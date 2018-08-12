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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.8.13 ¿ù 00:44
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½ÂÀÎ 2018.08.12  21:41:18
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¡ã ±èº´ÁØ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ºñ»ó´ëÃ¥À§¿øÀåÀÌ 12ÀÏ ºÎ»ê ¼ö¿µ±¸ ºÎ»ê½Ã´ç¿¡¼­ ¿­¸° 6¡¤13 Áö¹æ¼±°Å Ãâ¸¶ÀÚ ÃÊÃ» °æÃ»È¸¿¡¼­ ¸ðµÎ¹ß¾ðÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
Á¦1¾ß´çÀÎ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¿ï»êÁö¿ª ±¹È¸ÀÇ¿øµéÀÌ ±èº´ÁØ Çõ½Åºñ´ëÀ§¿øÀå Ã¼Á¦¿¡¼­ ÇÏ°èÈÞ°¡¸¦ ¹Ý³³ÇÏ°í ¹Î»ýÀ» Ã¬±â´Â µî ¡®¹Ù´ÚÁ¤Ä¡¡¯¿Í ÇÔ²² ¡®°¢ÀÚµµ»ý¡¯ÀÇ È°·Î¸ð»ö¿¡ ³ª¼¹´Ù. Æ¯È÷ Áö¿ª ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿øµéÀº 6¡¤13 Áö¹æ¼±°Å ÂüÆÐÈÄ Áö¿ªÁ¤Ä¡¡¤ÇàÁ¤ÁöÇüÀÌ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀ¸·Î »ç½Ç»ó ¿ÏÀü ÀçÆíµÈ »óÈ²¿¡´Ù ±¸¡¤±º´ÜÃ¼Àå°ú ½Ã¡¤±¸ÀÇ¿ø¿¡ ÀÌ¸£±â±îÁö ¡®¼Õ¹ß¡¯¸¶Àú Àß·Á³ª°£ »óÈ²¿¡¼­ 21´ë ÃÑ¼± Àç±â¸¦ À§ÇÑ ¸öºÎ¸²À» Ä¡°í ÀÖ´Ù.

±¹È¸ºÎÀÇÀåÀ» Áö³½ 5¼± Á¤°©À± ÀÇ¿ø(¿ï»ê Áß)Àº ¡®ÇöÀåÀÌ ´äÀÌ´Ù¡¯¶ó´Â ¸ðÅä ¾Æ·¡ È¤¼­±â ¹Î»ýÇöÀåÀ» ´©º³´Ù. Á¤ ÀÇ¿øÀº Æ¯È÷ ÀÏÀÏÅÃ½Ã¸¦ ÅëÇØ ½Ã¹ÎµéÀÇ ¼Ò¸®¸¦ Á÷Á¢ Ã»ÃëÇÏ´Âµî ¹Ù´Ú¹Î½ÉÀ» Ã¬±â´Â ÇÑÆí ÀåÇöµµ½Ã»ê´Ü Á¶¼ºÁö ½ÃÂû, È¯°æ¹ÌÈ­ È°µ¿, ÀüÅë½ÃÀå ¹æ¹®Àº ¹°·Ð °ü³» Å»ºÏ¹Î Á¤ÂøÀ» Áö¿øÇÏ´Â ¿ï»ê ÇÏ³ª¼¾ÅÍ¿Í Áß±¸ »óÀÎ¿¬ÇÕÈ¸·ÎºÎÅÍ ¾Ö·Î»çÇ×À» Ã¬°å´Ù.

Á¤ ÀÇ¿øÀÇ ÀÌ°°Àº ¹Î»ýÇàº¸´Â Á¤Ä¡Àû °üÁ¡ º¸´Ù´Â ½ÇÁúÀûÀÎ ¹Î»ýÁ¤Ä¡¸¦ ÅëÇØ ¼­¹Î¾ÈÁ¤À» ÃÖ¿ì¼±À¸·Î Ã¬±â°Ú´Ù´Â °­ÇÑÀÇÁö°¡ ´ã°Ü ÀÖ´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù.

ÀÌÃ¤ÀÍ ÀÇ¿ø(¿ï»ê ³²°©)Àº ´ç³» ¼³Ä¡µÈ Å»¿øÀü Æ¯À§¿¡¼­ ´ë¿© °ø°Ý¼ö·Î ³ª¼­ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ Å»¿øÀü Á¤Ã¥À» Àü¹æÀ§·Î ¾Ð¹ÚÇÏ´Âµî ÀÚ½ÅÀÇ Á¤Ä¡»ö±òÀ» ºÐ¸íÇÏ°Ô ½ÃµµÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù.

ÀÌ ÀÇ¿øÀº ÇÑ ¹ß ´õ ³ª¾Æ°¡ ¡°¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº ¿øÀü¹®Á¦¸¸ ÇÏ´õ¶óµµ ÅºÇÙ »çÀ¯°¡ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»ÇØ ³í¶õÀ» ÀÚÃÊ, È«¿µÇ¥ ¹ÎÁÖ´ç ¿ø³»´ëÇ¥·ÎºÎÅÍ ¡°ÀüÇüÀûÀÎ È¤¼¼¹«¹Î¡±ÀÌ¶ó´Â °ø°Ýµµ ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ ÀÇ¿øÀÇ ÀÌ°°Àº Çàº¸´Â ±èº´ÁØ Çõ½Åºñ´ëÀ§ Ã¼Á¦¿¡¼­ ÀÚ½ÅÀÇ Á¤Ã¼¼ºÀ» º¸´Ù ±¸Ã¼È­ ÇÏ±â À§ÇÑ Àü·«ÀÇ ÀÏÈ¯ÀÌ¶ó´Â ºÐ¼®µµ ÀÖ´Ù.

´ç »ç¹«ÃÑÀåÀ» 2È¸ ¿ªÀÓÇÑ ¹Ú¸Í¿ì ÀÇ¿ø(¿ï»ê ³²À»)Àº ¼ø¼ö ¹Î»ýÅ½¹æ¿¡¼­ºÎÅÍ ¼­¹Î¾ÈÁ¤À» À§ÇÑ ¹Î»ý¹ý¾È Ã³¸®¿Í ÇÔ²² Áö¿ª¹ßÀü¿¡ ¹æÁ¡À» Âï°í ÀÖ´Ù.

¹Ú ÀÇ¿øÀÌ ´ëÇ¥ ¹ßÀÇÇÑ µÚ º»È¸ÀÇ¿¡¼­ Ã³¸®µÈ ¹ý¾ÈÀº ÄÝ¹ê¡¤·¹Ä¿Â÷ µîÀÇ ºÎ´ç¿ä±Ý ¼öÃë ±ÝÁö µîÀ» ´ãÀº È­¹°ÀÚµ¿Â÷ ¿î¼ö»ç¾÷¹ý °³Á¤¾ÈÀÌ´Ù. ÀÌ ¹ý¾ÈÀº ±×µ¿¾È ÄÝ¹êÀÌ³ª ·¹Ä¿Â÷ µîÀÌ °úµµÇÏ°Ô ¿îÀÓÀ» Ã»±¸ÇÏ¸é¼­ ÀÌ¿¡ µû¸¥ ºÐÀï°ú ¹Î¿øÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Á¦±âµÈ¿¡ µû¸¥ ¹ýÀû ÀåÄ¡´Ù. °³Á¤¹ý¾È¿¡´Â ¶ÇÇÑ ºÎ´ç¿ä±ÝÀ» ¼öÃëÇÑ ¿î¼öÁ¾»çÀÚÀÇ ÀÚ°ÝÀ» Ãë¼ÒÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °­È­ÇØ Á¦ÀçÀÇ ½ÇÈ¿¼ºÀ» ³ôÈù °Ô ÁÖµÈ ³»¿ëÀÌ´Ù.

¹Ú ÀÇ¿øÀº ¶ÇÇÑ Á¤Ä¡ÀûÀ¸·Ð ´ç³» °èÆÄ¸¦ ¾ø¾Ö´Â ¡®Áß¸³Áö´ë¡¯°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÆÇ´Ü, ´ç³» °³ÇõÀÇ¿øµé°ú ÇÔ²² ÇÑ±¹´çÀÇ ±èº´ÁØ Çõ½ÅÀ§ Ã¼Á¦°¡ ¼º°øÀ» °ÅµÑ¼ö ÀÖµµ·Ï Ãø¸é Áö¿øÇÏ´Âµ¥ ÃÑ·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí ¡®±èº´ÁØÈ£¡¯¿¡ ½Â¼±ÇÑ ÁÖ¿ä ´çÁ÷ÀÚ ¸é¸éÀ» º¸¸é ¡®ÀþÀº ¼öµµ±Ç ÀÇ¿ø¡¯À¸·Î ÇÔÃàµÉ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿¬·Éµµ ±âº» ¿­»ì ÀÌ»ó Àþ¾îÁ³´Ù.

±è¿ëÅÂ »ç¹«ÃÑÀåÀº 1968³â»ýÀ¸·Î Á÷Àü »ç¹«ÃÑÀåÀÌ¾ú´ø È«¹®Ç¥ ÀÇ¿øº¸´Ù 20»ì ÀÌ»ó Àþ´Ù. ±è¼º¿ø(45) Á¶Á÷ºÎÃÑÀå ¿ª½Ã Á÷Àü¿¡ °°Àº ÀÚ¸®¸¦ ¸Ã¾Ò´ø °û´ëÈÆ ÀÇ¿øº¸´Ù 18»ì Àû´Ù. È«Áö¸¸(50) È«º¸º»ºÎÀåÀº Á÷Àü È«º¸º»ºÎÀåº¸´Ù 10»ì ¾Æ·¡´Ù. ÁÖ¿ä ´çÁ÷ÀÚ»Ó ¾Æ´Ï¶ó ´ç ÁöµµºÎµµ Àþ¾îÁ³´Ù. 21´ë ÃÑ¼±¿¡ ´ëºñ, ÀþÀºÇÇ ¼öÇ÷À» À§ÇÑ »çÀü½Ã³ª¸®¿À ¶ó´Â °üÃøÀÌ Áö¹èÀûÀÌ´Ù. Áö¿ª ÀÇ¿øÀº ¹°·Ð ´Ù¼±¡¤°í·É ÀÇ¿øµéÀÌ ÃÊ±äÀå¸ðµå¿¡ µé¾î°£ ÀÌÀ¯´Ù.

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