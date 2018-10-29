°³±×¸Ç ±è¿µ½Ä, ÀçÄ¡ ÀÖ´Â ÀÔ´ãÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµé »ç·ÎÀâ¾Æ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.10.29 ¿ù 17:20
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½ÂÀÎ 2018.10.29  
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¶ÇÇÑ, 2017³â 6¿ù¿¡´Â <¶ôÄ¿½ººóÀÇ ºÎ¸ªºÎ¸ª>ÀÌ¶ó´Â ³ë·¡¸¦ ÀÛ»çÇÏ¸ç ÀÛ»ç°¡·Î¼­ÀÇ È°µ¿À» ½ÃÀÛÇÏ¿´À¸¸ç, ¼­¿ï¿¹¼ú´ëÇÐ±³ ±ØÀÛ°ú Ãâ½ÅÀÎ °³±×¸Ç ±è¿µ½ÄÀº 2018³â 6¿ù ‘Á¦6È¸ ºÎ»ê±¹Á¦ÄÚ¹ÌµðÆä½ºÆ¼¹ú’¿¡ ÀÛ°¡·Î Âü¿©ÇÏ¿© ±¹Á¦ÀûÀÎ Çà»ç¿¡¼­ ÀÛ°¡·Î¼­ÀÇ ¸é¸ð¸¦ º¸¿©ÁÖ±âµµ ÇÏ¿´´Ù.

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