ´«µµÀåÀ» ÂïÀ¸¸ç º»°ÝÀûÀÎ ¿¬±â È°µ¿¿¡ ³ª¼¹´Ù.
 
Æ¯È÷ 2006³â KBS 2TV µå¶ó¸¶ ‘º½ÀÇ ¿ÐÃ÷’¸¦ ÅëÇØ Ã¹ ÁÖ¿¬¿¡ µµÀü ±×´Â ·Î¸ÇÆ½ÇÑ ´«ºû°ú ¸á·Î ¿¬±â·Î ÇÑ±¹Àº ¹°·Ð ÀÏº» ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¿©½É±îÁö »ç·Î ÀâÀ¸¸ç, »õ·Î¿î ÇÑ·ù ½ºÅ¸·Î ¶°¿Ã¶ú´Ù.

±×´Â ÀÌÈÄ µå¶ó¸¶ ‘¸ø ¸»¸®´Â °áÈ¥’, ‘ÃµÇÏ¹«Àû ÀÌÆò°­’, ‘¾ßÂ÷’, ‘°¡½Ã³ª¹« »õ’, ‘°¡½Ã²É’, ‘È²È¦ÇÑ ÀÌ¿ô’ µî ´Ù¾çÇÑ ÀÛÇ°¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ°í ÅºÅºÇÑ ¿¬±â·Â°ú ÈÆÈÆÇÑ ¸¶½ºÅ©·Î »ç¶û ¹Þ¾Ò´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÃÖ±Ù Á¾¿µÇÑ MBC µå¶ó¸¶ ‘¿ª·ù’¿¡¼­´Â ½Ã°¢ Àå¾ÖÀÎ °­ÁØÈñ ¿ªÀ¸·Î Ãâ¿¬, »ç¶ûÇÏ´Â ¿¬ÀÎ°ú °¡Á·À¸·Î ÀÎÇÑ ¾ÆÇÄ°ú »óÃ³¸¦ ¼¶¼¼ÇÏ°Ô Ç¥ÇöÇÏ¸ç È£ÆòÀ» ¹Þ±âµµ Çß´Ù.
 
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ÇÑÆí, ¼­µµ¿µÀÌ Àü¼Ó °è¾àÀ» Ã¼°áÇÑ ¼Ò¼Ó»ç ´õÄýAMC´Â ¹è¿ì ±è½Â¿ì, ±è³²ÁÖ, ±èÁ¤ÅÂ, °í¼öÈñ, ÀÌÅÂ¼º, À±´Ù¿µ, ½Å°­¿ì µîÀÌ ¼Ò¼ÓµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, ±×´Â ÇöÀç MBC µå¶ó¸¶ ‘¿ª·ù’ Á¾¿µ ÈÄ ÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÏ¸ç Â÷±âÀÛÀ» °ËÅäÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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