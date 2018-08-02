'2500¸¸ºä' À¥µå '¹æ°úÈÄ¿¬¾Ö' ³²ÁÖ À¯Á¤¿ì, Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º¿Í Àü¼Ó°è¾à

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.8.2 ¸ñ 23:33
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½ÂÀÎ 2018.08.02  
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½Å¿¹ À¯Á¤¿ì°¡ Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.

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1997³â»ýÀÎ À¯Á¤¿ì´Â‘¹æ°úÈÄ ¿¬¾Ö’ ¿Ü¿¡µµ ´Ù¼öÀÇ À¥µå¶ó¸¶, CF µî¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç Â÷±ÙÂ÷±Ù °æÇèÀ» ´ÙÁ³´Ù.
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