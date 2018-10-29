°³±×¸Ç ±è¿µ½Ä, ÀçÄ¡ ÀÖ´Â ÀÔ´ãÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµé »ç·ÎÀâ¾Æ

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¸ÅÁÖ È¿äÀÏ Àú³á 8½Ã¿¡ ÀÎÅÍ³Ý »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ÁøÇàµÇ´Â ‘¼¼¸ð(¼¼»óÀÇ ¸ðµçÀÌ¾ß±â)’¿¡¼ ÁøÇàÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Â °³±×¸Ç ±è¿µ½ÄÀÌ ÀçÄ¡ ÀÖ´Â ÀÔ´ã°ú Çàµ¿À¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ´«°ú ±Í¸¦ »ç·ÎÀâ°í ÀÖ´Ù.
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°³±×¸Ç ±è¿µ½ÄÀº ¿¬±Ø ‘´ç½ÅÀÌ ÁÖÀÎ°ø’ ‘°³±×¿ÍÀÇ ÀüÀï’ µî ´ëÇÐ·Î¿Í È«´ë¿¡¼ ¿¬±Ø¹è¿ì·Î È°µ¿ÇÏ¿´À¸¸ç 2011³â KBS °³±×½ºÅ¸·Î µ¥ºßÇÏ¿´°í 2013³âºÎÅÍ 2016³â ±îÁö tvN ÄÚ¹Ìµðºò¸®±× ‘³»¼Ó¿£ ³»°¡ ³Ê¹« ¸¹¾Æ(°³±×¸ÇÄ¿ÇÃ °ÀçÁØ, ÀÌÀºÇü µî)’ ‘¹®È¾ß ³îÀÚ (ÀÌ»óÁØ, ±è¿©¿î µî)’ ‘·¯ºê¾ÆÆ¼½ºÆ® (À¯»ó¹«, ¾ç¹èÂ÷ µî)’ ‘¼îÀ©µµºÎºÎ (ÇÏ¿¬È£, Á¤ÁÖ¸® µî)’ µî¿¡ Ãâ¿¬ ÇÏ¿´´Ù.
±× ¿Ü tvN ½Ã°£Å½Çè´ë3 (Àåµ¿¹Î, À¯»ó¹«, ±èµ¿Çö µî)¿¡ °¨ÃÊ ¿ªÇÒ·Î µîÀåÇØ Ãâ¿¬Áø¿¡°Ô ¹Ì¼ÇÀ» ¼öÇàÇÏ´Â ¿ªÇÒ·Î ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°¡ ÅëÄèÇÔÀ» ÁÖ¾ú°í, TVC, ¹ÙÀÌ·² ±¤°í µî ´Ù¼öÀÇ ÀÛÇ°°ú ¿¬±Ø È°µ¿Àº ¹°·Ð ´Ù¾çÇÑ ¹æ¼Û¿¡¼ ¸®Æ÷ÅÍ·Î È°µ¿À» ÇÏ¸ç ´ëÁßµé¿¡°Ô ÇÑ°ÉÀ½¾¿ ´Ù°¡°¡°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ, 2017³â 6¿ù¿¡´Â <¶ôÄ¿½ººóÀÇ ºÎ¸ªºÎ¸ª>ÀÌ¶ó´Â ³ë·¡¸¦ ÀÛ»çÇÏ¸ç ÀÛ»ç°¡·Î¼ÀÇ È°µ¿À» ½ÃÀÛÇÏ¿´À¸¸ç, ¼¿ï¿¹¼ú´ëÇÐ±³ ±ØÀÛ°ú Ãâ½ÅÀÎ °³±×¸Ç ±è¿µ½ÄÀº 2018³â 6¿ù ‘Á¦6È¸ ºÎ»ê±¹Á¦ÄÚ¹ÌµðÆä½ºÆ¼¹ú’¿¡ ÀÛ°¡·Î Âü¿©ÇÏ¿© ±¹Á¦ÀûÀÎ Çà»ç¿¡¼ ÀÛ°¡·Î¼ÀÇ ¸é¸ð¸¦ º¸¿©ÁÖ±âµµ ÇÏ¿´´Ù.
°³±×¿Í MC, ÀÛ»ç°¡´Â ¹°·Ð ±ØÀÛ°¡·Î¼µµ È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Â ¸¸´É ¿£ÅÍÅ×ÀÌ³Ê ±è¿µ½Ä. ¾ÕÀ¸·Î ±×ÀÇ Çàº¸¿¡ ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.
ÇÑÆí °³±×¸Ç ±è¿µ½Ä°ú ¿©ÀÚ Æ®·ÎÆ®°¡¼ö Ã¤¼ö¿¬ÀÌ ÁøÇàÇÏ´Â ‘¼¼¸ð(¼¼»óÀÇ ¸ðµçÀÌ¾ß±â)’´Â ¸ÅÁÖ È¿äÀÏ Àú³á 8½Ã SNS»ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ÁøÇàµÇ¸ç ³×ÀÌ¹öTV, À¯Åõºê µî¿¡¼µµ ´Ù½Ãº¸±â ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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