¡®È¸»ç °¡±â ½È¾î¡¯¹è¿ì ½ÉÁøÇõ, Á¾¿µ¼Ò°¨...¡®±â¾ïÇÏ°í ³ª¾Æ°¡°Ú½À´Ï´Ù¡¯

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KBS 2TV ‘¿ÀÇÇ½º ¸ðÅ¥¸àÅÍ¸®– È¸»ç °¡±â ½È¾î’¿¡¼ ½Å¼±ÇÑ ¸Å·ÂÀ¸·Î ¾È¹æ±ØÀåÀ» »ç·Î ÀâÀº ½Å¿¹ ½ÉÁøÇõÀÌ ÇöÀå »çÁø°ú ÇÔ²² Á¾¿µ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
‘È¸»ç °¡±â ½È¾î’¸¦ ÅëÇØ Ã¹ ºê¶ó¿î°ü µ¥ºß¸¦ ¾Ë¸° ½ÉÁøÇõÀº °ÑÀ¸·Î´Â ¹à°í ´ç´çÇÏÁö¸¸ °¡½¿ ÂôÇÑ ÀÎ»ý»ç¸¦ Áö´Ñ 20´ë ½ÅÀÔ»ç¿øµéÀÇ Ç¥º»ÀÎ ‘°Çö¿í’ ¿ªÀ¸·Î ¿Ïº® º¯½Å, ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·Â°ú Ç³ºÎÇÑ Ç¥Á¤ ¿¬±â·Î È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
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ÇÑÆí, ¹è¿ì ½ÉÁøÇõÀÇ ºê¶ó¿î°ü Ã¹ µ¥ºßÀÛÀÎ KBS 2TV ‘È¸»ç °¡±â ½È¾î’´ÂÁö³ 24ÀÏ 6È¸¸¦ ³¡À¸·Î ¸·À» ³»·È´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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