°¡¼ö 'ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ', SNS¿¡ ÀÎ¸Æ ÀÎÁõ¼¦ °ø°³

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ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ ´Â 22ÀÏ »çÁøµéÀ» ¿Ã¸®¸ç "¸Ú¾ð´Ï ½ÃÁð5 ½ÃÀÛÀ» ¾Ë¸®´Â Ã¹ ±â³ä¼¦!!!¿ì¸®ÆÀ!!!»ç¶ûÇÕ´Ï´Ù¢½¢½¢½¢½¢½ ´ÏÄÝ,ÀÌ¼±Áø,Á¶Çö¿µ,ÁÙ¸®¿£° "¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² Ä£ºÐÀ» °ú½ÃÇÏ´Â »çÁøÀ» ¿Ã·È´Ù.
Æ¯È÷ ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ »çÁø À» º» ´©¸®²ÛµéÀº "ÁÙ¸®¿£° ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ ºê·Î¸Ç½ºµ¸³×, "´ÏÄÝ °ú ÀÖ´Â ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ ºÎ·´´Ù","ÆÐ¹Ð¸®µéÀÌ ÀÖ¾î µçµçÇÏ°Ú¾î¿ä","´Ùµé ÀÌ»Ú°í Àß»ý°å¾î"µî ´Ù¾çÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ ´Â ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ MTV ¿ö¾ÆÀÌ¿À¿ì¼§ ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ ¿À¿ì¼§ÁÖº¸ ÀÇ MC ·Î ¹æÅº¼Ò³â´Ü,¸ð¸ð·£µå,»þÀÌ´Ï,ÀÎÇÇ´ÏÆ¼,·¹µåº§ºª µî ÃÖÁ¤»ó K-POP ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀ» ÀÎÅÍºäÇÏ¿© ´ë¸¸ Àü¿ª¿¡ ¾Ë·È´Ù.
ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ ´Â ±¹³» ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ÀÎ Ã¤³ÎA ÇÃ·¯½º "¼îÇÁ¸®Æ¼"(MC ¹è¿ì È«¼öÇö,·¹ÀÌ¾ç, ±è¼ÒÈñ)¿¡ Ãâ¿¬ ÇÏ¿´À¸¸ç ÀÌ¹ø ±¹³» È°µ¿À» ½ÃÀÛÇÑ ÀÌÈÄ Áö³ 20ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã ¼¿ï °³²ÀÇ ÇÑ ½ºÆ©µð¿À ¿¡¼ ¿¸° "¸Ú Á» ¾Æ´Â¾ð´Ï ½ÃÁð5" ¿¡ ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ MC ÀÎ ´ÏÄÝ,ÀÌ¼±Áø,Á¶Çö¿µ,ÁÙ¸®¿£° µî°ú ÇÔ²² ÇöÀå°ø°³¿¡ °øµ¿ MC ÀÚ°ÝÀ¸·Î Âü¿©ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇöÀç ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ ´Â °¢Á¾ ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥µé ·ÎºÎÅÍ ·¯ºêÄÝÀ» ¹Þ°í ÀÖ¾î ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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