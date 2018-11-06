½ºÅä¸®ÅÚ¸µ ¸ÅÁ÷¼î ¡®»ç¶óÁø¸¶¼ú»ç¡¯ Àü¼® ¸ÅÁøÀ¸·Î ¼ºÈ²¸® ¸¶¹«¸®

¿µµîÆ÷¹®ÈÀç´ÜÀÌ ÁÖÃÖ ¹× ±âÈ¹ÇÏ°í ¹Ì¸®³»¸¶¼ú±Ø´ÜÀÌ ÁøÇàÇÑ ½ºÅä¸®ÅÚ¸µ ¸ÅÁ÷¼î ‘»ç¶óÁø¸¶¼ú»ç’°¡ Áö³ 10¿ù 31ÀÏ ¼ö¿äÀÏ ¿µµîÆ÷¾ÆÆ®È¦¿¡¼ ¼ºÈ²¸®¿¡ ³¡³µ´Ù.
ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº ¿µµîÆ÷¹®ÈÀç´ÜÀÌ ½Ã¹ÎµéÀ» À§ÇÑ ¹®È º¹ÁöÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î ¸Å´Þ ¼ö¿äÀÏÀ» ‘¹®ÈÇÁ¸®µ¥ÀÌ’·Î ÁöÁ¤ÇÏ°í Áö¿ª ÁÖ¹Îµé¿¡°Ô ´Ù¾çÇÑ Àå¸£ÀÇ °ø¿¬À» ¹«·á·Î Á¦°øÇÏ´Â Çà»ç·Î¼ ÁøÇàµÇ¾ú´Ù. ±× µ¿¾È ¸¶¼úÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Ã»¼Ò³â ±³À° ÇÁ·Î±×·¥°ú ´Ù¾çÇÑ ¼Ò±ØÀå ¹× Áß±ØÀå °ø¿¬ ±âÈ¹À¸·Î ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Â ¹Ì¸®³»¸¶¼ú±Ø´ÜÀÇ ´ëÇ¥°ø¿¬ÀÎ »ç¶óÁø ¸¶¼ú»ç°¡ ÀÌ¹ø Çà»çÀÇ °ø¿¬À¸·Î ¿Ã¶ó°¡°Ô µÇ¾ú´Ù.
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ÀÌ¹ø °ø¿¬ÀÇ ÁÖ¿¬À¸·Î ¹Ì¸®³»¸¶¼ú±Ø´ÜÀÇ ¼Ò¼Ó ¸¶¼ú»çÀÎ À¯µ¿±Õ ¸¶¼ú»ç°¡ ÁøÇàÇÏ¿´À¸¸ç ¹«´ë¸¶¼úºÎÅÍ ±ÙÁ¢¸¶¼ú±îÁö ´ÙÃ¤·Î¿î ¸¶¼úÀ» °ü°´µé°ú ÇÔ²² ÁøÇàÇÏ¸ç ½ÃÁ¾ÀÏ°ü °ü°´µéÀÇ ´«°ú ±Í¸¦ »ç·ÎÀâ´Â °ø¿¬À» ¼±º¸¿´´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ ¼ºÈ²¸®¿¡ ¸·À» ³»¸° »ç¶óÁø ¸¶¼ú»ç´Â 12¿ù 15~16ÀÏ ÀÌÆ² °£ °í¾ç½Ã ¾î¿ï¸²´©¸® º°¸ð·¡ ±ØÀåÀ¸·Î ÀÚ¸®¸¦ ¿Å°Ü ÁøÇàÇÏ°Ô µÈ´Ù. °ø¿¬Æ¼ÄÏ ¿¹¸Å´Â ÀÎÅÍÆÄÅ© ¶Ç´Â °í¾ç¹®ÈÀç´Ü È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼ °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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