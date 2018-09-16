'ºò Æ÷·¹½ºÆ®' °í¼öÈñ, ¾È¹æ±ØÀå ¾Ðµµ...Á¸Àç°¨ Áõ¸í

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Áö³ 14ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN ºÒ±Ýµå¶ó¸¶ ‘ºò Æ÷·¹½ºÆ®’ 2È¸¿¡¼´Â ¹è¿ì °í¼öÈñ°¡ ´ë¸²°í ±³ÀåÀ¸·Î ±ôÂ¦ µîÀå, ÇÑ¹°°£ ¿¬¿¹ÀÎ ½Åµ¿¿±(½Åµ¿¿± ºÐ)À» ¹æ°ú ÈÄ ±³»ç·Î Æ¯º°Ã¤¿ëÇÏ´Â ÆÄ°ÝÀûÀÎ ÀÎ»ç¸¦ °¨ÇàÇß´Ù.
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