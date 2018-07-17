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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.7.17 È­ 22:16
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½ÂÀÎ 2018.07.17  22:16:57
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Áö³­ 7ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ¹è¼Û±¸¿ª ¹°Ç°ÀÌ ºÒ¹ýÀûÀ¸·Î ´ëÃ¼ ¹è¼ÛµÈ´Ù¸ç Ç×ÀÇÇÏ´Â ÅÃ¹è¿¬´ë³ëÁ¶ Á¶ÇÕ¿øÀ» °æÂûÀÌ ¾÷¹«¹æÇØ ÇøÀÇ·Î Á¦¾ÐÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­ 2~3Â÷·Ê Å×ÀÌÀú°ÇÀ» »ç¿ëÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÅ ³í¶õÀÌ µÆ´Ù.

³ëÁ¶´Â ¡°¿ï»êÀ» ºñ·ÔÇÑ ¿µ³²±Ç CJ´ëÇÑÅë¿î ¹è¼ÛÁö¿¬»çÅÂ´Â ³ëµ¿ºÎ·ÎºÎÅÍ ¼³¸³ÇÊÁõÀ» ±³ºÎ¹ÞÀº ÇÕ¹ýÀûÀÎ ³ëÁ¶¿¡ ´ëÇÑ Åº¾ÐÀÌ ±× ¿øÀÎÀÌ°í, Á¶ÇÕ¿øµéÀÇ ¡®°øÂ¥³ëµ¿ 7½Ã°£ ºÐ·ùÀÛ¾÷ °³¼±¡¯ ¿ä±¸¸¦ È¸»ç°¡ Å¸Áö¿ª ÅÂ¹è±â»çµéÀ» µ¿¿øÇØ ¹°·®»©µ¹¸®±â¸¦ ÇÏÀÚ Á÷Á¢ °æÂû¿¡ ½Å°íÇØ Á¶Ä¡¸¦ ¿ä±¸ÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù¡±¸ç ¡°ÇÏÁö¸¸ °æÂûÀº ÀÌ°°Àº Á¶ÇÕ¿øµéÀÇ ½Å°í¸¦ ¿ÀÈ÷·Á ¾÷¹«¹æÇØ¶ó¸ç Æø·ÂÀû ¿¬ÇàÀ» ½ÃµµÇÏ°í, °úÀ×Áø¾ÐÇß´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù.

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³ëÁ¶°¡ ÀÌ¹ø ³í¶õ°ú °ü·ÃÇØ ÀÎ±ÇÀ§¿øÈ¸¿¡ ÁøÁ¤ÇÏ´Â µî ¸ðµç ¹æ¹ýÀ» µ¿¿øÇØ ´ëÀÀÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÈù °¡¿îµ¥ °æÂûµµ Àû¹ýÇÑ Á÷¹«ÁýÇà¿¡ ´ëÇØ ³ëÁ¶°¡ °úµµÇÑ ÁÖÀåÀ¸·Î ¸í¿¹ÈÑ¼Õ°ú ¸ð¿åÀû ¹ß¾ðÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù¸ç ¹Î¡¤Çü»ç ¼Ò¼Û µî ¹ýÀû ´ëÀÀÀ» ¿¹°íÇØ ¾çÃøÀÇ °¥µîÀÌ °è¼ÓµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

ÇÑÆí °æÂûÀº »ç°Ç ÇöÀå¿¡ Ãâµ¿ÇÑ °æÂû°üÀÌ Èä±â¿¡ Âñ·Á ¼ûÁö°Å³ª, Æø·ÂÀ» ´çÇÏ´Â »ç°ÇÀÌ ÀÕµû¸£ÀÚ °æÂûÀÌ À§±ÞÇÑ »óÈ²¿¡¼­ Å×ÀÌÀú°Ç °°Àº Á¦¾Ð¿ë Àåºñ¸¦ Àû±Ø »ç¿ëÇÏµµ·Ï °ü·Ã ¹ý·ÉÀ» º¸¿ÏÇÏ±â·Î Çß´Ù.

°æÂû °ü°èÀÚ´Â ¡°ÇöÀç °æÂû°ü Á÷¹«ÁýÇà¹ýÀ» ±Ù°Å·Î ÇÑ ÃÑ±â¡¤ÀüÀÚ Ãæ°Ý±â »ç¿ë ÁöÄ§ÀÌ ´Ù¼Ò Ãß»óÀûÀÌ°í ¾ö°ÝÇÑ ºÎºÐÀÌ ÀÖ¾î¼­ °ø±Ç·Â ÁýÇàÀÌ À§ÃàµÈ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

±èÁØÈ£±âÀÚ kjh1007@ksilbo.co.kr< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

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