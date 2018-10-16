°¡¼ö 'ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ' ,SNS¿¡ Ä¡¸íÀû 'ÇÎÅ©¹Ä¸®' °¡µæÇÑ »çÁø °ø°³

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ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ´Â 16ÀÏ SNS ¿¡ "³²ÀÚ´Â ÇÎÅ©Áö!ÇÎÅ©¹Ä¸®¿¡ Æþ´ç ºüÁ³¾î!" ¶ó¸ç »çÁø°ú ÇÔ²² »ç¹æÀÌ ¿ÂÅë È°Â¦ ¸¸°³ÇÑ ÇÎÅ©¹Ä¸® ·Î µÚµ¤Èù µ¿»ê¿¡¼ Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°íÀÖ´Ù.
ÇÎÅ©¹Ä¸®¸¦ ¹è°æÀ¸·ÎÇÑ ÆÄ¶õ ½ºÆ®¶óÀÌÇÁ ¼ÅÃ÷¿Í ´ÏÆ®Á¶³¢ ¸ÅÄ¡ÀÇ ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ ¿ÍÀÇ Á¶È°¡ ÀÎ»óÀûÀÌ´Ù.
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ÇÑÆí, ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ´Â ´ë¸¸ À¯¸í ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ MTV ¿ö¾ÆÀÌ¿À¿ì¼§ ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ ¿À¿ì¼§ÁÖº¸ ÀÇ MC ·Î ¹æÅº¼Ò³â´Ü,¸ð¸ð·£µå,»þÀÌ´Ï,ÀÎÇÇ´ÏÆ¼,·¹µåº§ºª µî ÃÖÁ¤»ó K-POP ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀ» ÀÎÅÍºäÇÏ¿© ´ë¸¸ Àü¿ª¿¡ ¾Ë·È´Ù.
ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ ´Â Áö³ 11ÀÏ ±¹³» ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ÀÎ Ã¤³ÎA ÇÃ·¯½º "¼îÇÁ¸®Æ¼"(MC ¹è¿ì È«¼öÇö,·¹ÀÌ¾ç, ±è¼ÒÈñ)¿¡ Ãâ¿¬ ÇÏ¿´À¸¸ç ÀÌ¹ø È°µ¿À» ½ÃÀÛÀ¸·Î °¢Á¾ ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥°ú À½¾Ç¹æ¼Û È°µ¿À» ÀÌ¾î°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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