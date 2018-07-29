±×·ì ¸¶½ºÅ©, ¸â¹ö°£ ÆøÇà ³í¶õ¡¦¡°¿¡ÀÌ½º Å»Åð¡±

¾ÆÀÌµ¹ ½ÃÀå¿¡¼ ÀÕ´Þ¾Æ ¾ÈÅ¸±î¿î ÀÏÀÌ ¹ú¾îÁö°í ÀÖ´Ù.
½ÅÀÎ º¸ÀÌ±×·ì ½ºÆåÆ®·³ÀÇ ±èµ¿À±ÀÌ Áö³ 27ÀÏ °©ÀÛ½º·´°Ô »ç¸ÁÇØ ÆÒµéÀ» Ãæ°Ý¿¡ ºüÆ®¸° µ¥ ÀÌ¾î º¸ÀÌ±×·ì ¸¶½ºÅ©´Â ¸â¹ö °£ ÆøÇà ³í¶õÀ¸·Î °á±¹ ÇÑ ¸â¹ö°¡ Å»ÅðÇß´Ù.
¸¶½ºÅ©ÀÇ ¿¡ÀÌ½º(28)´Â 29ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “ÀüÈÄ »çÁ¤°ú Á¦ ÀÇÁßÀ» ¶°³ª °á°ú·ÐÀûÀ¸·Î Á¦ Çàµ¿¿¡ ´ëÇÑ Àß¸øÀ» ÀÎÁ¤ÇÑ´Ù”¸ç “±×·¸Áö¸¸ ¿ì»êÀ» µ¹´ã¿¡ ºÎ·¯¶ß·Á Èä±â·Î ¸¸µé¾ú´Ù°Å³ª, ´ç½Ã Àú¸¦ ¸»¸®´Â ¸â¹öµé¿¡°Ô ÆøÇàÀ» °¡Çß´Ù´Â Á¡Àº Àý´ë »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “5°³¿ù°£ »ç°ú ÇÑ¹ø ¾øÀÌ ÀáÀûÇß´Ù´Â ¸»µµ »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï¸ç, °ø¹é µ¿¾È ¸ðµç Ã¥ÀÓÀ» Áö°í ÆÀ Å»Åð¸¦ ºñ·ÔÇÑ È¸»ç °è¾àÀ» ÇØÁö, °æÂû Á¶»ç±îÁö ¿Ï·áÇÑ »óÅÂ”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. ±×´Â ¶Ç ÀÌ ±Û°ú ÇÔ²² SNS¿¡ ‘³ ³ª¶ô¿¡ ¶³¾îÁ® ÀÖ¾î’, ‘¾Æ´Ï ³¯ º¸±â ½È´Ù°í ¸»ÇÏ´Â ³Î À§ÇØ ³ ¾Ë¾Æ¼ Áü½Î’¶õ °¡»çÀÇ ·¦À» ÇÔ²² ¿Ã·È´Ù.
¾Õ¼ ¸¶½ºÅ©ÀÇ Ä¡ºó(20)Àº Áö³ 26ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ ¿¡ÀÌ½º·ÎºÎÅÍ ÆøÇà´çÇß´Ù°í ÁÖÀåÇÏ´Â ±ÛÀ» ¿Ã·Á ÆÒµé »çÀÌ¿¡¼ ÆÄÀåÀÌ ÀÏ¾ú´Ù.
Ä¡ºóÀº ¿¡ÀÌ½ºÀÇ ±Û¿¡ ¹Ý¹ÚÇÏµí ÀÌ³¯ ´Ù½Ã SNS¿¡ ±ÛÀ» ¿Ã·Á “Àú´Â °áÄÚ ÆÀ¿¡¼ ³ª°¡´Þ¶ó ÇÑ ÀûÀÌ ¾ø´Ù”¸ç ¾Ç¼ö¸¦ Ã»ÇÑ °ÍÀº ÀÚ½ÅÀÌ¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¶Ç “ÀÏ¹æÀû ÆøÇàÀÎ °ÍÃ³·³ÀÌ¶ó°í Àû¾úÁö¸¸, ÆøÇà ¾Æ´Ñ »óÇØ Áø´ÜÀÌ ³ª¿Ô´Ù”¸ç ¿¡ÀÌ½ºÀÇ ÁÖÀåÀÌ °ÅÁþÀÌ¶ó°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ¼Ò¼Ó»ç´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷Áö ¾ÊÀº Ã¤ ¹¬¹¬ºÎ´äÀ¸·Î ÀÏ°üÇß´Ù.
¸¶½ºÅ©´Â 2016³â ¹Ì´Ï¾Ù¹ü ‘½ºÆ®·¹ÀÎÁö’(Strange)·Î µ¥ºßÇÑ 8ÀÎÁ¶ ±×·ìÀ¸·Î Áö³ÇØ 10¿ù ½Ì±ÛÀ½¹Ý ‘´ÙÇØ’(Do It)¸¦ ³½ µÚ °ø¹é±â¿´´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >