´ë¼¼ ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì À§³Ê, Ä«Æä µå·ÓÅ¾ Àü¼Ó¸ðµ¨ ¹ßÅ¹

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Ä«Æä µå·ÓÅ¾Àº À§³Ê°¡ °¡Áø Æ®·»µðÇÏ°í ÈüÇÑ ÀÌ¹ÌÁö¿Í ÀþÀº °¨°¢À» Ãß±¸ÇÏ´Â µå·ÓÅ¾ ºê·£µå ÀÌ¹ÌÁö¿Í ºÎÇÕÇÏ¿© ¸ðµ¨·Î ¼±Á¤ÇÏ°Ô µÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù. À§³Ê´Â Áö¸é ¹× ¹ÙÀÌ·² ¿µ»ó ÃÔ¿µÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î º»°ÝÀûÀÎ È°µ¿À» ¾Ë·È´Ù. ÃÖ±Ù µå·ÓÅ¾ °³²¾ÆÀÌÆÄÅ©Á¡¿¡¼ ÁøÇàµÈ ¿µ»ó ÃÔ¿µ¿¡¼´Â À§³Ê ¸â¹ö °¢ÀÚÀÇ ³¢¿Í °³¼ºÀ» ¹ß»êÇÏ¸ç ¸Å·ÂÀ» ¿©°ú ¾øÀÌ º¸¿©Áá´Ù. ¶ÇÇÑ À§³Ê Æ¯À¯ÀÇ ¹à°í À¯ÄèÇÑ ÀÌ¹ÌÁö·Î ÇöÀåÀÇ ºÐÀ§±â¸¦ ÇÑ²¯ ¶ç¿ö ½ºÅÂÇÁµé·ÎºÎÅÍ ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀÀ» ¾ò¾ú´Ù.
ÀÌ¹ø ÃÔ¿µ ¿µ»ó°ú Áö¸éÀº ¿À´Â 8¿ù 1ÀÏ °ø°³ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Ã³À½À¸·Î Ä¿ÇÇºê·£µå Àü¼Ó¸ðµ¨·Î ¹ßÅ¹µÈ À§³Ê´Â Æò¼Ò Ä¿ÇÇ ¸¶´Ï¾Æ·Î¼ µå·ÓÅ¾°ú ÇÔ²² ¿Õ¼ºÇÑ È°µ¿À» ÆîÃÄ³ª°¥ °ÍÀ¸·Î ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, À§³Ê´Â ‘EVERYDAY’, ‘LOVE ME LOVE ME’, ‘REALLY REALLY’ µî ¼ö¸¹Àº È÷Æ®°îÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç ÃÖ°íÀÇ Àü¼º±â¸¦ º¸³»°í ÀÖ´Ù. ¾Ù¹ü»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ´Ù¾çÇÑ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇØ ¸â¹ö °¢ÀÚÀÇ ¸Å·ÂÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç ÀÎ±â¸¦ ²ø°í ÀÖ´Ù.
Ä¿ÇÇÀü¹®Á¡ Ä«Æä µå·ÓÅ¾ °ü°èÀÚ´Â “ÇÏ¹Ý±â¿¡ ÆÒ½ÎÀÎÈ¸ ÇÁ·Î¸ð¼Ç°ú µå·ÓÅ¾XÀ§³Ê ±ÂÁî Ãâ½Ã µî ´Ù¾çÇÑ È°µ¿ÀÌ ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÖ¾î µå·ÓÅ¾ °í°´°ú À§³Ê ÆÒµéÀÇ ¶ß°Å¿î °ü½ÉÀ» ¸ðÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù”¸ç “¾ÕÀ¸·Î À§³Ê¿Í ÇÔ²² ¿©·¯ È°µ¿À» ÆîÃÄ³ª°¡¸ç µå·ÓÅ¾ ºê·£µå ÆÄ¿ö¸¦ ÇÑÃþ °ÈÇÏ°í À§³Ê¿ÍÀÇ ½Ã³ÊÁö È¿°ú¸¦ ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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