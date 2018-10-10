'¿©¿ì°¢½Ãº°¡¯ ¹Ì¶÷, Ã¤¼öºó »´ ¶§¸®¸ç ½Ç°¨³ª´Â Áø»ó°í°´ ¿¬±â, '°­·ÄÇÑ µîÀå' Á¸Àç°¨ °¢ÀÎ

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Áö³ 8ÀÏ ¹æ¼ÛÇÑ SBS ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘¿©¿ì°¢½Ãº°’(±Øº» °Àº°æ /¿¬Ãâ ½Å¿ìÃ¶ /Á¦ÀÛ »ïÈ³×Æ®¿÷½º&±èÁ¾ÇÐÇÁ·Î´ö¼Ç)¿¡¼ ¹Ì¶÷Àº ±¹È¸ÀÇ¿ø µþÀÎ °øÇ× °í°´À¸·Î µîÀå, ¾ÈÇÏ¹«ÀÎ ÅÂµµ·Î Á¸Àç°¨À» µå·¯³Â´Ù.
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