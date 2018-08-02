'2500¸¸ºä' À¥µå '¹æ°úÈÄ¿¬¾Ö' ³²ÁÖ À¯Á¤¿ì, Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º¿Í Àü¼Ó°è¾à

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½Å¿¹ À¯Á¤¿ì°¡ Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
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À¯Á¤¿ì´Â ¿Ã·¹tv¸ð¹ÙÀÏ°ú À¯Æ©ºê¸¦ ÅëÇØ ´©ÀûÁ¶È¸¼ö ¾à 2500¸¸°ÇÀ» ±â·ÏÇÑ ÀÎ±â À¥µå¶ó¸¶ ‘¹æ°úÈÄ ¿¬¾Ö’¿¡¼ ³²ÀÚÁÖÀÎ°ø ¹æ¸í·Ï ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ ´«µµÀåÀ» Âï¾ú´Ù.ÈÆÈÆÇÑ ºñÁÖ¾ó¿¡ Ãùµ¥·¹ ¸Å·Â,Àå³±â °¡µæÇÑ ¸ð½ÀºÎÅÍ µ¹Á÷±¸Àû »ó³²ÀÚ ¸é¸ð±îÁö ´ã¾Æ³»¿©½ÉÀ» »ç·ÎÀâ´Â È°¾àÀ» ÆîÃÆ´Ù.SNS¸¦ ÅëÇØ ÀÌ¹Ì ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡¼ Â÷¼¼´ë ·£¼±³²Ä£À¸·Î ÁÖ¸ñ¹ÞÀ¸¸ç µÎÅÍ¿î ÆÒÃþÀ» Áö´Ï°í ÀÖ´Ù.
'¹æ°úÈÄ ¿¬¾Ö' ´Â ¹æ¸í·Ï°ú ÈÄ¼¼ÀÎÀÇ °í±³½ÃÀýºÎÅÍ ÇöÀç±îÁöÀÇ Ã¹»ç¶û ÀÌ¾ß±â¸¦ ±×¸° ÀÛÇ°.1020 ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ °ø°¨°ú ÁöÁö¸¦ ¾ò¾î ÃÖ±Ù ½ÃÁð2±îÁö Á¦ÀÛµÇ¾îÁö³ 26ÀÏºÎÅÍ ¿Ã·¹tv¸ð¹ÙÀÏÀ» ÅëÇØ ¹æ¿µ ÁßÀÌ´Ù.
1997³â»ýÀÎ À¯Á¤¿ì´Â‘¹æ°úÈÄ ¿¬¾Ö’ ¿Ü¿¡µµ ´Ù¼öÀÇ À¥µå¶ó¸¶, CF µî¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç Â÷±ÙÂ÷±Ù °æÇèÀ» ´ÙÁ³´Ù.
½ÅÀÎ´äÁö ¾ÊÀº ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·ÂÀº ¹°·Ð ½Å¼±ÇÏ°í Æ®·£µðÇÑ ¸¶½ºÅ©¿¡ ¼Ò³â¹Ì ³ÑÄ¡´Â ºÐÀ§±â°¡ ¸Å·ÂÀûÀÎ ÈÆ³² ±â´ëÁÖ.
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