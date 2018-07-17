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|¡ã ¹ÎÁÖ³ëÃÑ¿ï»êÁö¿ªº»ºÎ¿Í Àü±¹ÅÃ¹è¿¬´ë³ëÁ¶´Â 17ÀÏ ¿ï»ê½ÃÃ» ÇÁ·¹½º¼¾ÅÍ¿¡¼ Áö³ 7ÀÏ ¿ï»ê°æÂûÀÇ ¡®Å×ÀÌÀú°Ç »ç¿ë °úÀ×Æø·ÂÁø¾Ð¡¯¿¡ ´ëÇÑ ½ÃÁ¤Á¶Ä¡¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â ±âÀÚÈ¸°ßÀ» °¡Á³´Ù. ±èµµÇö±âÀÚ
Å×ÀÌÀú°Ç »ç¿ëÀ» µÎ°í ¡°°úÀ×´ëÀÀÀÌ¾ú´Ù¡±´Â ¿ï»êÁö¿ª ³ëµ¿°è¿Í ¡°ÀûÀýÇÑ Á¶Ä¡¡±¶ó´Â °æÂûÀÇ °¥µîÀÌ ±Ø¿¡ ´ÞÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹ÎÁÖ³ëÃÑ ¿ï»êº»ºÎ¿Í Àü±¹ÅÃ¹è¿¬´ë³ëÁ¶´Â 17ÀÏ ¿ï»ê½ÃÃ»¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í ¡°¾Æ¹«·± ÀúÇ×ÀÇÁö°¡ ¾ø´Â ³ëÁ¶¿ø¿¡°Ô 4¸íÀÇ °æÂû°üÀÌ Å×ÀÌ°ÇÀ» ¼öÂ÷·Ê »ç¿ëÇÑ °ÍÀº °ø±Ç·Â ³²¿ëÀÌÀÚ ÀÎ±ÇÄ§ÇØ¡±¶ó°í ¹àÇû´Ù.
Áö³ 7ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ¹è¼Û±¸¿ª ¹°Ç°ÀÌ ºÒ¹ýÀûÀ¸·Î ´ëÃ¼ ¹è¼ÛµÈ´Ù¸ç Ç×ÀÇÇÏ´Â ÅÃ¹è¿¬´ë³ëÁ¶ Á¶ÇÕ¿øÀ» °æÂûÀÌ ¾÷¹«¹æÇØ ÇøÀÇ·Î Á¦¾ÐÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ 2~3Â÷·Ê Å×ÀÌÀú°ÇÀ» »ç¿ëÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÅ ³í¶õÀÌ µÆ´Ù.
³ëÁ¶´Â ¡°¿ï»êÀ» ºñ·ÔÇÑ ¿µ³²±Ç CJ´ëÇÑÅë¿î ¹è¼ÛÁö¿¬»çÅÂ´Â ³ëµ¿ºÎ·ÎºÎÅÍ ¼³¸³ÇÊÁõÀ» ±³ºÎ¹ÞÀº ÇÕ¹ýÀûÀÎ ³ëÁ¶¿¡ ´ëÇÑ Åº¾ÐÀÌ ±× ¿øÀÎÀÌ°í, Á¶ÇÕ¿øµéÀÇ ¡®°øÂ¥³ëµ¿ 7½Ã°£ ºÐ·ùÀÛ¾÷ °³¼±¡¯ ¿ä±¸¸¦ È¸»ç°¡ Å¸Áö¿ª ÅÂ¹è±â»çµéÀ» µ¿¿øÇØ ¹°·®»©µ¹¸®±â¸¦ ÇÏÀÚ Á÷Á¢ °æÂû¿¡ ½Å°íÇØ Á¶Ä¡¸¦ ¿ä±¸ÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù¡±¸ç ¡°ÇÏÁö¸¸ °æÂûÀº ÀÌ°°Àº Á¶ÇÕ¿øµéÀÇ ½Å°í¸¦ ¿ÀÈ÷·Á ¾÷¹«¹æÇØ¶ó¸ç Æø·ÂÀû ¿¬ÇàÀ» ½ÃµµÇÏ°í, °úÀ×Áø¾ÐÇß´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ °æÂûÀº Áï°¢ ¹Ý¹ßÇß´Ù.
°æÂûÀº ÀÔÀå¹®À» ÅëÇØ ¡°´ç½Ã ³ëÁ¶¿øÀÌ ÅÃ¹è Â÷·® ¹ØÀ¸·Î µé¾î°¡ ÀúÇ×ÇÏ´Â »óÈ²À¸·Î ¼öÂ÷·Ê °æ°íÇÏ°í ¼³µæÇßÁö¸¸ ÀúÇ×ÇØ Å×ÀÌÀú°Ç ½ºÅÏ±â´ÉÀ» 1È¸ »ç¿ëÇß°í, Ã¼Æ÷ °úÁ¤¿¡¼ ¶Ç´Ù½Ã ÀúÇ×ÇØ 1È¸ Ãß°¡ »ç¿ëÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù. °úÀ×´ëÀÀÀÌ¶ó´Â ÁÖÀåÀº °ø±Ç·Â¿¡ ´ëÇÑ ÀÇµµÀûÀÎ ¹«·ÂÈ ½Ãµµ´Ù¡±°í ÀÏÃàÇß´Ù.
³ëÁ¶°¡ ÀÌ¹ø ³í¶õ°ú °ü·ÃÇØ ÀÎ±ÇÀ§¿øÈ¸¿¡ ÁøÁ¤ÇÏ´Â µî ¸ðµç ¹æ¹ýÀ» µ¿¿øÇØ ´ëÀÀÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÈù °¡¿îµ¥ °æÂûµµ Àû¹ýÇÑ Á÷¹«ÁýÇà¿¡ ´ëÇØ ³ëÁ¶°¡ °úµµÇÑ ÁÖÀåÀ¸·Î ¸í¿¹ÈÑ¼Õ°ú ¸ð¿åÀû ¹ß¾ðÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù¸ç ¹Î¡¤Çü»ç ¼Ò¼Û µî ¹ýÀû ´ëÀÀÀ» ¿¹°íÇØ ¾çÃøÀÇ °¥µîÀÌ °è¼ÓµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
ÇÑÆí °æÂûÀº »ç°Ç ÇöÀå¿¡ Ãâµ¿ÇÑ °æÂû°üÀÌ Èä±â¿¡ Âñ·Á ¼ûÁö°Å³ª, Æø·ÂÀ» ´çÇÏ´Â »ç°ÇÀÌ ÀÕµû¸£ÀÚ °æÂûÀÌ À§±ÞÇÑ »óÈ²¿¡¼ Å×ÀÌÀú°Ç °°Àº Á¦¾Ð¿ë Àåºñ¸¦ Àû±Ø »ç¿ëÇÏµµ·Ï °ü·Ã ¹ý·ÉÀ» º¸¿ÏÇÏ±â·Î Çß´Ù.
°æÂû °ü°èÀÚ´Â ¡°ÇöÀç °æÂû°ü Á÷¹«ÁýÇà¹ýÀ» ±Ù°Å·Î ÇÑ ÃÑ±â¡¤ÀüÀÚ Ãæ°Ý±â »ç¿ë ÁöÄ§ÀÌ ´Ù¼Ò Ãß»óÀûÀÌ°í ¾ö°ÝÇÑ ºÎºÐÀÌ ÀÖ¾î¼ °ø±Ç·Â ÁýÇàÀÌ À§ÃàµÈ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
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