복수학위 프로그램 본격 운영 승인 2018.10.10 21:19:58 ▲ 울산과학대학교 허정석 총장 일행이 최근 우즈베키스탄의 고등 직업 전문대학인 Tashkent Professional College of Information Technologies(TPCIT)에서 열린 ‘TPCIT-울산과학대학교 글로벌 캠퍼스 입학식’에 참석했다. 울산과학대학교는 최근 우즈베키스탄의 고등 직업 전문대학인 Tashkent Professional College of Information Technoloies(TPCIT)에서 열린 TPCIT-울산과학대학교 글로벌 캠퍼스 입학식에 허정석 총장 일행이 참석했다고 10일 밝혔다.



울산과학대학교와 TPCIT는 지난 8월 양 대학에서 교육을 받고 두 대학의 학위를 이수하는 ‘복수학위 프로그램’을 개설했다. 9월에는 입시설명회를 열고 글로벌 ICT 전공에 30명, E-business 전공에 30명을 각각 선발했다. 이들은 이번 가을학기부터 TPCIT에서 1년간 교육을 받고, 내년 9월에 울산과학대학교에 입학하게 된다.



이와 더불어 TPCIT 학생 12명이 내년 3월에 울산과학대학교 글로벌비즈학과에 신입생으로 입학하게 된다.



이들은 국내 또는 해외취업을 목표로 MICE산업(회의, 포상관광, 컨벤션, 이벤트 및 박람회) 글로벌 전문가 양성교육을 받게 될 예정이다.



