°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.10.10 ¼ö 19:21
¿¬¿¹/½Ã»ç
'¿©¿ì°¢½Ãº°¡¯ ¹Ì¶÷, Ã¤¼öºó »´ ¶§¸®¸ç ½Ç°¨³ª´Â Áø»ó°í°´ ¿¬±â, '°­·ÄÇÑ µîÀå' Á¸Àç°¨ °¢ÀÎ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.10.10  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

‘¿©¿ì°¢½Ãº°’¹Ì¶÷ÀÌ ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô °­·ÄÇÑ ÀÎ»óÀ» ³²°å´Ù.

 Áö³­ 8ÀÏ ¹æ¼ÛÇÑ SBS ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘¿©¿ì°¢½Ãº°’(±Øº» °­Àº°æ /¿¬Ãâ ½Å¿ìÃ¶ /Á¦ÀÛ »ïÈ­³×Æ®¿÷½º&±èÁ¾ÇÐÇÁ·Î´ö¼Ç)¿¡¼­ ¹Ì¶÷Àº ±¹È¸ÀÇ¿ø µþÀÎ °øÇ× °í°´À¸·Î µîÀå, ¾ÈÇÏ¹«ÀÎ ÅÂµµ·Î Á¸Àç°¨À» µå·¯³Â´Ù.

¹Ì¶÷Àº ¼¼°ü½Å°í ÅØÀ» ÀÓÀÇ·ÎÁ¦°ÅÇÏ´Ù º¸¾ÈÆÀ³ª¿µÁÖ(ÀÌ¼ö°æ ºÐ)¿¡°Ô Àû¹ßµÇ¸ç µîÀåÇß´Ù.ÇÑ¿©¸§(Ã¤¼öºó ºÐ)±îÁö °³ÀÔµÇ¾î ¾ðÀï°ú ¸ö½Î¿òÀÌ ¿À°¡´Â µµÁß ±Þ±â¾ß ÇÑ¿©¸§ÀÇ »´À» ¶§¸®±â±îÁö ÇÏ¸ç »·»·ÇÏ°í ¸ô»ó½ÄÇÑ Áø»ó°í°´ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ½Ç°¨³ª°Ô ¼±º¸¿© ´Ü¹ø¿¡ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

ÇÑ¿©¸§À» °ï¶õÇÑ »óÈ²¿¡ ºü¶ß¸®°í, °Å¸¸°ú ¹«½Ã·Î ÀÏ°üÇÑ Çö½Ç°¨ ³ÑÄ¡´Â °©Áú ¿­¿¬À¸·Î ±ØÀÇ Àç¹Ì¿Í ±äÀå°¨À» ¹è°¡½ÃÄ×´Ù.

´Ù¾çÇÑ ÀÛÇ°¿¡¼­ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·ÂÀ¸·Î ´«µµÀåÀ» Âï°í ÀÖ´Â ¹Ì¶÷Àº´ÙÃ¤·Î¿î Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¼ÒÈ­ÇØ³»¸ç ÇÑ°è ¾ø´Â ¿¬±â ½ºÆåÆ®·³À¸·Î °¨ÃÊ¿ªÇÒÀ» ÅåÅåÈ÷ ÇØ³»°í ÀÖ´Ù. 
‘¿À´ÃÀÇ Å½Á¤’, ‘ºÎÀãÁý ¾Æµé’, ‘¹èµåÆÄÆÄ’¿¡ ÀÌ¾î ‘¿©¿ì°¢½Ãº°’±îÁö.½° ¾ø´Â È°µ¿À¸·Î ¸Å¹ø »õ·Î¿î ¸ð½ÀÀ» ¼±º¸ÀÎ ¹Ì¶÷ÀÇ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ¿¬±â Çàº¸¿¡ ±â´ë°¡ ¸ðÀÌ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí SBS ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘¿©¿ì°¢½Ãº°’(±Øº» °­Àº°æ /¿¬Ãâ ½Å¿ìÃ¶ /Á¦ÀÛ »ïÈ­³×Æ®¿÷½º&±èÁ¾ÇÐÇÁ·Î´ö¼Ç)Àº ºñ¹ÐÀ» °¡Áø ÀÇ¹®ÀÇ ½ÅÀÔ ÀÌ¼ö¿¬(ÀÌÁ¦ÈÆ)°ú ¾ÖÆ¶ÇÑ »ç¿¬À» °¡Áø »ç°í¹¶Ä¡ 1³âÂ÷ ÇÑ¿©¸§(Ã¤¼öºó)ÀÌ ÀÎÃµ°øÇ× ³» »ç¶÷µé°ú ºÎµúÈ÷¸é¼­ ¼­·ÎÀÇ °áÇÌ°ú »óÃ³¸¦ º¸µë´Â ÈÞ¸Õ ¸á·Î. ¿ù,È­ ¹ã 10½Ã¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ÇÃ·¹ÀÌ¾î '±èÇü¹¬', ºñ¿­ÇÑ ¾Ç¿ªÀÇ ³¡ÆÇ¿ÕÀ» º¸¿©ÁÙ ÅÍ
  • ¡®°ïÁö¾Ï¡¯ ÀÌ½Â¿í ¼­¿ï½Ã À¥µå¶ó¸¶ ¡®Ç³°æ¡¯ Ä³½ºÆÃ, »ö´Ù¸¥ È°¾à ±â´ë
  • µå¶ó¸¶¡®È¸»ç °¡±â ½È¾î¡¯½ÉÁøÇõ, ¹Ì¿öÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¸Å·Â³² µî±Ø
  • ±èÁ¤ÅÂ, SBS ¡®È²ÈÄÀÇ Ç°°Ý¡¯ ¸¶ÇÊÁÖ ¿ª Ãâ¿¬...´õ µ¶ÇÑ ³ðÀÌ µ¹¾Æ¿Â´Ù!
  • ¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À±Çö¹Î,°¡À»È­º¸ ºñÇÏÀÎµåÄÆ °ø°³
    • ÇÃ·¹ÀÌ¾î '±èÇü¹¬', ºñ¿­ÇÑ ¾Ç¿ªÀÇ ³¡ÆÇ¿ÕÀ» º¸¿©ÁÙ ÅÍ ÇÃ·¹ÀÌ¾î '±èÇü¹¬', ºñ¿­ÇÑ ¾Ç¿ªÀÇ ³¡ÆÇ¿ÕÀ» º¸¿©ÁÙ ÅÍ
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¿ï»êÇõ½Åµµ½Ã¿¡ 1200º´»ó ÀÇ·áº¹ÇÕÅ¸¿î ¼±´Ù
    2
    Ã¹¹ß ¶¾ Çö´ëÁß°ø¾÷ ³ë»çÁ¤ÇùÀÇÈ¸¡¦°¥±æ ¸Õ ³ë»çÇÕÀÇ
    3
    ¹ÎÁÖ³ëÃÑ ¿ï»êÁö¿ªº»ºÎ, 11¿ù ÃÑÆÄ¾÷ ÃÑ·ÂÅõÀï ¼±¾ð
    4
    ¼ÛÃ¶È£ ¿ï»ê½ÃÀå ¡®¿ï»ê ¸¼Àº¹°¡¯ ÀÓ±âÈÄ·Î ¹Ì·ï
    5
    ¿ï»ê ¾ÆÆÄÆ® ¸ÅÀÔ½Ã 50% ´ëÃâÇÏ¸é æÄÀÌÀÚ 406¸¸¿ø
    6
    ¿ï»ê µ¿±¸ 1³â4°³¿ù¸¸¿¡ ¶Ç ¶¥²¨Áü¡¦ºÒ¾È °íÁ¶(Á¾ÇÕ)
    7
    Â÷¹ÙÇÇÇØ ¼®Ãà º¹±¸ 6°³¿ù¸¸¿¡ ¡®¿Í¸£¸£¡¯
    8
    GTX ¿¬¸» Âø°ø ¿¹Á¤µÈ ÆÄÁÖ ¿îÁ¤½Åµµ½Ã¡¦¡®¿ùµå½ºÅ×ÀÌ »ó¾÷½Ã¼³¡¯ ºÐ¾ç ÁÖ¸ñ
    9
    ¿ï»ê½ÃÀå¡¤±³À°°¨, Á÷¹«¼öÇàÆò°¡ ÇÏÀ§±Ç ¸ø¹þ¾î³ª
    10
    ¿ï»ê½Ã±³À°Ã», 2019³â 1¿ù1ÀÏ ¼ÒÆø Á¶Á÷°³Æí ÃßÁø
    ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü ¡®2018 ¹æ¹æ°î°î ¹®È­°ø°¨¡¯ »ç¾÷, ¿¬±Ø ¡®ÅåÅå...
    2018 ÇÑ±Û¹Ì¼ú´ëÀü, ±èÁö¿µ ¡®ÇýÀ³;ÞÖ¡¯¡¤Á¤¼öºñ ¡®¼±¹°¡¯ ´ë...
    ¿ï»ê½Ã¸³ÇÕÃ¢´Ü, 16ÀÏ Á¤±â¿¬ÁÖÈ¸, ¿µÈ­À½¾Ç¡¤¹ÂÁöÄÃ ¸í°î ¼±º¸...
    °£Àý°ù, °¨¹Ì·Î¿î ÀçÁî¼±À²¿¡ ¹°µé´Ù
    °¡À»°¨¼º ¡®UP¡¯½ÃÄÑÁÙ ¹ÂÁöÄÃ¡¤¿¬±Ø¹«´ë Ç³¼º

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr