±×·ì ¸¶½ºÅ©, ¸â¹ö°£ ÆøÇà ³í¶õ¡¦¡°¿¡ÀÌ½º Å»Åð¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.7.29 ÀÏ 17:00
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½ÂÀÎ 2018.07.29  
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¸¶½ºÅ©ÀÇ ¿¡ÀÌ½º(28)´Â 29ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “ÀüÈÄ »çÁ¤°ú Á¦ ÀÇÁßÀ» ¶°³ª °á°ú·ÐÀûÀ¸·Î Á¦ Çàµ¿¿¡ ´ëÇÑ Àß¸øÀ» ÀÎÁ¤ÇÑ´Ù”¸ç “±×·¸Áö¸¸ ¿ì»êÀ» µ¹´ã¿¡ ºÎ·¯¶ß·Á Èä±â·Î ¸¸µé¾ú´Ù°Å³ª, ´ç½Ã Àú¸¦ ¸»¸®´Â ¸â¹öµé¿¡°Ô ÆøÇàÀ» °¡Çß´Ù´Â Á¡Àº Àý´ë »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

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¾Õ¼­ ¸¶½ºÅ©ÀÇ Ä¡ºó(20)Àº Áö³­ 26ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ ¿¡ÀÌ½º·ÎºÎÅÍ ÆøÇà´çÇß´Ù°í ÁÖÀåÇÏ´Â ±ÛÀ» ¿Ã·Á ÆÒµé »çÀÌ¿¡¼­ ÆÄÀåÀÌ ÀÏ¾ú´Ù. 

Ä¡ºóÀº ¿¡ÀÌ½ºÀÇ ±Û¿¡ ¹Ý¹ÚÇÏµí ÀÌ³¯ ´Ù½Ã SNS¿¡ ±ÛÀ» ¿Ã·Á “Àú´Â °áÄÚ ÆÀ¿¡¼­ ³ª°¡´Þ¶ó ÇÑ ÀûÀÌ ¾ø´Ù”¸ç ¾Ç¼ö¸¦ Ã»ÇÑ °ÍÀº ÀÚ½ÅÀÌ¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

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ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ¼Ò¼Ó»ç´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷Áö ¾ÊÀº Ã¤ ¹¬¹¬ºÎ´äÀ¸·Î ÀÏ°üÇß´Ù.

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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