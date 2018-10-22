¹è¿ì ±è³²ÁÖ, 2018 ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÁß¹®È­¿¹¼ú»ó ¡®´ëÅë·É Ç¥Ã¢¡¯ ¼ö»ó

|
|
|
|¡ã ¹è¿ì ±è³²ÁÖ
¹è¿ì ±è³²ÁÖ°¡ ´ëÅë·É Ç¥Ã¢À» ¹Þ°ÔµÆ´Ù.
JTBC µå¶ó¸¶ ‘¹Ì½ºÆ¼’·Î ¾à 6³â ¸¸¿¡ ºê¶ó¿î°ü¿¡ ÄÄ¹éÇÑ ±è³²ÁÖ°¡ ‘2018 ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÁß¹®È¿¹¼ú»ó ½Ã»ó½Ä’¿¡¼ ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÁß¹®È¿¹¼úÀ» ÀÌ²ö °ø·Î¸¦ ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ, ´ëÅë·É Ç¥Ã¢À» ¼ö»óÇÏ°Ô µÆ´Ù.
‘¹Ì½ºÆ¼’¿¡¼ ±è³²ÁÖ´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÇ¥ ¾ÞÄ¿ÀÎ ‘°íÇý¶õ’ ¿ªÀ¸·Î Ãâ¿¬, ±íÀÌ ÀÖ´Â ¿¬±â¿Í Ç³¼ºÇÑ °¨Á¤ ¿¬±â·Î Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ÀÔÃ¼ÀûÀ¸·Î ±×·Á³Â´Ù.
Æ¯È÷ ±×³à°¡ ºÐÇÑ ‘°íÇý¶õ’Àº ¶Ù¾î³ ´É·ÂÀ» °¡Áø ¾ÞÄ¿ÀÌÁö¸¸ ´ÜÁö ¿©¼ºÀÌ¶ó´Â ÀÌÀ¯¸¸À¸·Î Æí°ß°ú Â÷º°, ºÒÀÇ µîÀ» °Þ°Ô µÇ´Â ÀÎ¹°.±×³à´Â ÀÌ·¯ÇÑ À¯¸®ÃµÀå¿¡ ´ç´çÇÏ°Ô ¸Â¼´Â Çàµ¿·Â°ú Ä«¸®½º¸¶·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¶ß°Å¿î ÁöÁö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±è³²ÁÖ´Â ‘¹Ì½ºÆ¼’¶ó´Â ÀÛÇ°À» ÅëÇØ, ´ëÇÑ¹Î±¹¿¡¼ ÀÏ¾î³ª´Â »çÈ¸Àû ¹®Á¦¸¦ Çö½ÇÀûÀ¸·Î ±×·Á³Â´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ³ôÀº °ø°¨´ë¸¦ Çü¼ºÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí, ´ëÁß¹®È¿¹¼ú»óÀº ´ëÁß¹®È·¿¹¼úÀÇ »çÈ¸Àû À§»ó°ú ´ëÁß¹®È·¿¹¼úÀÎÀÇ Ã¢ÀÛ ÀÇ¿åÀ» ³ôÀÌ±â À§ÇÑ Á¤ºÎÆ÷»ó Á¦µµ. ¼ö»óÀÚ´Â °øÀû ±â°£
¹è¿ì ±è³²ÁÖ°¡ ´ëÅë·É Ç¥Ã¢À» ¼ö»óÇÑ´Ù.
JTBC ‘¹Ì½ºÆ¼’·Î ¾à 6³â ¸¸¿¡ ºê¶ó¿î°ü¿¡ ÄÄ¹éÇÑ ±è³²ÁÖ°¡ ‘2018 ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÁß¹®È¿¹¼ú»ó ½Ã»ó½Ä’¿¡¼ ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÁß¹®È¿¹¼úÀ» ÀÌ²ö °ø·Î¸¦ ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ, ´ëÅë·É Ç¥Ã¢À» ¼ö»óÇÏ°Ô µÆ´Ù.
‘¹Ì½ºÆ¼’¿¡¼ ±è³²ÁÖ´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÇ¥ ¾ÞÄ¿ÀÎ ‘°íÇý¶õ’ ¿ªÀ¸·Î Ãâ¿¬, ±íÀÌ ÀÖ´Â ¿¬±â¿Í Ç³¼ºÇÑ °¨Á¤ ¿¬±â·Î Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ÀÔÃ¼ÀûÀ¸·Î ±×·Á³Â´Ù.
Æ¯È÷ ±×³à°¡ ºÐÇÑ ‘°íÇý¶õ’Àº ¶Ù¾î³ ´É·ÂÀ» °¡Áø ¾ÞÄ¿ÀÌÁö¸¸ ´ÜÁö ¿©¼ºÀÌ¶ó´Â ÀÌÀ¯¸¸À¸·Î Æí°ß°ú Â÷º°, ºÒÀÇ µîÀ» °Þ°Ô µÇ´Â ÀÎ¹°.±×³à´Â ÀÌ·¯ÇÑ À¯¸®ÃµÀå¿¡ ´ç´çÇÏ°Ô ¸Â¼´Â Çàµ¿·Â°ú Ä«¸®½º¸¶·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¶ß°Å¿î ÁöÁö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±è³²ÁÖ´Â ‘¹Ì½ºÆ¼’¶ó´Â ÀÛÇ°À» ÅëÇØ, ´ëÇÑ¹Î±¹¿¡¼ ÀÏ¾î³ª´Â »çÈ¸Àû ¹®Á¦¸¦ Çö½ÇÀûÀ¸·Î ±×·Á³Â´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ³ôÀº °ø°¨´ë¸¦ Çü¼ºÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí, ´ëÁß¹®È¿¹¼ú»óÀº ´ëÁß¹®È·¿¹¼úÀÇ »çÈ¸Àû À§»ó°ú ´ëÁß¹®È·¿¹¼úÀÎÀÇ Ã¢ÀÛ ÀÇ¿åÀ» ³ôÀÌ±â À§ÇÑ Á¤ºÎÆ÷»ó Á¦µµ. ¼ö»óÀÚ´Â °øÀû ±â°£·±×°£ÀÇ È°µ¿ ½ÇÀû·°ü·Ã »ê¾÷ ±â¿©µµ·»çÈ¸ °øÇåµµ·±¹¹Î ÆòÆÇ ¹× ÀÎÁöµµ µî ´Ù¾çÇÑ Ç×¸ñÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î ½É»çÇØ °áÁ¤µÆ´Ù. ¿ÃÇØ´Â ¹®ÈÈÆÀå 13¸í·´ëÅë·É Ç¥Ã¢ 7¸í·±¹¹«ÃÑ¸® Ç¥Ã¢ 8¸í·¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ Àå°ü Ç¥Ã¢ 8¸í(ÆÀ) µî ÃÑ 36¸í(ÆÀ)ÀÌ ¼ö»óÇÑ´Ù.
¹è¿ì ±è³²ÁÖ°¡ ´ëÅë·É Ç¥Ã¢À» ¼ö»óÇÏ´Â 2018 ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÁß¹®È¿¹¼ú»ó ½Ã»ó½ÄÀº 24ÀÏ ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ¿Ã¸²ÇÈ°ø¿ø ¿Ã¸²ÇÈÈ¦¿¡¼°³ÃÖµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
±×°£ÀÇ È°µ¿ ½ÇÀû·°ü·Ã »ê¾÷ ±â¿©µµ·»çÈ¸ °øÇåµµ·±¹¹Î ÆòÆÇ ¹× ÀÎÁöµµ µî ´Ù¾çÇÑ Ç×¸ñÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î ½É»çÇØ °áÁ¤µÆ´Ù. ¿ÃÇØ´Â ¹®ÈÈÆÀå 13¸í·´ëÅë·É Ç¥Ã¢ 7¸í·±¹¹«ÃÑ¸® Ç¥Ã¢ 8¸í·¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ Àå°ü Ç¥Ã¢ 8¸í(ÆÀ) µî ÃÑ 36¸í(ÆÀ)ÀÌ ¼ö»óÇÑ´Ù.
¹è¿ì ±è³²ÁÖ°¡ ´ëÅë·É Ç¥Ã¢À» ¼ö»óÇÏ´Â 2018 ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÁß¹®È¿¹¼ú»ó ½Ã»ó½ÄÀº 24ÀÏ ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ¿Ã¸²ÇÈ°ø¿ø ¿Ã¸²ÇÈÈ¦¿¡¼°³ÃÖµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >