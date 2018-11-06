½ºÅä¸®ÅÚ¸µ ¸ÅÁ÷¼î ¡®»ç¶óÁø¸¶¼ú»ç¡¯ Àü¼® ¸ÅÁøÀ¸·Î ¼ºÈ²¸® ¸¶¹«¸®

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.11.6 È­ 15:14
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½ÂÀÎ 2018.11.06  
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ÀÌ¹ø¿¡ ¼ºÈ²¸®¿¡ ¸·À» ³»¸° »ç¶óÁø ¸¶¼ú»ç´Â 12¿ù 15~16ÀÏ ÀÌÆ² °£ °í¾ç½Ã ¾î¿ï¸²´©¸® º°¸ð·¡ ±ØÀåÀ¸·Î ÀÚ¸®¸¦ ¿Å°Ü ÁøÇàÇÏ°Ô µÈ´Ù. °ø¿¬Æ¼ÄÏ ¿¹¸Å´Â ÀÎÅÍÆÄÅ© ¶Ç´Â °í¾ç¹®È­Àç´Ü È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼­ °¡´ÉÇÏ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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