¹è¿ì ±èÇü¹¬, ¿µÈ­ '³ª»Û ³à¼®µé:´õ ¹«ºñ'(°¡Á¦) Ä³½ºÆÃ

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½ÂÀÎ 2018.09.13  
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»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, ±èÇü¹¬Àº ÃÖ±Ù µå¶ó¸¶ ‘±Ó¼Ó¸»’, ‘¸®ÅÏ’, ‘¹Ì½ºÆ¼’, ‘½ºÄÉÄ¡’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ °è¼ÓÇØ¼­ ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡ ´«µµÀåÀ» Âï¾ú´Ù. 

±èÇü¹¬Àº ÃÖ±Ù ¹æ¿µ¿¹Á¤ÀÎ µå¶ó¸¶ ‘ÇÃ·¹¸®¾î’ ÃÔ¿µÇÑ µÚ ‘³ª»Û ³à¼®µé’ ÃÔ¿µ ´ë±âÁßÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ±èÇü¹¬ Ãâ¿¬ÇÑ ¿µÈ­ '±¹°¡ ºÎµµÀÇ ³¯'ÀÇ ÇÏ¹Ý±â °³ºÀÀ» ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Ù. 

ÀÌÃ³·³ ¹è¿ì ±èÇü¹¬Àº ºê¶ó¿î°ü°ú ½ºÅ©¸°À» ³Ñ³ªµé¸ç ±×¸¸ÀÇ »ö±ò·Î È°¾à ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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