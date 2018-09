사회부산경남 건보공단 부산본부, ‘2018 평생건강 WITH YOU, 힐링콘서트’ 개최 승인 2018.09.12 21:55:03 ▲ 건보공단 부산본부는 지난 11일 부산 광안리해수욕장 해변공원무대에서 '2018 평생건강 WITH YOU, 힐링콘서트'를 개최했다. - 국민건강보험공단 부산지역본부 제공 국민건강보험공단 부산지역본부(본부장 오동석)는 지난 11일 오후 7시 부산 광안리해수욕장 해변공원무대에서 ‘2018 평생건강 WITH YOU, 힐링콘서트’를 성황리에 마쳤다고 12일 밝혔다. 이번 행사는 800여명의 시민 등이 참석한 가운데 팝페라가수 장다영, 김화수의 무대를 시작으로 일렉라이브 공연, 어쿠스틱 밴드, 남성 2인조 퍼포먼스, 가수 김연자 등 다양한 장르의 공연을 선사했다. 건보공단 부산본부는 공공기관으로서 사회적 가치실현 및 문화서비스 제공을 통해 시민들과 소통하는 자리를 갖고자 이번 행사를 개최했다. 음악회에 앞서 진행된 행사에서는 건보공단 퀴즈, 지역민과 함께하는 ‘나도 가수다’ 외에 체험형 건강부스, 금연치료지원사업 안내와 이벤트부스 등 다채로운 볼거리와 이벤트가 제공됐다. 오동석 본부장은 “이번 음악회를 통해 지역시민들과 함께 힐링할 수 있는 시간을 가진 것 같아 기쁘다”며 “앞으로도 품격 높은 문화행사를 진행하여 지역민들이 그 혜택을 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 박진우기자 iory8274@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

