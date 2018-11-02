°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.11.2 ±Ý 20:05
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¸¶¼ú±Ø´Ü '¹Ì¸®³»', »¡´ë ¾È¾²±â Ä·ÆäÀÎ¿¡ µ¿Âü
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.11.02  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

¹Ì¸®³» ¸¶¼ú±Ø´ÜÀÌ »¡´ë ¾È¾²±â Ä·ÆäÀÎÀ» ½ÃÀÛÇØ È­Á¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù. 

¼ö¿øÀÇ ´ëÇ¥Àû ¹®È­Ã¢ÀÛ¼ÒÀÎ ¹Ì¸®³» ¸¶¼ú ±Ø´ÜÀº ‘¸¶¼ú’ÀÌ¶ó´Â ¼ÒÀç¸¦ ½ºÅä¸®ÅÚ¸µ ±â¹ýÀ¸·Î Àß È°¿ëÇÏ±â·Î À¯¸íÇÑ °÷ÀÌ¸ç, Ã»¼Ò³â ÇÁ·Î±×·¥À¸·Îµµ ¸Å¿ì À¯¸íÇÑ ±â°üÀÌ´Ù.
¹Ì¸®³»¿¡¼­´Â Àü ¼¼°èÀû ÀÌ½´ÀÎ »¡´ë ¾È¾²±â Ä·ÆäÀÎÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù°í ÀüÇß´Ù. 

¿ì¸®°¡ ÈçÈ÷ »ç¿ëÇÏ´Â »¡´ë´Â ÇÃ¶ó½ºÆ½À¸·Î ¸¸µé¾î Á³Áö¸¸ ³Ê¹« °¡º­¿ö ÀçÈ°¿ëÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÏ°í, ºÐÇØ±îÁö 500³âÀÌ °É·Á È¯°æ¿À¿°ÀÇ ÁÖ¹üÀ¸·Î »ÌÈ÷°í ÀÖ´Ù. 
ÇÑÇØ À¯·´¿¡¼­¸¸ 350¾ï°³ÀÇ »¡´ë°¡ »ç¿ëµÇ°í ¹Ù´Ù¿¡ ¹ö·ÁÁö´Â ÆÇ±¹ÀÌ´Ù. 

ÀÌ¿¡ ½É°¢¼ºÀ» ´À³¤ ¼±Áø±¹¿¡¼­´Â ¹ú½á »¡´ë »ç¿ëÀ» ±ÝÁöÇÏ´Â ¹ý¾ÈÀ» ½ÃÇàÁßÀÌ´Ù.
¿µ±¹Àº ´çÀå ³»³âºÎÅÍ »¡´ë »ç¿ëÀÌ ±ÝÁöµÇ¾úÀ¸¸ç, À¯·´¿¬ÇÕÀº 2021³â±îÁö ÇÃ¶ó½ºÆ½ »¡´ë »ç¿ëÀ» ±ÝÁöÇÏ°í, ¹Ì±¹ ½Ã¾ÖÆ²Àº ÇÃ¶ó½ºÆ½ »¡´ë »ç¿ë½Ã 250´Þ·¯ÀÇ ¹ú±ÝÀÌ ºÎ°úµÈ´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ½ºÅ¸¹÷½º¿Í ¸Æµµ³¯µå °°Àº ±Û·Î¹ú ±â¾÷µéµµ ¾Õ´ÙÅý ÇÃ¶ó½ºÆ½ »¡´ë ÅðÃâ ¿îµ¿¿¡ °¡´ãÇÏ°í ÀÖ´Ù. 

ÇÏÁö¸¸ ±¹³»¿¡´Â ¾ÆÁ÷ ¸¹ÀÌ ¾Ë·ÁÁ® ÀÖÁö ¾ÊÀº Çö½ÇÀÎ »óÈ²¿¡ ¹Ì¸®³» ¸¶¼ú±Ø´ÜÀÌ À§ Ä·ÆäÀÎ¿¡ ÇÕ·ùÇß´Ù. ¹Ì¸®³» ¸¶¼ú±Ø´ÜÀº ÇÑ ÇØ µ¿¾È ¾à 5000~6000¸íÀÇ Ã»¼Ò³âÀ» ¸¸³ª´Âµ¥ ÀÌ ¿µÇâ·ÂÀ» ´õ ÁÁÀº°÷¿¡ È°¿ëÇÏ°í ½Í´Ù¸ç »¡´ë ±ÝÁö ¿îµ¿¿¡ ¾ÕÀå¼¹´Ù. 

¹Ì¸®³» ¸¶¼ú±Ø´ÜÀº ±Ø´Ü¿øµéÀ» µÎ ÆÀÀ¸·Î ³ª´©¾î »¡´ë ±ÝÁöÆÀ°ú »¡´ë ¸ðÀ¸±âÆÀÀ» ¼±º°, ¿ì¸®°¡ »¡´ë¸¦ ¾ó¸¶³ª ¸¹ÀÌ ¾²°íÀÖ´ÂÁö¿¡ ´ëÇÑ ½ÇÅÂÈ®ÀÎ°ú, »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ» ¶§ ºÒÆíÇÔÀº ¹«¾ùÀÎÁö¸¦ ºêÀÌ·Î±×·Î ±â·ÏÇÏ°í, Àç¹ÌÀÖ´Â ¿µ»óÄÁÅÙÃ÷·Î ¸¸µé¾î ¸¹Àº »ç¶÷µé°ú ÇÔ²² °øÀ¯ÇÒ °Í ÀÌ¶ó°í Çß´Ù. 

4ºÎÀÛÀ¸·Î ³ª´©¾î, »¡´ë »ç¿ëÀÇ ½ÇÅÂ, ÀÏ»ó¿¡¼­ÀÇ »¡´ë, ±×¸®°í ´ëÃ³¹æ¾È µî ¿©·¯ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ Á¦ÀÛÇÏ¿© ¹Ì¸®³»°¡ ¸¸³ª´Â Ã»¼Ò³âµé°ú ³ª´©°í ´õ ³ªÀº È¯°æÀ» ¸¸µé±â À§ÇØ ÀÏÁ¶ÇÏ°í ½Í´Ù¸ç Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû°í, ¾ÕÀ¸·Î ´õ ¸¹Àº »çÈ¸Àû ÀÌ½´³ª È°µ¿À» ±â·ÏÇÏ°í ÄÁÅÙÃ÷È­ ÇÏ¿©, ±×µéÀÇ ¿µÇâ·ÂÀ» ´õ ³ªÀº »çÈ¸¸¦ ¸¸µé±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¸ç ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ È°µ¿¿¡ ¸¹Àº ±â´ë¸¦ ¹Ù¶õ´Ù°í ÀüÇß´Ù.

¿µ»ó Á¦ÀÛ¿¡´Â °­¼ºÀÏ Æ÷Åä±×·¡ÆÛ°¡ Âü¿©ÇØ Á¦ÀÛ¹°ÀÇ Ä÷¸®Æ¼¸¦ ³ôÀÌ°í, ¹Ì¸®³» ¸¶¼ú±Ø´Ü ±Ø´Ü¿øµéÀÇ ±ò²ûÇÑ ÁøÇà·Â°ú ÀçÄ¡ÀÖ´Â ÀÔ´ãÀ¸·Î Çö Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ ¸øÁö¾ÊÀº ¿µ»ó ÄÁÅÙÃ÷¸¦ ¸¸µé°í ÀÖ´Ù°í ÀüÇß´Ù. 

KT WIZ ¾ß±¸´ÜÀÇ Á¤½Ä ½ºÆù¼­ÀÌ¸ç ¿¬°£ 1000È¸ ÀÌ»óÀÇ °ø¿¬À» ÁøÇàÇÏ´Â ¹Ì¸®³» ¸¶¼ú±Ø´ÜÀÇ Ä·ÆäÀÎ È°µ¿Àº ¸¹Àº »ç¶÷µé¿¡°Ô ÁÁÀº ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡°í, ±×µéÀÇ ½½·Î°Ç ´ä°Ô ¸¶¼úÃ³·³ ´õ ³ªÀº ¼¼»óÀ» ¸¸µé±â¸¦ ±â´ëÇØ º»´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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  • ·¹ÀÎº¸¿ì Ãâ½Å '³ëÀ»', ´Ü¸·±Ø ¡®#ÁÁ¸ÀÅÊ¡¯ ÁÖ¿¬ ³«Á¡! ±èÇâ±â¿Í È£Èí
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  • ½´ÆÛ¸ðµ¨ Ãâ½Å ½ÅÀÎ¹è¿ì Á¤¹Î±Ô, À¥µå¶ó¸¶ ¡°³» »ç¶û °³³²Ä£¡± ÁÖ¿¬ ¹ßÅ¹
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    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    1
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    2
    È²¹Î ¾È¸é¸¶ºñ, ¡°¸»ÇÏ±âµµ Èûµé¾î¡±
    3
    °­³² µ·´Ù¹ß 1¾ï, ±ÝÀ¶ °ü·Ã »ç¾÷°¡? ¡°¾Ð»ç ´çÇÒ °Í °°¾Ò´Ù¡±
    4
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    5
    ³ëÈ«Ã¶ 5Ãþ Ä§´ë, ÀÌ°Å ½ÇÈ­¾ß? Ã¼°¨ ³ôÀÌ´Â 5¹ÌÅÍ?
    6
    °ÅÁ¦ »ìÀÎ»ç°Ç ¸ñ°ÝÀÚ, ¡°ÀÌ·± ³ª»Û ³ðÀ» Àâ¾Æµµ ±×³É ´ëÃæ ³Ñ±â·Á´Â °æÂû ¸ð½À¿¡ ºÐ³ë¡±
    7
    ±èÇý¼± °áÈ¥, ¾Ë¹ÙÇÏ´Ù ¸ÎÀº ÀÎ¿¬ ¡®Àß ¾î¿ï¸®ÁÒ?¡¯
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 11¿ù 2ÀÏ~)
    ±¹³» ´ëÇ¥ Ãã²Û 3¸íÀÌ ÀçÇØ¼®ÇÑ 3°³ ¹öÀüÀÇ ¡®º¼·¹·Î¡¯

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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