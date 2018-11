삼성, IT기업중 미국내 평판 2위…인텔·MS·구글등 제쳐

삼성전자가 인텔, 구글, 마이크로소프트(MS), 애플 등 미국의 쟁쟁한 유력 기업들을 모두 제치고 미국에서 2번째로 평판이 좋은 IT 기업에 꼽혔다. 특히 다른 기업들의 경우 매년 순위 변동이 심했던 데 비해 최근 몇 년간 ‘톱 5’에 꾸준히 들면서 미국에서 탄탄한 입지를 구축한 것으로 평가됐다.



11일 재계에 따르면 미국 보스턴에 본부를 둔 글로벌 컨설팅업체 ‘레퓨테이션 인스티튜트(RI)’가 발표한 ‘2018년 미국에서 가장 평판 좋은 IT 기업’(2018 Most Reputable Tech Companies in US) 순위에서 삼성전자는 평점 78.5점을 얻으면서 2위에 올랐다. 미국 내에서 2만3000여명을 대상으로 실시한 설문조사 결과 등을 토대로 실적, 제품·서비스, 리더십, 혁신, 시민의식, 업무환경, 지배구조(거버넌스) 등 7개 영역을 평가하는 방식으로 매겨졌다.



그래픽처리장치(GPU) 전문업체인 엔비디아(80.3점)가 유일하게 80점을 넘기면서 선두를 차지했으며, 삼성전자의 뒤를 이어 내비게이션 업체인 가민을 비롯해 HP엔터프라이즈, 인텔, 구글, 텍사스인스트루먼트, 어도비, 세일즈포스, HP 등이 ‘톱 10’에 포함됐다.



상위 10개 기업 중 본사가 미국이 아닌 곳은 삼성전자가 유일했다. 삼성전자를 제외하면 일본 엡손(18위)이 가장 높은 순위였다. 연합뉴스



순위 2018년 2017년 2016년 2015년 1 엔비디아 구글 아마존 삼성전자 2 삼성전자 인텔 삼성전자 HP 3 가민 IBM 인텔 마이크로소프트 4 HP엔터프라이즈 마이크로소프트 VM웨어 구글 5 인텔 삼성전자 도시바 SAP

