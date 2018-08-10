¹è¿ì ÇÑ¿¹½½, 'Å©·¹¸ð·¦ ½ÃÄÚ¸£' °­³²¿ªÁ¡ ÀÔÁ¡ ±â³ä Çà»ç Âü¼®

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.8.10 ±Ý 17:17
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½ÂÀÎ 2018.08.10  
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¹è¿ì ÇÑ¿¹½½ÀÌ 9ÀÏ ¿ÀÈÄ È­ÀåÇ° ÆíÁý¼¥ ‘½ÃÄÚ¸£’ ÇÃ·¡±×½Ê °­³²¿ªÁ¡¿¡¼­ ÁøÇàµÈ ‘Å©·¹¸ð·¦ ½ÃÄÚ¸£ °­³²¿ªÁ¡ ÀÔÁ¡’ ±â³ä Çà»ç¿¡ Âü¼®ÇØ Æ÷ÅäÅ¸ÀÓÀ» °¡Á³´Ù.

ÀÌ³¯ Çà»ç´Â ¾Æ½Ã¾Æ No.1 ¿ÂÃµ¼ö ÄÚ½º¸ÞÆ½ ºê·£µå Å©·¹¸ð·¦(CREMORLAB)ÀÇ »õ·Î¿î À¯ÅëÃ¤³ÎÀÎ ‘½ÃÄÚ¸£’ÀÇ °­³²¿ªÁ¡ ÀÔÁ¡À» ±â³äÇÏ´Â ÀÚ¸®·Î¼­ ºê·£µå ¹ÂÁî ÇÑ¿¹½½°ú ¸¹Àº ÀÎÇÃ·ç¾ð¼­µéÀÌ Âü¼®ÇØ ÃàÇÏÇÏ´Â ½Ã°£À» °¡Á³´Ù. Æ¯È÷ ÇÑ¿¹½½Àº Å©·¹¸ð·¦ÀÇ ¹ÂÁî´ä°Ô ´ëÇ¥ Á¦Ç° ‘¿À ¶¼¸£¸» Äí¼Ç® ´ëÁñ¸µ Å×¶óÇÇ’¸¦ ¼Ò°³ÇÏ¸ç °í±Þ½º·¯¿î ÀÚ½Å¸¸ÀÇ ±¤Ã¤ ÇÇºÎ °ü¸® ºñ¹ýÀ¸·Î ÀÌ Á¦Ç°À» ²Å¾Æ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

Æ¯È÷, Å©·¹¸ð·¦Àº ÀÔÁ¡À» ±â³äÇØ ¸ÅÀå ¹æ¹® °í°´µéÀÌ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Æ¯º°ÇÑ ÇýÅÃÀ» ÁØºñÇß´Ù. 

½ÃÄÚ¸£ °­³²¿ªÁ¡ ³» Å©·¹¸ð·¦ Çà»ç »çÁø°ú ÁöÁ¤ ÇØ½ÃÅÂ±×¸¦ SNS¿¡ ÀÎÁõÇÏ¸é ‘ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¸ÂÃã »ê¼Ò ¼öºÐ ÄÉ¾î ¸®Ãß¾ó Ã¼Çè Å°Æ®’¸¦ ÁõÁ¤ÇÏ¸ç, Å©·¹¸ð·¦ Á¦Ç° ±¸¸Å ½Ã ‘ÇÑ¿¹½½ ¼¼¾È ¹êµå’¸¦ ÁõÁ¤ÇÏ´Â ³»¿ëÀÌ´Ù. ÀÌº¥Æ®´Â ÁõÁ¤Ç° ¼ÒÁø ½Ã±îÁö ÁøÇàµÈ´Ù.

   
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ÇÑÆí, Å©·¹¸ð·¦Àº ½ÃÄÚ¸£¸¦ ºñ·ÔÇÑ Å©·¹¸ð·¦ ¿Â¶óÀÎ ºÎÆ¼Å©¿Í ·Ó½º ¸ÅÀå¿¡¼­ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÇÁ¶û½º, Ã¼ÄÚ µî À¯·´ ÁÖ¿ä ±¹°¡¿Í ·¯½Ã¾Æ, ¹Ì±¹, È£ÁÖ, È«ÄáÀ» ºñ·ÔÇÑ ¾Æ½Ã¾Æ Àü¿ª±îÁö Àü ¼¼°è 24°³±¹ 1,000¿©°³ ¸ÅÀå¿¡ ÀÔÁ¡ µÇ¾î ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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