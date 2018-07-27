´ë¼¼ ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì À§³Ê, Ä«Æä µå·ÓÅ¾ Àü¼Ó¸ðµ¨ ¹ßÅ¹

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.7.27 ±Ý 10:43
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.07.27  
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ÇÑÆí, À§³Ê´Â ‘EVERYDAY’, ‘LOVE ME LOVE ME’, ‘REALLY REALLY’ µî ¼ö¸¹Àº È÷Æ®°îÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç ÃÖ°íÀÇ Àü¼º±â¸¦ º¸³»°í ÀÖ´Ù. ¾Ù¹ü»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ´Ù¾çÇÑ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇØ ¸â¹ö °¢ÀÚÀÇ ¸Å·ÂÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç ÀÎ±â¸¦ ²ø°í ÀÖ´Ù.

Ä¿ÇÇÀü¹®Á¡ Ä«Æä µå·ÓÅ¾ °ü°èÀÚ´Â “ÇÏ¹Ý±â¿¡ ÆÒ½ÎÀÎÈ¸ ÇÁ·Î¸ð¼Ç°ú µå·ÓÅ¾XÀ§³Ê ±ÂÁî Ãâ½Ã µî ´Ù¾çÇÑ È°µ¿ÀÌ ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÖ¾î µå·ÓÅ¾ °í°´°ú À§³Ê ÆÒµéÀÇ ¶ß°Å¿î °ü½ÉÀ» ¸ðÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù”¸ç “¾ÕÀ¸·Î À§³Ê¿Í ÇÔ²² ¿©·¯ È°µ¿À» ÆîÃÄ³ª°¡¸ç µå·ÓÅ¾ ºê·£µå ÆÄ¿ö¸¦ ÇÑÃþ °­È­ÇÏ°í À§³Ê¿ÍÀÇ ½Ã³ÊÁö È¿°ú¸¦ ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

 

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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