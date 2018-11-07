½ÅÀÎ¹è¿ì 'À¯¾Æ¸§', ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·Â. ºê¶ó¿î°ü µ¥ºß

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‘°è·æ¼±³àÀü’ À¯¾Æ¸§ÀÌ Á¸Àç°¨À» ¹ß»êÇß´Ù.
Áö³ 6ÀÏ ¹æ¼ÛÇÑ tvN ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘°è·æ¼±³àÀü’(±Øº»À¯°æ¼± /¿¬Ãâ±èÀ±Ã¶/ Á¦ÀÛÁ¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º)¿¡¼À¯¾Æ¸§ÀºÁ¤ÀÌÇö(À±Çö¹ÎºÐ)ÀÌ±³¼ö·ÎÀÖ´Â»ý¹°ÇÐ°ú¿¬±¸½ÇÀÇÈÄ¹èÁ¶±³¾ÈÁ¤¹Î¿ªÀ¸·ÎµîÀå, À¯ÄèÇÑÄ³¸¯ÅÍ·Î½Ã¼±À»»ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
¾ÈÁ¤¹ÎÀº ±è±Ý(¼ÁöÈÆ ºÐ)ÀÌ °¡Á®¿Â Ä¿ÇÇ ³¿»õ¿¡ ÀÌ²ø¸° Á»ºñ Èä³»¸¦ ³»¸ç µîÀåÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. »ê¹ß¸Ó¸®¿¡ »ß¶Ô¾îÁø ¾È°æ, ³ëÃ³³à È÷½ºÅ×¸®¿Í ³²ÀÇ ¾ÆÇÂ Ç÷À» ÄÛÄÛ Â¤´Â ÆÑÆ® Æø·ÂÀ¸·Î°³¼º ³ÑÄ¡´Â Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¿Ï¼º½ÃÄ×´Ù.
ÀÌ¿¡ À¯¾Æ¸§Àº ÀÚ¿¬½º·¯¿î ÄÚ¹Í¿¬±â·Î ÇÇ°ï¿¡ Âîµç Á¶±³ ¿ªÇÒÀ» ÀÚ½Å¸¸ÀÇ »ö±ò·Î ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¼ÒÈÇØ³Â´Ù. ¸Á°¡Áüµµ ºÒ»çÇÏ¸ç Çö½Ç°¨ ³ÑÄ¡´Â ¿¬±â·Î ±ØÀÇ Àç¹Ì¸¦ ´õÇÑ °Í.
Ã¹ ºê¶ó¿î°ü µ¥ºßÀÛÀÎ °è·æ¼±³àÀü¿¡¼ À¯¾Æ¸§Àº ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·Â°ú °ÅÄ§¾ø´Â ¸Á°¡ÁüÀ¸·Î ´«µµÀåÀ» ÂïÀ¸¸ç ¼º°øÀûÀÎ µ¥ºß ½Å°í½ÄÀ» Ä¡·¶´Ù.
Á¶±³½Ç 3ÀÎ¹æÀÎ ±è±Ý, ¿À°æ½Ä(¾È½Â±Õ ºÐ) »çÀÌ¿¡¼ È«ÀÏÁ¡À¸·Î µîÀåÇÏ´Â À¯¾Æ¸§ÀÌ º¸¿©ÁÙ Çö½Ç¿¡ ÀÖÀ» ¹ýÇÑ Ä³¸¯ÅÍ¿Í À¯ÄèÇÑ ÄÉ¹Ì°¡ ±â´ë¸¦ ¸ðÀº´Ù.
ÇÑÆí, °è·æ¼±³àÀüÀº ¸ÅÁÖ ¿ù,È 9½Ã 30ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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