¹è¿ì ÇÑ¿¹½½, 'Å©·¹¸ð·¦ ½ÃÄÚ¸£' °­³²¿ªÁ¡ ÀÔÁ¡ ±â³ä Çà»ç Âü¼®

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¹è¿ì ÇÑ¿¹½½ÀÌ 9ÀÏ ¿ÀÈÄ ÈÀåÇ° ÆíÁý¼¥ ‘½ÃÄÚ¸£’ ÇÃ·¡±×½Ê °³²¿ªÁ¡¿¡¼ ÁøÇàµÈ ‘Å©·¹¸ð·¦ ½ÃÄÚ¸£ °³²¿ªÁ¡ ÀÔÁ¡’ ±â³ä Çà»ç¿¡ Âü¼®ÇØ Æ÷ÅäÅ¸ÀÓÀ» °¡Á³´Ù.
ÀÌ³¯ Çà»ç´Â ¾Æ½Ã¾Æ No.1 ¿ÂÃµ¼ö ÄÚ½º¸ÞÆ½ ºê·£µå Å©·¹¸ð·¦(CREMORLAB)ÀÇ »õ·Î¿î À¯ÅëÃ¤³ÎÀÎ ‘½ÃÄÚ¸£’ÀÇ °³²¿ªÁ¡ ÀÔÁ¡À» ±â³äÇÏ´Â ÀÚ¸®·Î¼ ºê·£µå ¹ÂÁî ÇÑ¿¹½½°ú ¸¹Àº ÀÎÇÃ·ç¾ð¼µéÀÌ Âü¼®ÇØ ÃàÇÏÇÏ´Â ½Ã°£À» °¡Á³´Ù. Æ¯È÷ ÇÑ¿¹½½Àº Å©·¹¸ð·¦ÀÇ ¹ÂÁî´ä°Ô ´ëÇ¥ Á¦Ç° ‘¿À ¶¼¸£¸» Äí¼Ç® ´ëÁñ¸µ Å×¶óÇÇ’¸¦ ¼Ò°³ÇÏ¸ç °í±Þ½º·¯¿î ÀÚ½Å¸¸ÀÇ ±¤Ã¤ ÇÇºÎ °ü¸® ºñ¹ýÀ¸·Î ÀÌ Á¦Ç°À» ²Å¾Æ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
Æ¯È÷, Å©·¹¸ð·¦Àº ÀÔÁ¡À» ±â³äÇØ ¸ÅÀå ¹æ¹® °í°´µéÀÌ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Æ¯º°ÇÑ ÇýÅÃÀ» ÁØºñÇß´Ù.
½ÃÄÚ¸£ °³²¿ªÁ¡ ³» Å©·¹¸ð·¦ Çà»ç »çÁø°ú ÁöÁ¤ ÇØ½ÃÅÂ±×¸¦ SNS¿¡ ÀÎÁõÇÏ¸é ‘ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¸ÂÃã »ê¼Ò ¼öºÐ ÄÉ¾î ¸®Ãß¾ó Ã¼Çè Å°Æ®’¸¦ ÁõÁ¤ÇÏ¸ç, Å©·¹¸ð·¦ Á¦Ç° ±¸¸Å ½Ã ‘ÇÑ¿¹½½ ¼¼¾È ¹êµå’¸¦ ÁõÁ¤ÇÏ´Â ³»¿ëÀÌ´Ù. ÀÌº¥Æ®´Â ÁõÁ¤Ç° ¼ÒÁø ½Ã±îÁö ÁøÇàµÈ´Ù.
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Å©·¹¸ð·¦Àº °¿øµµ °¸ª½Ã ¿Á°è¸é ±ÝÁø¸® ÁöÇÏ 1,100¹ÌÅÍ 2¾ï 6Ãµ¸¸³âÀü °ã°ãÀÌ ½×ÀÌ°í ½×ÀÎ ¼ö¸¹Àº ÁöÃþ ¾Æ·¡ ÀÚ¿¬ÀÇ ±ÍÇÑ »ý¸í·ÂÀ» ±×´ë·Î ´ãÀº Æ¯º°ÇÑ ¹°, ±ÝÁø ¿ÂÃµ¼ö¸¦ ¸ðµç Á¦Ç°¿¡ »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±¹³» ºê·£µå·Î´Â ÃÖÃÊ·Î ¿ÂÃµ¼ö¿¡¼ ÇÙ½É¼ººÐÀ» °³¹ßÇÏ¿´À¸¸ç, ¾à 10³â¿¡ °ÉÄ£ ÀÇÇÐ°è¿Í °úÇÐ°èÀÇ ¿¬±¸ ³¡¿¡ ¸¶Ä§³», ¿ÂÃµ¼öÀÇ È¿´ÉÀ» ÇÇºÎ¿¡ È¿°úÀûÀ¸·Î Àü´ÞÇØÁÖ´Â Å©·¹¸ð·¦¸¸ÀÇ µ¶ÀÚ¼ººÐ T.E.N. Water™¸¦ °³¹ßÇß´Ù.
ÀÌ ÇÙ½É¼ººÐ¿¡´Â °¡Àå ÀÌ»óÀûÀÎ Èí¼ö ºñÀ²À» °¡Áø Ä®½·°ú ¸¶±×³×½·, ÁøÇÑ ³óµµÀÇ Ä®·ý°ú ´õºÒ¾î ±ÝÁø ¿ÂÃµ¼ö¸¸ÀÇ Èñ±Í ¹Ì³×¶öÀÎ ¼¿·¹´½°ú ¹Ù³ªµã, °Ô¸£¸¶´½ µî 10°¡Áö ¿ÂÃµ¼ö ¹Ì³×¶ö ¼ººÐÀ» ÇÔÀ¯ÇÏ¿© ÇÇºÎ ±Ùº»À» °ÈÇÏ´Âµ¥ µµ¿òÀ» ÁÖ¸ç ÇÇºÎ º»¿¬ÀÇ ±â´ÉÀ» È¸º¹½ÃÅ°´Âµ¥ µµ¿òÀ» ÁÖ´Â °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí, Å©·¹¸ð·¦Àº ½ÃÄÚ¸£¸¦ ºñ·ÔÇÑ Å©·¹¸ð·¦ ¿Â¶óÀÎ ºÎÆ¼Å©¿Í ·Ó½º ¸ÅÀå¿¡¼ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÇÁ¶û½º, Ã¼ÄÚ µî À¯·´ ÁÖ¿ä ±¹°¡¿Í ·¯½Ã¾Æ, ¹Ì±¹, È£ÁÖ, È«ÄáÀ» ºñ·ÔÇÑ ¾Æ½Ã¾Æ Àü¿ª±îÁö Àü ¼¼°è 24°³±¹ 1,000¿©°³ ¸ÅÀå¿¡ ÀÔÁ¡ µÇ¾î ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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