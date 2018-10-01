¹Úº¸°Ë, ¾Æ¿ôµµ¾î '¾ÆÀÌ´õ' TVCF ÃÔ¿µ ÇöÀå Àü°Ý °ø°³

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.10.1 ¿ù 19:31
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.10.01  
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°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó¿¡¼­¹Úº¸°ËÀºÆ¯À¯ÀÇ ¾Æ·ÃÇÏ¸é¼­µµ ±×À¹ÇÑ ´«ºû°ú ºÎµå·¯¿î ¹Ì¼Ò¸¦ »Ë³» ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.¶ÇÇÑ´ºÁú·£µåÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿î ´ëÀÚ¿¬°ú Å¬·¡½ÄÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ Ç³±â´Â °Å¸®¸¦ ¹è°æÀ¸·Î ·Õ ´Ù¿îÀçÅ¶ºÎÅÍÄ³ÁÖ¾óÇÑµ¥ÀÏ¸®·è±îÁö ´Ù¾çÇÑ ¾Æ¿ôµµ¾î ÆÐ¼ÇÀ» ¿Ïº®È÷ ¼ÒÈ­ÇØ³»¸ç ¿µÈ­ÀÇ ÇÑ Àå¸é °°Àº ¸ð½ÀÀ» ¿¬ÃâÇß´Ù.

   
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°Ô´Ù°¡ ±¹³»¿Í´Â °èÀýÀÌ ´Þ¶ó °Ü¿ï ³¯¾¾¸¦ º¸¿´´ø ÃÔ¿µÀå¿¡¼­µµ½ºÅÇ ÇÑ ¸í ÇÑ ¸íÀ» »ì¶ãÈ÷ Ã¬±â´Â µî ÃÔ¿µÀå ºÐÀ§±â¸¦ ÈÆÈÆÇÏ°Ô ÀÌ²ø¾ú´Ù´Â ÈÄ¹®ÀÌ´Ù.

¾ÆÀÌ´õ°¡¹Úº¸°Ë°ú ÇÔ²²ÇÑ ÀÌ¹ø ±¤°í ¿µ»óÀº‘Ã»Ãá,»ç¶û,±× ¸ðµç ¼ø°£’ÀÌ¶ó´Â ÄÁ¼ÁÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¸¸³²°ú ÀÌº°,±×¸®¿ò, ÀçÈ¸¿¡ ÀÌ¸£´Â ¿¬ÀÎÀÇ ½ºÅä¸®¸¦ °¨¼ºÀûÀÎ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÇüÅÂ·Î ´ã¾Ò´Ù.

   
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¹Úº¸°ËÀº¾ÆÀÌ´õÀÇ2018 F/W ½ÃÁð ±¤°í ¿µ»ó ÃÔ¿µ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó À½¿ø ³ìÀ½ ÀÛ¾÷¿¡µµ Á÷Á¢ Âü¿©ÇÏ¿´À¸¸ç·Î¸ÇÆ½ÇÑ ±¤°í ÄÁ¼ÁÀ» °í·ÁÇØ »ç¶ûÇÏ´Â ÀÌ¿¡°Ô ¸¶À½À» ÀüÇÏ´Â µíÇÑ µû¶æÇÑ °¨¼º±îÁö ´õÇß´Ù.

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½Å¼±Ã¶ ¾ÆÀÌ´õ ¸¶ÄÉÆÃÆÀÀåÀº “ÀÌ¹ø¿¡ »õ·Î ¼±º¸ÀÌ´Â ºê·£µå ±¤°í´Â °¨¹Ì·Î¿î À½¾Ç°ú ¿µÈ­ °°Àº ¼ø°£À» °¨¼ºÀûÀ¸·Î Ç¥ÇöÇØ ¾ÆÀÌ´õÀÇÀþ°í ¼¼·ÃµÈ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ °­È­ÇÏ°íÀÚ Çß´Ù”¸ç“Àü¼Ó¸ðµ¨ÀÎ ¹Úº¸°Ë°ú ±¤°í´Â ¹°·Ð À½¿øÀÛ¾÷µµ ÇÔ²²ÇØ ´õ¿í Å« ½Ã³ÊÁöÈ¿°ú¸¦ ³¾ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ±¹¸³°æÁÖ¹®È­Àç¿¬±¸¼Ò, 10¿ù 5~6ÀÏ ¼®ºù°í ÀÏ¿ø¼­ ¡®ºûÀÇ ±Ã...
    Áö¿ª ÀþÀº ¿¹¼úÀÎ ¸ðÀÓ ¡®¹ÂÁ÷ÆÑÅä¸® µô¶óÀÕ¡¯ Á¦3È¸ Á¤±â°ø¿¬

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