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11¿ù 3ÀÏ, 4ÀÏ ÆîÃÄÁú '¹ö¶óÀÌ¾îÆ¼ ½ÉÇü·¡¼î'ÀÇ ÄÚ³Ê '2018 º¯¹æÀÇ ºÏ¼Ò¸®'¿¡ Ãâ¿¬ÇÒ ¿¹Á¤ÀÎ °³±×¸Ç °û¹üÀÌ ´ã³¶ Á¦°Å ¼ö¼úÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ¾î, °³±×¸Ç ±èÂùÀ¸·Î ±³Ã¼µÇ¾ú´Ù.
°³±×¸Ç ±èÂùÀº À¯¸Ó1¹øÁö '³»ÀÏÀº Ã¨ÇÇ¾ð'¿¡¼ ½ÉÇü·¡¿Í È£ÈíÀ» ¸ÂÃá KBS °øÃ¤ 6±â °³±×¸ÇÀ¸·Î '2018 º¯¹æÀÇ ºÏ¼Ò¸®'¿¡¼ °ûÆ÷Á¹ ¿ªÀ» ¸ÃÀº °û¹üÀ» ´ë½ÅÇØ ±èÆ÷Á¹ ¿ªÀ» ¸Ã°Ô µÈ´Ù.
ÀÌ¿¡ 9ÀÏ KBS 27±â °³±×¸Ç °û¹üÀº "´ã³¶ Á¦°Å ¼ö¼ú ÈÄ¿¡µµ Àý´ë ¾ÈÁ¤°ú ÈÞ½ÄÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÇÏ¿©¼ ºÒ°¡ÇÇÇÏ°Ô '½ÉÇü·¡¼î' Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸¿¡µµ ºÒÂüÇÏ°Ô µÇ¾ú°í, ÀÌ¹ø '½ÉÇü·¡¼î' °ø¿¬¿¡µµ Âü¼®ÀÌ ¾î·Æ°Ô µÆ´Ù. ±×·¡¼ ÃÖ´ëÇÑ ½ºÄÉÁÙÀ» ÁÙ¿©¼ KBS '°³±×ÄÜ¼Æ®-ÄÄ¿Â!'¸¸ ¸ÅÁÖ ³ìÈ¿¡ Âü¼®ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î °³±×¸Ç ±èÂùÀº "'À¯¸Ó1¹øÁö-³»ÀÏÀº Ã¨ÇÇ¾ð'¿¡¼ ½ÉÇü·¡ ¼±¹è´Ô°ú È£ÈíÀ» ¸ÂÃç ¹Þ±â ¶§¹®¿¡ °³±×¸Ç ÈÄ¹è °û¹üÀ» ´ë½ÅÇØ ±èÆ÷Á¹ ¿ªÀ» Àß ¼öÇàÇÏµµ·Ï °â¼ÕÇÑ ¸¶À½À¸·Î ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ¿© ÁØºñÇÏ°Ú´Ù. ±×¸®°í °û¹üÀÌ »¡¸® ÄèÀ¯ÇÏ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
¶Ç '½ÉÇü·¡¼î-2018 º¯¹æÀÇ ºÏ¼Ò¸®'¿¡¼ ½ÉÆ÷Á¹ ¿ªÀ» ¸ÃÀº ½ÉÇü·¡´Â "½Ä±¸°°ÀÌ Áö³»´Â °³±×¸Ç ÈÄ¹è °û¹üÀÌ ¾ÆÇÁ´Ù°í ÇØ¼ °¡½¿ÀÌ ³Ê¹« ¾ÆÇÁ´Ù. ¾ÆÇÁ¸é °¡Á·µéÀÌ °ÆÁ¤ÇÏ½Ç °ÍÀ» »ý°¢ÇÏ´Ï ´õ ¼Ó»óÇÏ´Ù. ÇÑ¹ø ½Ä±¸´Â ¿µ¿øÇÑ ½Ä±¸´Ï±ñ È¤½Ã³ª °è¼Ó ´Ù¸¥ °³±×¸ÇÀ¸·Î ±³Ã¼µÇÁö ¾ÊÀ»±î ºÒ¾ÈÇØÇÏ°Å³ª °ÆÁ¤ÇÏÁö ¸»°í, »¡¸® ÄèÀ¯ÇÏ¿© ´ÙÀ½ '½ÉÇü·¡¼î' °ø¿¬¿¡´Â ´Ù½Ã °ûÆ÷Á¹ ¿ªÀ¸·Î µ¹¾Æ¿À±â¸¦ Áø½ÉÀ¸·Î ÀÀ¿øÇÑ´Ù. Æ¯È÷ KBS °³±×¸Çµé»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, MBC, SBS, tvN °³±×¸Ç ¸ðµÎ ÇÑ ¸¶À½ ÇÑ¶æÀ¸·Î °û¹üÀÇ ÄèÀ¯¸¦ ÀÀ¿øÇØÁáÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù"°í ÀüÇß´Ù.
³¡À¸·Î '½ÉÇü·¡¼î' ¿¬ÃâÀ» ¸ÃÀº ±èÀå¼· ¹ÂÁöÄÃ °¨µ¶Àº "°³±×¸Ç °û¹ü ¾¾°¡ ¹«»çÈ÷ ¼ö¼úÀ» ¸¶Ä¡°í, Àý´ë ¾ÈÁ¤°ú ÈÞ½ÄÀ» ÅëÇØ¼ °Ç°ÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ´Ù½Ã '½ÉÇü·¡¼î'¿¡ º¹±ÍÇÏ±â¸¦ ÀÀ¿øÇÏ¸ç, °³±×¸Ç ±èÂù ¾¾°¡ °ø¼®À» Àß ¸Þ²Ü ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿¬Ãâ¿¡ ´õ¿í ½Å°æÀ» ¾²°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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