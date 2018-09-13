¹è¿ì ±èÇü¹¬, ¿µÈ­ '³ª»Û ³à¼®µé:´õ ¹«ºñ'(°¡Á¦) Ä³½ºÆÃ

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¹è¿ì ±èÇü¹¬ÀÌ ¿µÈ '³ª»Û ³à¼®µé: ´õ ¹«ºñ'(°¡Á¦)¿¡ Ä³½ºÆÃ µÆ´Ù.
'³ª»Û ³à¼®µé:´õ ¹«ºñ'(°¡Á¦)´Â OCN TV µå¶ó¸¶ [³ª»Û ³à¼®µé]ÀÇ ½ºÇÉ¿ÀÇÁ ¹öÀüÀ¸·Î ¿À±¸Å¹ ¹ÝÀå°ú Æ¯¼ö¹üÁË¼ö»ç°ú ‘³ª»Û ³à¼®µé’ÀÇ »õ·Î¿î È°¾àÀ» ±×¸° ¹üÁË ¾×¼Ç ¿µÈ´Ù.
µå¶ó¸¶ [³ª»Û ³à¼®µé]Àº ¹ýÀÇ Å×µÎ¸® ¹Û¿¡¼ ¾ÇÀÌ ¾ÇÀ» Ã³´ÜÇÑ´Ù´Â »õ·Î¿î ÄÜ¼ÁÆ®·Î 2014³â OCN¿¡¼ ¹æ¿µµÉ ´ç½Ã ³ôÀº ÈÁ¦¼º°ú ½ÃÃ»·üÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç Å« ÀÎ±â¸¦ ¸ðÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.
¿µÈ <³ª»Û³à¼®µé: ´õ ¹«ºñ>´Â µå¶ó¸¶¸¦ ÁýÇÊÇÑ ÇÑÁ¤ÈÆ ÀÛ°¡°¡ ½Ã³ª¸®¿À¸¦ ´ã´çÇÏ°í ¼Õ¿ëÈ£ °¨µ¶ÀÌ °¢»öÀ» ¸Ã¾Æ, ºê¶ó¿î°ü¿¡¼ º¸¿©ÁÖÁö ¸øÇÑ ´õ¿í ÅëÄèÇÑ ¾×¼Ç°ú ´Ù¾çÇÑ Ä³¸¯ÅÍµéÀÇ ¸Å·ÂÀ» ¼±º¸ÀÏ °ÍÀ¸·Î ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖÀ¸¸ç, ÇöÀç ÃÔ¿µ ÁßÀÌ´Ù.
±èÇü¹¬Àº ±ØÁß¿¡¼ ¼¿ïÁö¹æ°æÂûÃ» Â÷Àå ¾öÁ¤ÇÑ ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò´Ù. ¾öÁ¤ÇÑÀº °Ë°ÅÀ²ÀÌ 100ÇÁ·Î¿¡ ÃÖ¿¬¼Ò, ÃÊ°í¼Ó ½ÂÁøÇÏ¸ç ½Â½ÂÀå±¸ÇÑ ÀÎ¹°ÀÌ´Ù. ¸¶µ¿¼®, ±è»óÁß, ±è¾ÆÁß, Àå±â¿ë°ú È£Èí ¸ÂÃâ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, ±èÇü¹¬Àº ÃÖ±Ù µå¶ó¸¶ ‘±Ó¼Ó¸»’, ‘¸®ÅÏ’, ‘¹Ì½ºÆ¼’, ‘½ºÄÉÄ¡’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ °è¼ÓÇØ¼ ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡ ´«µµÀåÀ» Âï¾ú´Ù.
±èÇü¹¬Àº ÃÖ±Ù ¹æ¿µ¿¹Á¤ÀÎ µå¶ó¸¶ ‘ÇÃ·¹¸®¾î’ ÃÔ¿µÇÑ µÚ ‘³ª»Û ³à¼®µé’ ÃÔ¿µ ´ë±âÁßÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ±èÇü¹¬ Ãâ¿¬ÇÑ ¿µÈ '±¹°¡ ºÎµµÀÇ ³¯'ÀÇ ÇÏ¹Ý±â °³ºÀÀ» ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Ù.
ÀÌÃ³·³ ¹è¿ì ±èÇü¹¬Àº ºê¶ó¿î°ü°ú ½ºÅ©¸°À» ³Ñ³ªµé¸ç ±×¸¸ÀÇ »ö±ò·Î È°¾à ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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