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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.10.22 ¿ù 16:31
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¹è¿ì ±è³²ÁÖ, 2018 ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÁß¹®È­¿¹¼ú»ó ¡®´ëÅë·É Ç¥Ã¢¡¯ ¼ö»ó
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.10.22  
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¹è¿ì ±è³²ÁÖ°¡ ´ëÅë·É Ç¥Ã¢À» ¹Þ°ÔµÆ´Ù.

JTBC µå¶ó¸¶ ‘¹Ì½ºÆ¼’·Î ¾à 6³â ¸¸¿¡ ºê¶ó¿î°ü¿¡ ÄÄ¹éÇÑ ±è³²ÁÖ°¡ ‘2018 ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÁß¹®È­¿¹¼ú»ó ½Ã»ó½Ä’¿¡¼­ ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÁß¹®È­¿¹¼úÀ» ÀÌ²ö °ø·Î¸¦ ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ, ´ëÅë·É Ç¥Ã¢À» ¼ö»óÇÏ°Ô µÆ´Ù.

‘¹Ì½ºÆ¼’¿¡¼­ ±è³²ÁÖ´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÇ¥ ¾ÞÄ¿ÀÎ ‘°íÇý¶õ’ ¿ªÀ¸·Î Ãâ¿¬, ±íÀÌ ÀÖ´Â ¿¬±â¿Í Ç³¼ºÇÑ °¨Á¤ ¿¬±â·Î Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ÀÔÃ¼ÀûÀ¸·Î ±×·Á³Â´Ù.

Æ¯È÷ ±×³à°¡ ºÐÇÑ ‘°íÇý¶õ’Àº ¶Ù¾î³­ ´É·ÂÀ» °¡Áø ¾ÞÄ¿ÀÌÁö¸¸ ´ÜÁö ¿©¼ºÀÌ¶ó´Â ÀÌÀ¯¸¸À¸·Î Æí°ß°ú Â÷º°, ºÒÀÇ µîÀ» °Þ°Ô µÇ´Â ÀÎ¹°.±×³à´Â ÀÌ·¯ÇÑ À¯¸®ÃµÀå¿¡ ´ç´çÇÏ°Ô ¸Â¼­´Â Çàµ¿·Â°ú Ä«¸®½º¸¶·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¶ß°Å¿î ÁöÁö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. 

»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±è³²ÁÖ´Â ‘¹Ì½ºÆ¼’¶ó´Â ÀÛÇ°À» ÅëÇØ, ´ëÇÑ¹Î±¹¿¡¼­ ÀÏ¾î³ª´Â »çÈ¸Àû ¹®Á¦¸¦ Çö½ÇÀûÀ¸·Î ±×·Á³Â´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ³ôÀº °ø°¨´ë¸¦ Çü¼ºÇÏ±âµµ Çß´Ù. 

ÇÑÆí, ´ëÁß¹®È­¿¹¼ú»óÀº ´ëÁß¹®È­·¿¹¼úÀÇ »çÈ¸Àû À§»ó°ú ´ëÁß¹®È­·¿¹¼úÀÎÀÇ Ã¢ÀÛ ÀÇ¿åÀ» ³ôÀÌ±â À§ÇÑ Á¤ºÎÆ÷»ó Á¦µµ. ¼ö»óÀÚ´Â °øÀû ±â°£


¹è¿ì ±è³²ÁÖ°¡ ´ëÅë·É Ç¥Ã¢À» ¼ö»óÇÑ´Ù.

JTBC ‘¹Ì½ºÆ¼’·Î ¾à 6³â ¸¸¿¡ ºê¶ó¿î°ü¿¡ ÄÄ¹éÇÑ ±è³²ÁÖ°¡ ‘2018 ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÁß¹®È­¿¹¼ú»ó ½Ã»ó½Ä’¿¡¼­ ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÁß¹®È­¿¹¼úÀ» ÀÌ²ö °ø·Î¸¦ ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ, ´ëÅë·É Ç¥Ã¢À» ¼ö»óÇÏ°Ô µÆ´Ù.

‘¹Ì½ºÆ¼’¿¡¼­ ±è³²ÁÖ´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÇ¥ ¾ÞÄ¿ÀÎ ‘°íÇý¶õ’ ¿ªÀ¸·Î Ãâ¿¬, ±íÀÌ ÀÖ´Â ¿¬±â¿Í Ç³¼ºÇÑ °¨Á¤ ¿¬±â·Î Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ÀÔÃ¼ÀûÀ¸·Î ±×·Á³Â´Ù.

Æ¯È÷ ±×³à°¡ ºÐÇÑ ‘°íÇý¶õ’Àº ¶Ù¾î³­ ´É·ÂÀ» °¡Áø ¾ÞÄ¿ÀÌÁö¸¸ ´ÜÁö ¿©¼ºÀÌ¶ó´Â ÀÌÀ¯¸¸À¸·Î Æí°ß°ú Â÷º°, ºÒÀÇ µîÀ» °Þ°Ô µÇ´Â ÀÎ¹°.±×³à´Â ÀÌ·¯ÇÑ À¯¸®ÃµÀå¿¡ ´ç´çÇÏ°Ô ¸Â¼­´Â Çàµ¿·Â°ú Ä«¸®½º¸¶·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¶ß°Å¿î ÁöÁö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. 

»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±è³²ÁÖ´Â ‘¹Ì½ºÆ¼’¶ó´Â ÀÛÇ°À» ÅëÇØ, ´ëÇÑ¹Î±¹¿¡¼­ ÀÏ¾î³ª´Â »çÈ¸Àû ¹®Á¦¸¦ Çö½ÇÀûÀ¸·Î ±×·Á³Â´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ³ôÀº °ø°¨´ë¸¦ Çü¼ºÇÏ±âµµ Çß´Ù. 

ÇÑÆí, ´ëÁß¹®È­¿¹¼ú»óÀº ´ëÁß¹®È­·¿¹¼úÀÇ »çÈ¸Àû À§»ó°ú ´ëÁß¹®È­·¿¹¼úÀÎÀÇ Ã¢ÀÛ ÀÇ¿åÀ» ³ôÀÌ±â À§ÇÑ Á¤ºÎÆ÷»ó Á¦µµ. ¼ö»óÀÚ´Â °øÀû ±â°£·±×°£ÀÇ È°µ¿ ½ÇÀû·°ü·Ã »ê¾÷ ±â¿©µµ·»çÈ¸ °øÇåµµ·±¹¹Î ÆòÆÇ ¹× ÀÎÁöµµ µî ´Ù¾çÇÑ Ç×¸ñÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î ½É»çÇØ °áÁ¤µÆ´Ù. ¿ÃÇØ´Â ¹®È­ÈÆÀå 13¸í·´ëÅë·É Ç¥Ã¢ 7¸í·±¹¹«ÃÑ¸® Ç¥Ã¢ 8¸í·¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎ Àå°ü Ç¥Ã¢ 8¸í(ÆÀ) µî ÃÑ 36¸í(ÆÀ)ÀÌ ¼ö»óÇÑ´Ù. 

¹è¿ì ±è³²ÁÖ°¡ ´ëÅë·É Ç¥Ã¢À» ¼ö»óÇÏ´Â 2018 ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÁß¹®È­¿¹¼ú»ó ½Ã»ó½ÄÀº 24ÀÏ ¼­¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ¿Ã¸²ÇÈ°ø¿ø ¿Ã¸²ÇÈÈ¦¿¡¼­°³ÃÖµÈ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

±×°£ÀÇ È°µ¿ ½ÇÀû·°ü·Ã »ê¾÷ ±â¿©µµ·»çÈ¸ °øÇåµµ·±¹¹Î ÆòÆÇ ¹× ÀÎÁöµµ µî ´Ù¾çÇÑ Ç×¸ñÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î ½É»çÇØ °áÁ¤µÆ´Ù. ¿ÃÇØ´Â ¹®È­ÈÆÀå 13¸í·´ëÅë·É Ç¥Ã¢ 7¸í·±¹¹«ÃÑ¸® Ç¥Ã¢ 8¸í·¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎ Àå°ü Ç¥Ã¢ 8¸í(ÆÀ) µî ÃÑ 36¸í(ÆÀ)ÀÌ ¼ö»óÇÑ´Ù. 

¹è¿ì ±è³²ÁÖ°¡ ´ëÅë·É Ç¥Ã¢À» ¼ö»óÇÏ´Â 2018 ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÁß¹®È­¿¹¼ú»ó ½Ã»ó½ÄÀº 24ÀÏ ¼­¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ¿Ã¸²ÇÈ°ø¿ø ¿Ã¸²ÇÈÈ¦¿¡¼­°³ÃÖµÈ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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