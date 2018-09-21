¹è¿ì ¹ÚÁö¾Æ, ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î¿Í Àü¼Ó°è¾à

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¹è¿ì ¹ÚÁö¾Æ´Â ¿¬¿¹ ±âÈ¹»ç ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î ÃøÀº 21ÀÏ, ½ºÅ©¸° ºê¶ó¿î°ü ³Ñ³ªµé¸ç ¿¬±â È°µ¿À» ÇØ ¿Â ¹ÚÁö¾Æ°¡ ´õ È°¹ßÇÏ°Ô È°µ¿ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾ÊÀ» °ÍÀ» ¹àÇû´Ù.
¹ÚÁö¾Æ´Â ÃÖ±Ù ¿µÈ ‘°ïÁö¾Ï’¿¡¼ º´¿øÀå ¿ªÀ¸·Î ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ¾À½ºÆ¿·¯ µî±ØÇß´Ù. Áö³ 2002³â ¿µÈ ‘ÇØ¾È¼±’À¸·Î µ¥ºß, 2007³â ¹è¿ì ÇÏÁ¤¿ì¿Í ÁÖ¿¬À¸·Î È°¾àÇÑ ¿µÈ ‘¼û’¿¡¼ ÁÖ¸ñ¹ÞÀ¸¸ç ‘Ä ¿µÈÁ¦’ °æÀïºÎ¹®¿¡ ÃÊÃ»µÇ±âµµ Çß´Ù. ¿µÈ ‘±â´ã’, ‘±ÍÇâ’, ‘ÀÛÀº ¿¬¸ø’, ‘¸¶¸¶’, ‘±¤ÇØ ¿ÕÀÌ µÈ ³²ÀÚ’, ‘¹«°Ô’, ‘»ìÀÎÀç´É’, ‘¿©°í»ý’, ‘¹Ì¾Æ’, ‘¼®Á¶ÀúÅÃ »ìÀÎ»çÀü’, ‘°ïÁö¾Ï’ µî¿¡ Ãâ¿¬Çß°í, µå¶ó¸¶ ‘µå¶ó¸¶ ½ºÆä¼È-°è¾àÀÇ ½Ã´ë’, ‘´ÚÅÍ½º’, ‘ÀÌÆÇ»çÆÇ’, ‘¼ö»óÇÑ ÆÄÆ®³Ê’ µî ¿µÈ¿Í µå¶ó¸¶¸¦ ³Ñ³ªµé¸ç ¿©·¯ ÀÛÇ°¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù. ÇöÀç ÇÑ ¿µÈ¿¡ Ä³½ºÆÃµÇ¾î ÃÔ¿µ ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù. ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î¿ÍÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿î Çù·ÂÀÌ ±â´ëµÈ´Ù.
ÇÑÆí, ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î¿¡´Â ±èÇü¹¬, ÇÑ»óÈÆ, ÇãÀçÈ£, ÀÌÇö¿í, ÀÌ½Â¿í, ÀÌÀ¯Áø, ÀÌÀº»ù, ¿ÀÀ¯Áø, Á¤ÅÃÇö µîÀÌ ¼Ò¼ÓµÇ¾î ÀÖ´Ù.
¹è¿ì ¹ÚÁö¾ÆÀÇ °è¾à Ã¼°á·Î ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î´Â ´õ ´Ù¾çÇÑ ³ªÀÌ´ë¿Í ´Ù¾çÇÑ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ °¡Áø ¹è¿ìµéÀÇ µÕÁö°¡ µÇ¾î°£´Ù. ¹ÚÁö¾Æ ¹è¿ì´Â ¿©·¯ °¡Áö Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¼ÒÈÇØ³¾ ¼ö ÀÖ´Â ¹è¿ìÀÎ ¸¸Å ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ¿¬±â È°¾àÀÌ ±â´ëµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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