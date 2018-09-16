'ºò Æ÷·¹½ºÆ®' °í¼öÈñ, ¾È¹æ±ØÀå ¾Ðµµ...Á¸Àç°¨ Áõ¸í

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.9.16 ÀÏ 15:25
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.09.16  
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‘ºò Æ÷·¹½ºÆ®’ °í¼öÈñ°¡ Ú¸Ä£ Á¸Àç°¨À¸·Î ¾È¹æ±ØÀåÀ» ¾ÐµµÇß´Ù.

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±×³à´Â ±³Àå´Ù¿î ´ÜÁ¤ÇÑ Â÷¸²°ú ¿ì¾ÆÇÑ µîÀå, ÀÌ¿Í »ó¹ÝµÇ´Â Á÷¼³ÀûÀÌ°í ³ë°ñÀûÀÎ ¸àÆ®·Î ½ÃÀÛºÎÅÍ ³¡±îÁö ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô ¿ôÀ½À» ¼±»çÇß´Ù. 

ÀÌ¹ø Ã¤¿ë¿¡ ºÒ¸¸À» °¡Áø ÇÐ»ýÁÖÀÓ(ÀÌÁØÇõ ºÐ)À» ÇâÇØ¼­´Â “³²ÀÚ±¸½ÇÀ» ÇØ¾ß ³²ÀÚÁö”³ª “»ç¶÷ÀÌ ±×¸©ÀÌ Âü ÀÛ´Ù ÀÛ¾Æ”¶ó´Â ¸»°ú ÇÔ²² ¾Ë½ö´Þ½ö ½Å°æÀüÀ» ¹úÀÌ´Â ¹Ý¸é ½Åµ¿¿±À» ÇâÇØ¼­´Â “¿ª½Ã ³²ÀÚ³× ³²ÀÚ”, “º¸¸é º¼¼ö·Ï ¹°°ÇÀÌ³× Å«~¹°°Ç”ÀÌ¶ó´Â ¸»°ú ÇÔ²² °­·ÄÇÑ ´«ºûÀ» º¸³» Æø¼ÒÄÉ Çß´Ù.

Æ¯È÷ ÀÚ½Å¸¸ÀÇ µ¶º¸ÀûÀÎ Ä³¸¯ÅÍ¿Í ¸À±ò³ª´Â ¿¬±â·Î »ç¶û ¹Þ¾Æ ¿Ô´ø °í¼öÈñ´Â ÀÌ¹ø ÀÛÇ°¿¡¼­ ¿ª½Ã Æ¯À¯ÀÇ ÂûÁö°í À¯ÄèÇÑ ¿¬±â·Î ±³Àå ¿ªÀ» ¿Ïº® ¼ÒÈ­ÇÏ¸ç ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ±×³à°¡ ÀÌÈÄ ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô ¾î¶² ¿ï¸²À» ¾È°ÜÁÙÁö ´ÙÀ½ ÀÛÇ°¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨À» ¿ª½Ã ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí, °í¼öÈñ´Â ÇöÀç ¾Æ¸£ÄÚ¿¹¼ú±ØÀå ´ë±ØÀå¿¡¼­ ¿­¸®´Â ¿¬±Ø ‘µÅÁö¿ì¸®’¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ°í ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    USP Ã¨¹ö¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó, 18ÀÏ Çö´ë¿¹¼ú°ü ¿¬ÁÖÈ¸
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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